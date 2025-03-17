每年春天，彰化埤頭木棉花道都會迎來一場壯觀的橘紅花海

一整排綿延的木棉樹，在藍天襯托下形成最夢幻的賞花景點

不管你是想來拍攝浪漫美照，還是單純欣賞春天的美麗景色，這裡都是不容錯過的春季旅遊秘境

埤頭木棉花道位在舊溪路二段，屬於一般道路，國道一號下北斗交流道

往北斗方向左轉直走，經高速公路下的涵洞，沒多久就可看到路邊有通往木棉道的標示

說到台灣的木棉花景點，很多人會想到台南白河木棉道

但其實彰化埤頭木棉花道 也是一處被譽為「台版橘紅隧道」的私房景點

這條木棉花道全長約1.5公里，兩旁種滿了高聳的木棉樹

每到花季時，滿樹的木棉花熱情綻放，形成 橘紅色的花海隧道，美得讓人屏息

👉 最佳賞花時間：每年3月至4月初，花況最為盛大

👉 木棉花特色：花朵橙紅色，大而飽滿，落花後地面形成一片夢幻紅毯

👉 花道長度：約 1.5 公里，適合騎車或步行漫遊

這次的旅程讓我深深愛上了彰化埤頭木棉花道，雖然它沒有台南白河那麼知名

但這裡的人潮相對較少，可以靜靜地享受這片橘紅色的浪漫

步行在花道上，涼風輕拂，地上灑滿落花，真的有種走進偶像劇場景的感覺

最讓我驚喜的是當微風吹拂時，木棉花如雪般飄落，那一瞬間真的美得令人屏息，手機、相機根本拍不停

而且這裡的景色不管是晴天、陰天都各有風味，甚至下過雨後，濕潤的地面與落花交織，氛圍更加詩意

每年春天，彰化埤頭木棉花道都會用它最美的姿態迎接旅人

如果你喜歡浪漫花海、療癒大自然、悠閒散步拍美照，這裡絕對是2025必訪的賞花景點之一

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