我是皮蛋控，這一點很多人都知道
這次是剛好在大桃園社群裡面跟粉絲們聊天時，才知道內壢開了一家皮蛋麵
而且不但有皮蛋麵之外，還有燃麵跟紅油抄手
天知道我自從SOGO那家燃麵不開之後，我就沒吃到燃麵了
這家有燃麵耶~~剛好找了一天的時間
我跟乃特還有小愛媽，我們三個人就衝去吃麵啦！！！
桃園中壢-麵侍煮館
電話：03 433 3883
地址：桃園市中壢區南園二路47號 （點選這裡開始導航）
營業時間： 11：00-14：00 17：00-20：00
公休日 ： 週六.週日
停車資訊：非常不好停車，拜託騎車來
美食導航帶你走，讓芽月帶你吃
南園二路真的爆炸難停車
斜對面就是警察局，所以我是覺得大家真的不要亂停車
然後~我好多年前吃的蛋餅小籠包也在附近
聽說~那個蛋餅小籠包是內壢最強啦~
太晚去是吃不到的哦！！！
這邊也算是中壢工業區範圍，所以中午也很多在附近上班的人會衝來用餐
一要進入餐館裡面
你就可以看到
他們的看板或是柱子上都會有註明他們的熱門餐點
皮蛋啊~~燃麵啊~~都是我想吃的！！！
小愛還發現一個很好玩的話
麵侍煮館丫不就變成面試主管了~~怎麼這麼可愛
麵侍煮館完整菜單品項
麵侍的菜單給大家參考一下
他們的選項是真的很多
甚至還可以單點加料放在麵上一起出餐哦
麵體還有三種可以讓客人自由選擇
難怪我們平日中午用餐的時候到，裡面好快就客滿啊！！
不是~我們不是才三個人嗎~為什麼點了這麼多….
我就說不要給獅子座點餐啊~尤其還是肚子很餓的獅子座，再加個牡羊座…..
紅油麻醬抄手麵 細麵 85元
我第一碗就吃這個
抄手我很喜歡啊~我就喜歡這種餃子類的食物
那個抄手給的也不少
看起來很棒
這一碗選的是細麵，麵體我覺得還不錯
餛飩也ok
可是我發現一點
這個醬汁真的很辣，辣到我有點受不了
卻是很涮嘴
愛吃辣的應該會很愛
但我辣到哭了…
辣牛油乾拌麵 刀削 60元
這個辣度就沒有像紅油麻醬那麼辣
但也是有辣啦，不過這碗的重點是香氣
那個牛油香氣很不錯
不過這一碗麵的重點是他的牛油，所以你會覺得好像沒有其他東西會有點空虛
可以再加點小菜啦
我個人是很喜歡那個刀削麵的口感，很好吃吶
麵侍燃麵 陽春 80元
這個燃麵好好吃~我覺得超香耶
而且上面那個香料我忘了問老板了
很香耶
而且記得要好好攪拌
會讓你的麵的香氣更棒
上面用的臊子料，真的很像
這樣跟陽春麵條充份的均勻拌好
再一併送入口
味道很棒
如果想吃點辣，可以自己加一點他們自己炒的辣椒去增添味道
紅油皮蛋麵 細麵 80元 單加料 五花肉30元
原本我是想選刀削的，但小愛建議，皮蛋用細麵比較可以巴覆起來
皮蛋麵也好吃
我是覺得紅油皮蛋的味道比較淡
我個人比較喜歡燃麵的那個香氣
如果皮蛋麵的皮蛋鹹度再增加一點，那就更棒了
椒香白肉 60元
這邊的麵都是沒有帶料的
所以小菜很重要
想吃肉肉的可以點這個椒香白肉
五花肉的口感還行~~
銷魂豬血糕 40元
這個豬血糕是小愛推薦說要點的
我吃了一塊，真的很好吃耶
他們家的豬血糕不會太乾硬，非常軟糯夠味
再配上那個不會很甜的花生粉
搭配的真的是剛剛好，相當的出色
這個小菜真的是必須點來吃啊~~好吃！！
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店家/景點資訊
- 店家名稱：麵侍煮館
- 所在地址：320臺灣桃園市中壢區南園二路47號
- 營業時間：一 二 三 四 五 11:00–14:00-17:00–20:00
- 店家電話：034333883
- 評價：★★★★★
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