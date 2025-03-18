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* 拍攝日期 : 2025年2月28日上午

* 拍攝地點 : 花博園區新生公園台北玫瑰園

* 花開狀況 : 三成

2025台北玫瑰季，於2025.03.14(週五) ~ 04.13(週日)期間，假台北市花博公園新生園區台北玫瑰園舉辦，今年臺北玫瑰展以「見證玫好」為主題，台北市政府特別與鄰近的稻江護家時尚造型科，進行產學合作，將於3/21 週五上午在秘密花園水景區舉辦活動，由學生以玫瑰花為題，設計14款高雅白紗新娘造型，並走入玫瑰園內進行展演，並邀請中山區在地金婚夫妻，來到園區接受見證，在親友的浪漫祝福中享受喜悅，見證幸福美滿的愛情典範，3/21當天歡迎大家一起來慶祝賀喜!



活動流程：

09:30-10:00 貴賓、媒體接待

10:00-10:10 婚紗展演

10:10-10:20 紀念婚儀式

10:20-10:25 貴賓致詞

10:25-10:30 大合照

10:30-10:50 遊園賞花

今年的年度主題為「見證玫好」，續上篇介紹2/28前進花博園區新生公園，逛完了的「台北玫瑰園區」(當天只開放「秘密花園」與「五彩玫瑰區」兩小區)與「玫瑰品種區」後，本文將跟大家分享的是隔著中央大道位於左手邊的「台北玫瑰園花海區」，當天走出了「玫瑰品種區」，一抬頭剛好看見從松山機場起飛的飛機劃過天際，在藍天中自由翱翔，往左轉約莫步行一分鐘就抵達「台北玫瑰園花海區」，紅磚石瓦與立體山形的大門口，給人一種歐風的優雅，走進園區在高聳的椰子樹間，紅的、白的與粉紅不同品種花色的玫瑰閃閃發光，走過處處春風送爽沁人心暖，不時還能聞到多樣品種的玫瑰花香。

而在「台北玫瑰園花海區」還有這座巨型雕金的鳥籠，訪客走進籠子中間可以與四方不同的玫瑰品種合照，還可以與遠處的椰子樹與山脈合影，展現另一種美感

園內的藝術裝置也不少，像這座流線的男女身軀與周邊的玫瑰，遠處的藍天白雲相映成趣，在鏡頭下儼然成為一幅幅美麗的風景畫。

走過了密集的玫瑰花叢，還規劃了完善的休息區， 內有非玫瑰的花草種植，將另起一篇單獨介紹藏身在新生公園園區內的多樣植物與花草。

喜歡賞玫瑰花的朋友，趁著這星期台北轉乾冷的好天氣，剛好可以在涼快的氛圍中盡情賞花!

2025臺北玫瑰展

花展時間 :2025/ 03/14 (五) ~ 04/13 (日)

花展地點 : 花博園區新生公園台北玫瑰園（臺北市中山區新生北路三段 105 號 )

更多相關活動資訊，請參考 花IN台北-2025臺北玫瑰展網站與臺北玫瑰園FB網頁

< 如何前往>



一、 搭乘捷運

1. 捷運圓山站1號出口，沿民族東路東行即可抵達新生園區，步行約15分鐘。

2. 捷運中山國小站4號出口，沿新生北路三段北行即可抵達新生園區，步行約10分鐘。



二、 搭乘公車:

●新生公園站

685、市民小巴9(M9)、紅(R)50/停靠民族東路

●新生公園站(林安泰)

72、222、286副、298、642松江新生幹線、643、676、市民小巴9(M9)、紅(R)34(假日)/停靠松江路近濱江街

●吉林路底站

542、685、688、紅(R)57/停靠吉林路

●民族東路口

109、203、277、280(直)、542、606、612、685、敦化幹線/停靠民族東路



三、 騎乘YouBike

捷運圓山站1號出口沿自行車專用道到新生濱江街口(東南側)站。

臨近臺北玫瑰園的小客車停車場、公車站、Youbike 站、捷運站、接駁車等點位圖。歡迎大家多加利用：https://reurl.cc/97a8ZO



小提醒：接駁車部分，因捷運圓山站有 2 處公車站牌，請大家 Google 圓山飯店接泊車搭乘處的那個位置才是正確的哦！

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