「九初流心脆皮煎餃」是這一鍋集團推出的新品牌，主打金黃酥脆的脆皮煎餃，搭配內餡特製的「皮凍」，加熱後會化成滿滿湯汁，每咬一口不只酥脆裡面還會噴汁的雙重享受，除了招牌煎餃外還有小籠包、麵食等多樣餐點，食量大或是多人聚餐可以一起分享不同餐點，加上店內的裝潢是走文青風格，環境整潔乾淨，讓顧客品嚐餐點時也能享受到良好的氛圍，甚至還可以接包場活動，讓大家盡情享用不同風味的煎餃和小籠湯包。

餐廳資訊

九初 流心脆皮煎餃



名稱 : 九初 流心脆皮煎餃(中和連城店)

電話 : (02)2249-0688

地址 : 新北市中和區連城路16號 (Google地圖)

營業時間 : 週一~週日 11:30-15:00、16:00-21:00

官方網站 : 九初流心脆皮煎餃｜國際級煎餃第一品牌

粉絲專頁 : 九初流心脆皮煎餃

從捷運環狀線中和站步行約6分鐘就可抵達，店面的招牌是採用綠色的設計，遠遠就能看到餃子的招牌

餐廳環境

門口近來左側是出餐區和廚房，會一直聞到陣陣的水餃香

店內的座位以四人桌和後面長桌為主，因為在有限空間盡量擺入桌椅，所以走動時要小心不要撞到其他桌的顧客

醬料和餐具區在出餐區後面，上面還有「九是醬好初」店家推薦的搭配模式

菜單

餐點除了招牌的「流心脆皮煎餃」外，還有湯包和麵食等不同的品項可以選擇

如果不知道主食的樣子可以往牆上看，上面都會有實際的圖片當參考

點餐的方式先掃描桌上的QR-Code，點好後會產生條碼再到門口的機台結帳即可

餐點介紹

這次以煎餃為主點了兩種口味，分別是「韓式泡菜煎餃」和「韭菜鮮肉煎餃」，再搭配一碗「酸辣湯」以及「空心菜」和「馥郁滷味」

煎餃最吸引人的地方就是底部超大一片的麵衣皮，輕輕一波就能聽到酥脆的聲音

第一個口味是「韓式泡菜煎餃」，底部的麵衣皮是帶點金黃色的微焦色澤

煎餃本身非常飽滿，感覺稍微用力捏裡面的餡料就會噴發出來

一口咬下泡菜的酸辣味馬上衝出來，外皮酥脆內餡飽滿非常過癮

第二個口味是「韭菜鮮肉煎餃」，看顏色就能知道裡面韭菜的含量非常多

一口咬下韭菜香伴隨著肉香充斥在口中，咀嚼後香氣不斷環繞久久不會散去

因為煎餃裡面都有加入特製的「皮凍」，加熱後會化成湯汁，往湯匙一倒就能看到滿滿的湯汁不斷流出

接著是「酸辣湯」，除了喝起來酸辣過癮外，裡面的配料也不手軟，隨便一撈都是滿滿的配料

「馥郁滷味」選擇的是「滷米血糕」和「滷豬耳朵」，一端上來就能聞到淡淡的滷味香

「滷米血糕」吃起來口感紮實不會軟爛，吸飽滷汁後風味特別好

「滷豬耳朵」中間都會帶點軟骨，吃起來軟嫩帶點脆口，肉質新鮮彈牙

「當令青菜」當天提供的是「空心菜」，上面加點滷汁增添風味

空心菜非常新鮮吃起來爽脆多汁，搭配滷汁和滷肉一起享用更能增添風味和香氣

結語

餐廳的地點在熱鬧的連城路和中山路二段的五角路口旁，車流量非常大有可能一不注意就會快速經過，這次是在附近散步時看到這間新開的店就來品嚐看看，招牌的煎餃不用多說，超大片的麵衣皮吃起來酥脆可口，裡面肉餡飽滿多汁，脆皮爆汁雙重口感一次滿足，加上店內其他人氣小菜和滷味，最後再來一碗湯就是豐盛的一餐。看到店內絡繹不絕的人潮還有門口排隊外帶的顧客，就能知道「九初流心脆皮煎餃」的美味有多厲害。