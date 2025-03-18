【桃園美食】八德夜市附近《想吃鍋創意小火鍋》壽星滿額免費送雪蟹，還有新推出手臂長泰國蝦！

海鮮超強CP質高百元小火鍋，最近又推出新鍋物啦！

想吃鍋創意小火鍋八德總店 是八德區非常受歡迎的小火鍋店。這家店以其創意火鍋和特色海鮮鍋而聞名。特色包括：各種海鮮或肉大拼盤、新鮮蛤蜊和小龍蝦、自助吧供應白飯、飲料等。店家經常推出季節限定火鍋，讓顧客每次來都有不同的驚喜。

想吃鍋創意小火鍋八德總店在哪裡？

想吃鍋位在八德重劃區的豐田路上，周遭有停車場，路邊也有停車格，開車去蠻方便的。

想吃鍋創意小火鍋八德總店聯絡方式

想吃鍋創意小火鍋八德總店

評分： / 4.4

/ 4.4 地址：334桃園市八德區豐田路41號( 地圖 )

電話：03 365 6922

營業時間

星期一: 11:00 – 14:00, 17:00 – 20:30,

星期二: 休息,

星期三: 11:00 – 14:00, 17:00 – 20:30,

星期四: 11:00 – 14:00, 17:00 – 20:30,

星期五: 11:00 – 14:00, 17:00 – 20:30,

星期六: 11:00 – 14:00, 17:00 – 20:30,

星期日: 11:00 – 14:00, 17:00 – 20:30

星期一: 11:00 – 14:00, 17:00 – 20:30, 星期二: 休息, 星期三: 11:00 – 14:00, 17:00 – 20:30, 星期四: 11:00 – 14:00, 17:00 – 20:30, 星期五: 11:00 – 14:00, 17:00 – 20:30, 星期六: 11:00 – 14:00, 17:00 – 20:30, 星期日: 11:00 – 14:00, 17:00 – 20:30 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

想吃鍋創意小火鍋八德總店-菜單

想吃鍋有基本鍋類，和一般小火鍋差不多，不過主要以蔬菜、根莖類等天然食材，不會給一堆火鍋料充數，價位大都是百元左右，我蠻推薦可以點海鮮類。如果不吃火鍋料也可以選擇火鍋料換菜，或是特定鍋物可以菜換肉，對於選擇上來說非常的方便。

點餐方式直接拿手機掃桌上的QR CODE就可以了，簡單方便，有任何問題再問店員。

想吃鍋創意小火鍋八德總店-環境和自助區

想吃鍋的布置非常用心，不會因為是百元小火鍋就感覺low low的，來吃這麼多次我都覺得這邊整體而言還不錯，蠻舒適的。

店家常常會推出季節性鍋物，或是特別推薦的餐點，不知道要選什麼或是要嘗鮮的話，看吧台上的黑板就知道了。

想吃鍋還有提供簡單的自助吧，湯匙、筷子、杯子等都在這邊拿，自助區有白飯、吐司、飲料和冰淇淋吃到飽，另外醬料也在這裡添加。

冰淇淋口味會經常更換，還有提供甜筒，吃飽後來一支冰淇淋當甜點還蠻不錯的。

當日壽星預約滿額送雪蟹和蛋糕

當日壽星提前預約活動 凡當日壽星

（須出示實體證件/打卡+評價）

消費滿額即贈

「雪蟹ㄧ隻」啦！！

凡提早1星期訂位！

當月壽星用餐

2人同行滿599

3人同行滿899

4人同行滿1199

以此類推

即贈送誠意滿滿4寸蛋糕一款（可以挑選男生/女生）

原本想吃鍋只有當月壽星好禮四選一的活動，這次竟然還推出當日壽星滿額送雪蟹（⚠️活動截止日期以店家公告為主）！這真的是太划算了！哪哪麻現在吃的不多，吃吃到飽沒兩口就吃不下，單點又偏貴，想吃鍋推出這個活動簡直就是為了我量身訂做的啊！所以阿寶生日我馬上預訂了！

Yelena看到大隻的雪蟹開心的跟什麼似的，馬上放下鍋去煮，一邊吃一邊還說好鮮甜啊！

另外，更貼心的是竟然還送小蛋糕！這下我連蛋糕錢都省了！裡面還有附小蠟燭和刀叉，不管是現場過生日還是帶回家都可以。

而且蛋糕還是闆娘自己親手做的喔！因為想吃鍋目前主要是老闆在經營，闆娘則是在大溪埔頂公園經營雞木盒子早午餐，還有接手工蛋糕訂作，這個月也順勢推出壽星蛋糕的活動。

我得說闆娘的蛋糕很好吃，戚風蛋糕體本身濕潤綿密，奶油的化口性也很好，不過畢竟是贈品，蛋糕口味不能指定喔！

想吃鍋創意小火鍋八德總店-餐點

這次我們來是為了新的鍋物，還有阿寶生日預約滿額有壽星禮，每一次想吃鍋都會給我們不同的驚喜，讓我們不會吃膩。

想吃蝦泰大鍋

之前就看過其他火鍋店推出手臂長泰國蝦，這次想吃鍋也推出啦！比手臂還要長的泰國蝦，一隻大小就足以和小青龍媲美了，但因為大隻的泰國蝦成本比小青龍還要高，因此比較少看到。

我們在煮的時候等了好久，中間一直試圖撥開看看，但是頭的位置就是不太好熟，主要是太大隻了，沒辦法整隻完全進入鍋裡煮，我們決定還是把頭和身體分離吧！

看看這隻泰國蝦在鍋裡比一隻小青龍還要霸氣威武，尤其連它長長的螯裡面也都是肉，阿寶說頭裡面還有滿滿的蝦膏，吃起來非常滿足。

泰國蝦的蝦肉本身比較Q脆並且紮實，一口下去非常的飽嘴，這一隻得分兩到三口吃才吃的完。

想吃蝦姑姑鍋

另一鍋新的鍋是蝦姑鍋，裡面有兩隻蝦姑，沒吃過所以就點來吃吃看啦！

蝦蛄的肉不像泰國蝦那麼多，不過一隻裡面肉也是蠻飽滿的，而且味道挺鮮並且吸飽了湯汁，有點像是吃小龍蝦一樣邊吃邊吸很過癮，可以說是想吃大蝦的另一種選擇。

對了，另外要提的是想吃鍋的火鍋料是串起來的，上面還放了一塊三角豆腐，拿起來很可愛。

豬豬牛牛好朋友雙人餐

Yelena想吃壽喜燒，因此我們幫她跟哪哪婆點了豬豬牛牛好朋友雙人餐，搭配壽喜燒和蒙古藥膳鍋，兩個願望一次滿足。

雙人餐的菜盤是另外附的，要吃的時候再自己放下去，基本上和主題鍋物的菜一樣，以蔬菜和根莖類為主，不想要火鍋料也可以換喔！

豬豬牛牛雙人餐有一盤大盤的豬肉和牛肉混合的肉盤，對於喜歡吃壽喜燒的Yelena來說，這一盤讓她吃得非常過癮。

另外我們還有加價套餐，選奶油餐包和滷鴨血，這真的是我每次來都必點的，滷鴨血滑嫩入味，不管配飯或搭配蔬菜都好吃。

必點牛肉飯

另外阿寶很愛的則是他們的牛肉飯，牛肉和豆皮帶有微微的辣，吃起來很涮嘴，並且還增加飽足感，如果男生會覺得鍋吃不夠也蠻推薦可以點（當月壽星出示證件也有送）。

追蹤支持哪哪麻

哪哪麻的心得

我覺得想吃鍋是一間經常推出不同鍋物的寶藏店，而且價位不高選擇又多，很適合去慶生或是平日家庭聚餐聊天。我蠻推薦他們的海鮮類鍋物，畢竟很少看到小火鍋的海鮮用料這麼好又豐富，並且不用花很多錢就可以吃到，心動的話不用猶豫，出發就對了啦！

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