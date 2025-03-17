饗點鍋精緻鍋物從宜蘭五結起家後大受歡迎，現在中部的朋友都能同步享受高品質的火鍋食材、豐富的自助吧、舒適的用餐環境。從頂級和牛、海鮮拼盤，到精心推出的特色湯底與食材激盪出精彩的味蕾盛宴。豐富的自助吧除了火鍋基本食材，還提供眾多零食、甜品、飲料、熱食點心，吃得過癮之外也能回憶兒時時光，讓吃火鍋成為一件愉悅又有趣的事！

饗點鍋營業資訊

饗點鍋精緻鍋物 彰化員林店

訂位專線：04-8323456

餐廳地址：彰化員林中山路二段 73 號(動力主義斜對面)

官方 line：@071egylq

IG： https://www.instagram.com/?hl=zh-tw

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結帳方式：現金、信用卡、LINE Pay、台灣pay、街口等等其他支付方式

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營業時間⏰：全日11:00-22:00下午不休息

正對店門右手邊為特約停車場

單張發票消費滿 1000 即優惠一小時停車代幣兩枚

饗點鍋精緻鍋物 台中文心店

訂位專線：04-2328-2323

餐廳地址：台中市西屯區大墩18街132號

官方line： @782tfknp

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結帳方式：現金、信用卡、LINE Pay、台灣pay、街口等等其他支付方式

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營業時間⏰：全日11:00-22:00下午不休息

【台中文心店限定】(詳細活動內容以店內公告為主)

1.軍公教憑證件享 88 折(平日週一至週五)

2臉書追蹤+置頂文按讚即贈梅花豬或小肥牛60g(每天都有)

饗點鍋 彰化員林店位置與停車場

▼饗點鍋彰化員林店交通便利，距離員林火車站僅有 300 公尺距離，用餐完畢還可以走路到附近的元滿餅行買麻糬。店外隔壁就是停車場，每半小時收費 20 元，店家提供每桌用餐客人兩枚停車代幣，等於可折抵 40 元停車費用。

饗點鍋 彰化員林店用餐空間

▼靠窗座位區採用木質隔板區隔，有一定的隱私性，適合家庭、朋友聚餐。天花板上垂吊的籠狀燈飾設計別緻，燈光柔和。

▼另一側靠牆區有四人、六人座位，牆面有點仿清水模質感，搭配淺木色家具，視覺上看起來很舒服。

▼很像中島的單人用餐區適合兩人同行者。

▼但是我更喜歡這處有隔板的單人用餐區，採用隔板，讓單人客人能自在用餐，不會感到過於孤單或尷尬。

自助區

▼蔬食自助吧原形食物比重高，都清洗得很乾淨，種類多達 25 種。提供多種葉菜類，也有像水蓮這種莖類蔬菜。各種菇類種類豐富，有金針菇、杏鮑菇、秀珍菇等。豆皮、油條能吸收湯汁，吃起來更過癮。蒟蒻、鳥蛋等食材，適合想要清爽口感又兼具養生的人。 丸子、手工餃類用來慢慢煮熟，提升湯頭鮮味。

蔬食吧的食材很固定，被夾光了都會快速補齊，不是如外面的小火鍋店，只會看到價格一直上漲、份量感到空虛的火鍋。中午吃很飽，可能連晚餐都省下來了，算算其實不貴。

▼點心、醬料自助區提供多種零食，佐料、主食、點心。

▼零食涵蓋了 甜、鹹、嗆辣、酥脆、鬆軟等不同口味，店家還會不定期替換，讓客人常常有新鮮感。跳跳糖能加入冰淇淋一起吃。

▼主食有如王子麵、冬粉、蒸煮麵、意麵、雞絲麵等，可自行選擇搭配湯底。

▼醬料區的雞蛋大方地提供給客人自取。

▼滷肉飯必吃，滷汁醬香濃厚微甘甜、滷肉多汁、色澤飽滿，達到甘甜與鹹香的完美平衡。

▼點心區有燒賣、包子、銀絲卷。燒賣內餡有豐富不軟爛的絞肉，包子、銀絲卷柔軟溫熱，適合在吃火鍋之前當作開胃小點心或飯後甜點。

▼自助飲料區提供多種冷熱飲品選擇，擺放的機台與冰箱能滿足不同的飲品需求，為用餐體驗增添便利性與豐富度，飲料機的螢幕，為餐廳注入科技感。

▼冰品區提供大家熟知國民品牌杜老爺、雙葉各式冰棒，在享用完火鍋後來一碗冰淇淋或一支冰棒，為餐後增添清涼與滿足感，冰淇淋加入一包跳跳糖，為吃冰帶來趣味性。

▼水果、甜點櫃提供提拉米蘇、起司蛋糕、斑馬紋乳酪蛋糕、統一布丁、中華豆花與甜愛玉、水果。老闆真的沒有在怕人家吃的。

▼最喜歡能實現蔬食自由的火鍋店啦！完全能避開澱粉、多攝取蛋白質。菜盤容量剛剛好，一次夾取同時下鍋，就能吃很飽了。

饗點鍋 彰化員林店菜單

用餐前必知規則

低消： 每人 $388（火鍋套餐）

浪費食材罰款： $200/人

自帶酒水開瓶費： $300/桌

用餐時間限制： 100分鐘

▼湯底有分免費與付費的特色湯底，既然來了，建議直接選擇特色湯底，從輕甜溫和的湯底到濃郁辛辣感的都有。單人可以吃得簡單也能吃得豪華，但是有免費自助吧，怎樣都吃很好。想吃好一點可參考高級肉品套餐、單點肉類，海鮮控也有單點或拼盤供選擇。

商業午餐

價格： $298/人

$298/人 供應時間： 週一至週五（平日限定）

週一至週五（平日限定） 內容： 自助吧（吃到飽）+ 四種肉品四選一，商業午餐和一般餐點差別在於肉量。

特色湯底：香濃牛奶鍋、麻辣牛奶鍋、菓香麻辣鍋、椰子雞湯鍋

▼香濃牛奶鍋加入鮮奶油調製，有香甜滑順的奶香。麻辣牛奶鍋結合奶香與麻辣風味，奶香同時融合花椒、辣椒的辛香，調和出溫潤中帶勁的湯頭，讓辣味不過於刺激，呈現溫和辣感。菓香麻辣鍋在麻辣湯底中加入枸杞、紅棗等食材，使湯頭微酸清甜，緩和麻辣的刺激感，十分有新意。椰子雞湯鍋湯色清澈，有自然的椰香與與雞湯的鮮美，清淡卻有特色。

點特色湯底，加湯時都加入原湯，不會用一般高湯把湯頭稀釋變淡。

▼取用一次自助蔬食吧，就能搭配出湯料豐富，色彩鮮明，健康、且營養均衡又暖胃的火鍋。

35 盎司大胃王拼盤

▼拼盤肉品精心整齊排列，有梅花豬、小肥牛兩種肉品，帶來雙重享受。換算將近一公斤重，四位大人竟然消滅不了，若四人同行，已經是很足夠的份量。

▼梅花豬脂肪分布細緻，涮煮後肉質軟嫩帶Q，保有彈性，有淡淡的豬肉甜味。

▼小肥牛油脂與瘦肉各半，所以能同時吃出細緻的牛肉香氣與豐富的滑嫩油潤油脂，可點相對清爽的湯頭來涮煮，風味更明顯。

饗點鍋 18 盎司極寵和牛套餐

▼18 盎司極寵和牛套餐，依序擺放 Choice 安格斯牛小排、Prime 頂級肩小排、Prime 美國霜降背肩牛、Choice 低脂板腱牛，右側為 A5 日本和牛上後腰脊蓋肉。依照肉品分級，都是特選至極佳，也就是最好的前兩個等級肉品。

▼Choice 安格斯牛小排雪白的油花紋路，脂肪比例能夠在火鍋中快速釋放香氣，使肉質更加滑嫩。切片厚度適中，能確保涮煮時不易過熟，保持最佳口感。

A5 日本和牛上後腰脊蓋肉肉油脂含量高但不膩，快速涮煮、入口後，有濃厚的奶油香氣，不需要特別咀嚼，就能感受肉汁在口中噴發。

▼ Prime 美國霜降背肩牛有適量的筋絡，品嚐時能感受到牛肉的彈性與韌度，不會過於軟爛。Choice 低脂板腱牛板腱牛肌肉纖維緊實，帶有適度的嚼勁，能細細品味牛肉的風味。

天使拼盤、蝦蝦部隊

▼天使拼盤品項有白蝦 4 尾、草蝦 2 尾、天使紅蝦 2 尾，蝦蝦部隊有白蝦 6 尾、草蝦 6 尾。擺放在滿滿的碎冰上，保持蝦子的鮮度。一個人來吃沒關係，所有蝦的品項通通可以單點一尾。

▼白蝦的肉質細嫩 Q 彈，味道柔和，在蝦類中相對清爽。草蝦口感厚實、蝦味濃郁，特別適合煮久一點，讓其充足夠吸收火鍋湯頭味道，讓湯汁與蝦身融為一體。

▼天使拼盤多了天使紅蝦，鮮亮的紋路與完整的蝦身，微微透明感的蝦頭，一看就新鮮。湯底深色醇厚的色澤增加蝦肉的鮮甜與絲滑感。

大文蛤

▼大文蛤特有的淡鹹與天然鮮甜，吸收了鮮美的湯底，咬下時會釋放濃郁的海鮮鮮甜味。

鯛魚片

▼鯛魚片看起來非常新鮮，色澤粉嫩帶著自然的光澤，魚味清淡，口感柔嫩。

結語