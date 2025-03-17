為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 彰化埤頭木棉花道｜夢幻橘紅花海，每年必訪的打卡景點

彰化埤頭木棉花道｜夢幻橘紅花海，每年必訪的打卡景點

2025-03-17 18:40:00 文字：饅頭弟
share
饅頭弟

饅頭弟

每年春天，彰化埤頭木棉花道都會迎來一場壯觀的橘紅花海

一整排綿延的木棉樹，在藍天襯托下形成最夢幻的賞花景點

不管你是想來拍攝浪漫美照，還是單純欣賞春天的美麗景色，這裡都是不容錯過的春季旅遊秘境

/tmp/phpnsVZxf

 

 

埤頭木棉花道位在舊溪路二段，屬於一般道路，國道一號下北斗交流道

往北斗方向左轉直走，經高速公路下的涵洞，沒多久就可看到路邊有通往木棉道的標示

/tmp/phpJ5FX1n

 

說到台灣的木棉花景點，很多人會想到台南白河木棉道

但其實彰化埤頭木棉花道 也是一處被譽為「台版橘紅隧道」的私房景點

這條木棉花道全長約1.5公里，兩旁種滿了高聳的木棉樹

每到花季時，滿樹的木棉花熱情綻放，形成 橘紅色的花海隧道，美得讓人屏息

👉 最佳賞花時間：每年3月至4月初，花況最為盛大

👉 木棉花特色：花朵橙紅色，大而飽滿，落花後地面形成一片夢幻紅毯

👉 花道長度：約 1.5 公里，適合騎車或步行漫遊

/tmp/phpHpFjU0

/tmp/phpFxfyma

/tmp/phpFNS3Vo

/tmp/phpdxzY7M

 

這次的旅程讓我深深愛上了彰化埤頭木棉花道，雖然它沒有台南白河那麼知名

但這裡的人潮相對較少，可以靜靜地享受這片橘紅色的浪漫

步行在花道上，涼風輕拂，地上灑滿落花，真的有種走進偶像劇場景的感覺

最讓我驚喜的是當微風吹拂時，木棉花如雪般飄落，那一瞬間真的美得令人屏息，手機、相機根本拍不停

而且這裡的景色不管是晴天、陰天都各有風味，甚至下過雨後，濕潤的地面與落花交織，氛圍更加詩意

/tmp/phpdGmUaA

/tmp/phpr1cqoc

/tmp/phpZN9Fi1

/tmp/phptYtzQQ

/tmp/phpj20pRG

/tmp/phpxwrBux

/tmp/php3YEJhh

 

每年春天，彰化埤頭木棉花道都會用它最美的姿態迎接旅人

如果你喜歡浪漫花海、療癒大自然、悠閒散步拍美照，這裡絕對是2025必訪的賞花景點之一

/tmp/phpNM3Ur4

喜歡可以加入我的粉絲團~麻煩幫我按個讚唷^^

174844-319

文章標籤
饅頭弟 彰化埤頭木棉花道 親子同遊 彰化木棉花道 埤頭木棉花道 彰化賞花景點 木棉花季 2025 彰化木棉花季 彰化埤頭木棉花道 2025賞花時間 彰化木棉花道拍照景點推薦 彰化木棉花季最佳賞花期 埤頭木棉花道 IG 熱門打卡點 彰化木棉花秘境推薦 彰化春天必訪賞花景點 埤頭木棉花大道交通&停車資訊 彰化免費景點推薦木棉花道 彰化埤頭木棉花道怎麼去 彰化景點 木棉花 埤頭
創作者介紹
創作者 饅頭弟 的頭像
饅頭弟

饅頭弟生活大小事

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up