珊米の童年回憶之一，傳統市場值得你來走走！

第三市場是我從小逛到大的傳統市集，在這個市場裡留下了非常多歡樂的記憶，隨著時代發展之下，第三市場也從原始的生鮮雜貨市集搖身成為多元化商圈，今天透過自身經驗與官方資訊的補給統整，與大家一同分享、也讓自己重新認識與回憶這個很棒的臺中歷史市場。

關於第三市場

「第三市場」 原名敷島町市場，日治時期建於臺中市敷島町（即現今臺中市第三市場原址地名）的第三個傳統市場，便以此命名。

當時設有14家店鋪及31個攤位，光復擴大至今已兩百多家，新住民的加入也讓傳統市場增添許多異國美食與美學服務，不再只是生鮮食材或生活雜貨的補給。

第三市場不僅在臺中火車站附近，更與文化部文化資產園區相鄰，至今已發展成為藝文、傳統、休閒及購物兼具的百年歷史商圈，是個值得推薦前來的旅遊觀光景點。(部分資訊參考臺中市政府經濟發展局官網)

談回自身，第三市場在我的兒時回憶裡佔有一席之地，以前媽媽跟阿姨他們三姊妹真的很有勇氣，常常一次帶著七個小孩子一起去第三市場逛街購物、品嚐小吃。每次出門都是歡聲笑語，那個時候只要想吃什麼想買什麼，媽媽們都會盡力滿足，每次回想起來都是感到幸福。

第三市場逛什麼？

傳統市場早期以生鮮食材、生活雜物為主要販售，現在有了民意街文創市集後大量增加了攤位，多了更多服飾鞋款、美容美學、小吃美食等攤位。

其中市場裡面非常多家服飾攤販，攤位有親民平價有高檔奢華、有新款衣衫也有二手古著，服飾對應客群非常大，男女老少都能在這邊買到！

以前媽媽們都會帶我們來這間「金王鞋店」買新鞋，鞋店環境純樸簡單，沒有特別的品牌與擺設，各類鞋款通通有，大人小孩都能在這一次買齊！小時候比較愛耍美，喜歡買貼滿亮片色彩鮮艷的鞋款，穿上彷彿成為小公主。

現在第三市場還有一大特色，就是中越式美學服務開滿街，要如何描述他們的競爭程度呢？基本上走一步就能看到兩三家，服務項目表多到可以貼整個牆面，常見的就是挽臉、修腳皮、美甲美睫。

在市場內開的美學店面純樸簡單，基本上每個項目都是百元服務，環境隱私性還有衛生考量的部分就依個人斟酌。

第三市場吃什麼？

傳統市場內總是蘊藏許多在地美食，逛街之餘也要飽喝足，接下來推薦幾家銅板小吃給各位～

1.第三市場大麵羹

臺中特色小吃「大麵羹」，特殊鹼麵口感滑順！早期因物資缺乏，為了果腹將麵條麵條加入鹼粉後膨脹至兩到三倍，整體飽足感大大提升，但因為膨脹的關係，麵條口感就從Q彈扎實轉為膨鬆軟爛。

簡單搭配油蔥酥、菜脯、韭菜等調味，另外還能自加臺中特色－東泉甜辣醬，目前一碗$40，小菜基本上$10-15左右而已非常便宜，作為簡單的午餐在適合不過。不裹許多外縣市的朋友都對這道特殊美食感到新奇或是有點不適應，基本上還是以本地人到店用餐為主。

地點：靠近第三市場臺中路口，糖炒栗子與飲料攤位中間。用餐環境夏天較為嚴峻、難敵酷暑，簡易秋冬到店用餐感受路邊攤的氛圍，夏天可改外帶。

2.玉米蔥餅

隱身於市場內的「玉米蔥餅」，以前逛市場真的都沒有注意到這個小餐車攤，某次看網路上推薦才知道，原來這家玉米蔥餅已開業三十年了！趁這次走訪市場買來品嚐看看！

大概長10寬15公分的大小，方形蔥餅內經過大火油煎後呈現完美的金黃色澤，內裡包覆了滿滿的玉米與蔥花，不過建議趁熱吃，涼掉之後口感上變得比較油膩；店家有調味醬自助區，有胡椒粉、東泉辣椒、醬油等可以依照自己喜好加量，有的人不是邊走邊吃，怕醬汁浸泡過久影響蔥餅的酥脆口感，也有提供小夾鏈袋。

地點：民意街51號第三市場A40攤位，在姓名貼與服飾店的中間；玉米蔥餅的價錢是$35/份，額外加蛋就是$50/份。

3.順口香麥仔煎

超人氣銅板小吃「順口香麥仔煎」，每次去都是大排長龍！麥仔煎也算是耳熟能詳的古早味小吃，我個人比較常稱呼為「免煎粿/bàn-tsian-kué」，主要記憶就是餅皮軟糯、花生香氣很足。

現在高麗菜$40/份 花生芝麻$30/份，我個人覺得是很便宜的在地美食；我個人是甜食派 還是喜歡花生芝麻口味多一些，遇熱讓糖粉與花生芝麻相互融合，完美附著在麥仔麵糊上，在咀嚼的過程中不斷散發堅果穀物的香氣。

地點：民意街與信義南街轉角；兩個鍋爐兩個人力一鍋大概出3-4份餅，我卻聽到前面好幾個的客人都是要5-6份起跳…本擔心應該輪不到我，好在店家多年的經驗與專業手速，一鍋大概3分鐘就能效率出鍋，但還是強烈建議預訂（0933452947）。

第三市場的藝文好鄰居-文化部文化資產園區

在第三市場的民意街跟信義南街上，都有小通道可以直接前往文化部文化資產園區，是個非常優質的免費入場藝文景點。

這裡原是臺中酒廠(第五酒廠)，以古蹟保存來看是目前臺灣現存五大酒廠中最完善，自1998年歇業後文建會接手管理並結合藝文產業規劃為「臺中文化創意產業園區」，2018年以正名為「文化部文化資產園區」，文化資產局的機關地址也在此處。

園區內自由入場，廠區內原有的建築空間部分仍有運行使用，一部分則轉為古蹟保存，適合來參觀拍照。

在綠化建設上也是做得很不錯，許多植栽樹叢在園區內生意盎然，許多民眾在下午都會來園區裡面走走逛逛、運動健身，或是坐在樹陰下放鬆愜意。

園區內時常會舉辦免門票特展，展覽內容多元豐富，多以臺灣在地文化為主，圖片上目前舉辦的【路徑．入境－臺灣文化路徑特展】，展覽期間到2025年六月，歡迎各位來參觀看看！

展覽介紹：臺中免門票特展｜【路徑．入境－臺灣文化路徑特展】．帶領走訪臺灣五大產業文化，三月初文化市集千萬別錯過！(點擊前往)

園區假日偶爾會有文創市集，不知道當天去的時間是否不對，只看到零星的三四攤，有點可惜！

攤位裡居然還有古早味童玩－彈珠台，真的很適合帶著小朋友來這裡跑跳玩耍。

第三市場怎麼去？

對於外縣市的朋友們來說，前往臺中第三市場旅遊真的很方便，因為只離臺中火車站不到500公尺，無論是步行、騎Ubike都很方便，如果有機會來臺中市區遊玩，不妨把這個百年市場納入旅遊考量，可以讓你獲得滿滿的古早味回憶！

🔍店家資訊

【臺中市第三公有零售市場】

營業時間

☞ 08:00–17:00 *每間攤位時間不固定，請以現場開業狀況為準。

地址

☞ 臺中市南區台中路&信義南街&民意街為主

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