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帶孩子自駕土耳其4【土耳其/伊斯坦堡】小巷弄隨處走走-->Begonville Cafe & Bistro吃午餐

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2025-03-18 02:10:00 文字：潔西貝比的生活小事
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潔西貝比的生活小事

潔西貝比的生活小事

土耳其/伊斯坦堡 老城區巷弄

潔西麻跟二個孩子來到土耳其之後

幾乎每天都是睡到自然醒

沒有什麼特別想去的地方

就沒有什麼旅遊上的期待

孩子們反而很高興

不用天天早上一大早起床趕著上學

三個人的生活步調放很慢

土耳其/伊斯坦堡 老城區巷弄

到旅館附近的巷弄蹓躂蹓躂

有些建築是潔西麻喜歡的那種

也很好拍照

土耳其/伊斯坦堡 老城區巷弄

老城區這邊多數是老建築

各有特色

土耳其/伊斯坦堡 老城區巷弄

這邊很像台灣以前的那種四樓 五樓的公寓住宅外觀

土耳其/伊斯坦堡 老城區巷弄

好漂亮的水果

土耳其/伊斯坦堡 Begonville Cafe & Bistro

在巷弄間穿梭到處看看

看到這間粉紅招牌的餐廳

決定先進去吃中餐

餐廳旁邊的透天厝就是潔西麻喜歡的樣子

每間住宅都有自己的外觀風格

只有二層的樓層也不會有爬樓梯太累的問題

這種住宅的確很不錯

土耳其/伊斯坦堡 Begonville Cafe & Bistro

整間餐廳都是粉紅色裝潢

大概是過了午餐時間

所以人沒有很多

不過隔壁的座位區倒是有人在慶祝生日

非常熱鬧

土耳其/伊斯坦堡 Begonville Cafe & Bistro

入座後先點餐

點完餐服務人員就來收走菜單了

潔西麻沒有拍到菜單

只能拍一下桌上簡單的餐具

土耳其/伊斯坦堡 Begonville Cafe & Bistro

台灣好像比較少有這種餐廳氛圍

直接在一樓敞開門面的漂亮餐廳很少有

土耳其/伊斯坦堡 Begonville Cafe & Bistro

土耳其的果汁跟汽水都蠻好喝的

明明超市有賣這種果汁汽水比較便宜

兒子卻都喜歡在餐廳點來喝

價差差了好幾倍

大概是17元變50~70元的價差

真的是喝氣氛的

土耳其/伊斯坦堡 Begonville Cafe & Bistro

女兒就比較會點

她喜歡點這種看起來漂漂亮亮的飲料

這杯草莓奶昔雖然很漂亮

可惜太甜了

土耳其/伊斯坦堡 Begonville Cafe & Bistro

潔西麻點了土耳其茶

卻是用咖啡杯裝

後來還是有在其它地方喝到用鬱金香杯裝的那種土耳其茶

感覺喝鬱金香杯裝的土耳其茶比較道地

其實裡面的熱茶都差不多

視覺上的感覺還是有差別的

土耳其/伊斯坦堡 Begonville Cafe & Bistro

二個孩子都點一樣的義大利麵

有點驚訝這盤義大利麵就只是義大利麵

上面撒了一些起司粉而已

台灣的餐點還是好很多

連平價的義大利麵都會有一棵綠花椰點綴一下

這間餐廳就這樣直接煮完義大利麵出菜了

土耳其/伊斯坦堡 Begonville Cafe & Bistro

看完孩子們的義大利麵再等到潔西麻點的這份宮保雞丁

覺得慶幸多了

至少有給一點生菜跟薯條

熱炒裡也有配料

土耳其/伊斯坦堡 Begonville Cafe & Bistro

潔西麻這份餐點很像台灣熱炒的宮保雞丁

但是菜單上好像不是這樣寫

吃起來的味道還可以

醬汁淋上白飯搭配著吃就算是一餐了

薯條當然是給孩子們吃

土耳其/伊斯坦堡 老城區巷弄

吃完飯繼續在巷弄裡遊走

這裡似乎是個景點

只是看起來沒有太大的興趣

就在門口拍拍照離開了

土耳其/伊斯坦堡 老城區巷弄

巷弄裡有很多這樣的餐廳

菜色都有放照片在餐廳門口

大概是這區有很多遊客的關係吧

土耳其/伊斯坦堡 老城區巷弄

從住宿的旅館繞了一大圈的散步

最後走到這個蔬菜水果攤才折返

土耳其/伊斯坦堡 老城區巷弄

來看水果價格是多少

葡萄應該有比台灣便宜一半價格吧

土耳其的水果看起來是外觀很漂亮完整的

潔西麻在後面的旅途中看到也都是賣相很好的水果

土耳其/伊斯坦堡 老城區巷弄

蔬菜也都不錯 

土耳其/伊斯坦堡 老城區巷弄

土耳其的堅果類食品很有名

價格都不高

可以在旅遊的時候多吃

機場或是紀念品店的價格有稍微高一點

在路邊小店跟這種蔬果攤的價格就便宜很多

 

店家資訊：

Begonville Cafe & Bistro粉絲頁 Facebook

電話：＋90 532 677 65 41

地址：Küçük Ayasofya, Şehsuvar Bey Sk. No:1, 34093 Fatih/İstanbul, 土耳其

 

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廖潔西

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