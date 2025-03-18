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中壢工業區好吃的皮蛋麵.辣牛油乾拌麵.還有燃麵，結果店名取名叫面試主管？？

2025-03-18 01:22:00 文字：芽月
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芽月

芽月

中壢工業區好吃的皮蛋麵.辣牛油乾拌麵.還有燃麵，結果店名取名叫面試主管？？

我是皮蛋控，這一點很多人都知道
這次是剛好在大桃園社群裡面跟粉絲們聊天時，才知道內壢開了一家皮蛋麵
而且不但有皮蛋麵之外，還有燃麵跟紅油抄手
天知道我自從SOGO那家燃麵不開之後，我就沒吃到燃麵
這家有燃麵耶~~剛好找了一天的時間
我跟乃特還有小愛媽，我們三個人就衝去吃麵啦！！！

桃園中壢-麵侍煮館

電話：03 433 3883
地址：桃園市中壢區南園二路47號 （點選這裡開始導航
營業時間： 11：00-14：00  17：00-20：00
公休日 ： 週六.週日
停車資訊：非常不好停車，拜託騎車來
中壢工業區好吃的皮蛋麵.辣牛油乾拌麵.還有燃麵，結果店名取名叫面試主管？？美食導航帶你走，讓芽月帶你吃

中壢工業區好吃的皮蛋麵.辣牛油乾拌麵.還有燃麵，結果店名取名叫面試主管？？

 

南園二路真的爆炸難停車
斜對面就是警察局，所以我是覺得大家真的不要亂停車
然後~我好多年前吃的蛋餅小籠包也在附近
聽說~那個蛋餅小籠包是內壢最強啦~
太晚去是吃不到的哦！！！
這邊也算是中壢工業區範圍，所以中午也很多在附近上班的人會衝來用餐



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一要進入餐館裡面
你就可以看到
他們的看板或是柱子上都會有註明他們的熱門餐點
皮蛋啊~~燃麵啊~~都是我想吃的！！！
小愛還發現一個很好玩的話
麵侍煮館丫不就變成面試主管了~~怎麼這麼可愛

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麵侍煮館完整菜單品項

麵侍的菜單給大家參考一下
他們的選項是真的很多
甚至還可以單點加料放在麵上一起出餐哦
麵體還有三種可以讓客人自由選擇
難怪我們平日中午用餐的時候到，裡面好快就客滿啊！！



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不是~我們不是才三個人嗎~為什麼點了這麼多….
我就說不要給獅子座點餐啊~尤其還是肚子很餓的獅子座，再加個牡羊座…..

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紅油麻醬抄手麵    細麵   85元

我第一碗就吃這個
抄手我很喜歡啊~我就喜歡這種餃子類的食物
那個抄手給的也不少
看起來很棒



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這一碗選的是細麵，麵體我覺得還不錯
餛飩也ok
可是我發現一點
這個醬汁真的很辣，辣到我有點受不了
卻是很涮嘴
愛吃辣的應該會很愛
但我辣到哭了…

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辣牛油乾拌麵   刀削   60元

這個辣度就沒有像紅油麻醬那麼辣
但也是有辣啦，不過這碗的重點是香氣
那個牛油香氣很不錯
不過這一碗麵的重點是他的牛油，所以你會覺得好像沒有其他東西會有點空虛
可以再加點小菜啦
我個人是很喜歡那個刀削麵的口感，很好吃吶



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麵侍燃麵   陽春  80元

這個燃麵好好吃~我覺得超香耶
而且上面那個香料我忘了問老板了
很香耶
而且記得要好好攪拌
會讓你的麵的香氣更棒

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上面用的臊子料，真的很像
這樣跟陽春麵條充份的均勻拌好
再一併送入口
味道很棒

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如果想吃點辣，可以自己加一點他們自己炒的辣椒去增添味道

 



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紅油皮蛋麵    細麵    80元 單加料 五花肉30元

原本我是想選刀削的，但小愛建議，皮蛋用細麵比較可以巴覆起來

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皮蛋麵也好吃
我是覺得紅油皮蛋的味道比較淡
我個人比較喜歡燃麵的那個香氣
如果皮蛋麵的皮蛋鹹度再增加一點，那就更棒了

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椒香白肉    60元

這邊的麵都是沒有帶料的
所以小菜很重要
想吃肉肉的可以點這個椒香白肉
五花肉的口感還行~~

 



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銷魂豬血糕   40元

這個豬血糕是小愛推薦說要點的
我吃了一塊，真的很好吃耶
他們家的豬血糕不會太乾硬，非常軟糯夠味
再配上那個不會很甜的花生粉
搭配的真的是剛剛好，相當的出色
這個小菜真的是必須點來吃啊~~好吃！！

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店家/景點資訊

  • 店家名稱：麵侍煮館
  • 所在地址：320臺灣桃園市中壢區南園二路47號
  • 營業時間：一 二 三 四 五 11:00–14:00-17:00–20:00
  • 店家電話：034333883
  • 評價：★★★★★


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麵侍煮館

phone03-4333883
place桃園市中壢區南園二路47號
2.95 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
3.00
服務品質
3.00
裝潢氣氛
2.50
CP值
3.00
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