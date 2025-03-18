我是皮蛋控，這一點很多人都知道

這次是剛好在大桃園社群裡面跟粉絲們聊天時，才知道內壢開了一家皮蛋麵

而且不但有皮蛋麵之外，還有燃麵跟紅油抄手

天知道我自從SOGO那家燃麵不開之後，我就沒吃到燃麵了

這家有燃麵耶~~剛好找了一天的時間

我跟乃特還有小愛媽，我們三個人就衝去吃麵啦！！！

電話：03 433 3883

地址：桃園市中壢區南園二路47號 （點選這裡開始導航）

營業時間： 11：00-14：00 17：00-20：00

公休日 ： 週六.週日

停車資訊：非常不好停車，拜託騎車來

美食導航帶你走，讓芽月帶你吃

南園二路真的爆炸難停車

斜對面就是警察局，所以我是覺得大家真的不要亂停車

然後~我好多年前吃的蛋餅小籠包也在附近

聽說~那個蛋餅小籠包是內壢最強啦~

太晚去是吃不到的哦！！！

這邊也算是中壢工業區範圍，所以中午也很多在附近上班的人會衝來用餐







一要進入餐館裡面

你就可以看到

他們的看板或是柱子上都會有註明他們的熱門餐點

皮蛋啊~~燃麵啊~~都是我想吃的！！！

小愛還發現一個很好玩的話

麵侍煮館丫不就變成面試主管了~~怎麼這麼可愛

麵侍煮館完整菜單品項

麵侍的菜單給大家參考一下

他們的選項是真的很多

甚至還可以單點加料放在麵上一起出餐哦

麵體還有三種可以讓客人自由選擇

難怪我們平日中午用餐的時候到，裡面好快就客滿啊！！







不是~我們不是才三個人嗎~為什麼點了這麼多….

我就說不要給獅子座點餐啊~尤其還是肚子很餓的獅子座，再加個牡羊座…..

紅油麻醬抄手麵 細麵 85元

我第一碗就吃這個

抄手我很喜歡啊~我就喜歡這種餃子類的食物

那個抄手給的也不少

看起來很棒







這一碗選的是細麵，麵體我覺得還不錯

餛飩也ok

可是我發現一點

這個醬汁真的很辣，辣到我有點受不了

卻是很涮嘴

愛吃辣的應該會很愛

但我辣到哭了…

辣牛油乾拌麵 刀削 60元

這個辣度就沒有像紅油麻醬那麼辣

但也是有辣啦，不過這碗的重點是香氣

那個牛油香氣很不錯

不過這一碗麵的重點是他的牛油，所以你會覺得好像沒有其他東西會有點空虛

可以再加點小菜啦

我個人是很喜歡那個刀削麵的口感，很好吃吶







麵侍燃麵 陽春 80元

這個燃麵好好吃~我覺得超香耶

而且上面那個香料我忘了問老板了

很香耶

而且記得要好好攪拌

會讓你的麵的香氣更棒

上面用的臊子料，真的很像

這樣跟陽春麵條充份的均勻拌好

再一併送入口

味道很棒

如果想吃點辣，可以自己加一點他們自己炒的辣椒去增添味道







紅油皮蛋麵 細麵 80元 單加料 五花肉30元

原本我是想選刀削的，但小愛建議，皮蛋用細麵比較可以巴覆起來

皮蛋麵也好吃

我是覺得紅油皮蛋的味道比較淡

我個人比較喜歡燃麵的那個香氣

如果皮蛋麵的皮蛋鹹度再增加一點，那就更棒了

椒香白肉 60元

這邊的麵都是沒有帶料的

所以小菜很重要

想吃肉肉的可以點這個椒香白肉

五花肉的口感還行~~







銷魂豬血糕 40元

這個豬血糕是小愛推薦說要點的

我吃了一塊，真的很好吃耶

他們家的豬血糕不會太乾硬，非常軟糯夠味

再配上那個不會很甜的花生粉

搭配的真的是剛剛好，相當的出色

這個小菜真的是必須點來吃啊~~好吃！！

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店家/景點資訊

店家名稱：麵侍煮館

所在地址：320臺灣桃園市中壢區南園二路47號

營業時間：一 二 三 四 五 11:00–14:00-17:00–20:00

店家電話：034333883

評價：★★★★★





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