手搖飲競爭激烈，想要佔有一席之地，必須有自己的特色，所以這次來分享不久前在十二韻茶飲Tea Melody大甲蔣公店喝到的飲料。至於這個使用台灣南投茶葉、台東初鹿牧場新鮮直送台東初鹿鮮奶的連鎖品牌，以自己當天在這間台中大甲手搖飲店點來享用，包含蜂蜜檸檬粉粿、巨峰葡萄吸凍飲、水凝HA莓果Q凍飲、粉珍粿奶茶，以及獲得2024比利時ITQI風味大賞兩星殊榮玫瑰美妍冰茶總共5杯飲料，各有其風味，而且十二韻茶飲獲得好評的「荔夏枝樂ライチ~盡情搖一夏，來店限定只要$39」活動持續進行中，只要是點Happy寵粉系列指定飲料都是39元均一價哦！

這次要分享的十二韻茶飲大甲蔣公店，店面位置是在蔣公路上，離大甲火車站相當近，如果是要步行到大甲鎮瀾宮的話，途中就會看得到。

店門口這裡，有擺放立牌介紹十二韻茶飲Tea Melody推薦飲品，讓路過的人做參考。

點餐櫃臺前的小立牌，除了有推薦飲料品項外，另外也看到「荔夏枝樂ライチ~盡情搖一夏，來店限定只要$39」活動介紹，只要是點含有荔枝果肉的Happy寵粉系列指定飲料，都是39元均一價哦！

看一下點餐櫃臺上的十二韻大甲蔣公店菜單，知道它們家目前有九大類飲料可供選擇。

點完這次要喝的飲料後，十二韻茶飲大甲蔣公店的店員就開始製作飲料啦！

這次選的五杯飲料都製作好之後，先來張大合照，然後就正式開喝囉…

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