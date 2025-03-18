和美水餃推薦｜團購超夯的生命鬥士手工水餃，天然蔬果汁的彩色水餃超吸睛！

身為抗癌鬥士的生命鬥士手工水餃的闆娘將手工彩色水餃事業做得風生水起，許多人一定在網路上看過他們、甚至吃過他們！一開始是團購美食，去年在彰化和美也有了自己的店面，可提供熟食內用品嚐。生命鬥士手工水餃利用天然蔬果汁製作而成的彩色水餃皮包裹沒有添加任何味精、化學香料的純手工內餡，連蝦子都自己一個一個剝、肉餡都一團一團甩打，口感更為紮實、每一個水餃更為飽滿。生命鬥士水餃有經典高麗菜、韭菜、蔥花、玉米、玉米鮮蝦外還有特別的泡菜、皮蛋+剝皮辣椒等，更有限定版的香菜、茴香、芹菜等，他們家的鮑魚蛤仔雞湯也很好喝喔！

生命鬥士手工水餃｜位置在哪裡？有停車場嗎？

生命鬥士手工水餃在和美道周路上，位於交通要道，停車需多尋覓車況。

罹患乳癌的闆娘也跟愛伊特一樣是鹿港人，曾經很愛漂亮的她，在得知罹癌的情況下真的心理建設了好久～（說真的，誰不會打擊到？）說服自己後開始進行治療，同時也讓自己分散一下注意力，進而開始向婆婆學習了手工水餃。原本婆婆是為了不愛吃飯的老公，將蔬菜包在水餃裡以便更好入口。闆娘學習後再創新研發及調整，一開始做線上，就廣受好評，到現在在和美終於有個店面可以提供大家品嚐熟食水餃。

據說，現在在鹿港的櫃啡茶也有提供自取點可以取貨。大家喜歡也可以揪團購買。

生命鬥士手工水餃｜店內環境

店內位置不算多，大部分的人都會買冷凍包裝的水餃回家煮，不過我個人覺得可以吃到專業的人現煮的水餃，真的會好吃很多～（我就是會煮破的那種）

生命鬥士手工水餃｜菜單及價格

他們家的水餃比較大顆，價格上也會相對比一半高一點，不過真的很扎實。現煮水餃需要有耐心等候～

除了彩色水餃、白皮水餃，還有彩色麵條及千張餃可以吃！

生命鬥士手工水餃｜推薦品項：彩色水餃、鮑魚蛤蠣雞湯

我們點了彩色水餃、白皮水餃、XO醬乾拌麵、鮑魚蛤蠣雞湯、玉米蘿蔔排骨湯。

彩色水餃

彩色水餃通常冷凍包裝都是同一個口味、不同顏色，一包20顆，現場可以看要吃幾顆就畫幾顆。

橘色：胡蘿蔔、綠色：菠菜、紫色：紫地瓜、黑色：墨魚、紅色：番茄、藍色：蝶豆花、黃色：薑黃及全麥。季節限定還有，桃紅：火龍果、鵝黃：南瓜。

這次吃了蔥花、鮮蝦、玉米鮮蝦，我個人很喜歡小朋友口味：玉米鮮蝦，玉米的甜加上手剝的蝦子，吃的蝦子的口感就知道不是那種泡水蝦，是紮實的那種。內餡很飽滿、皮稍有厚度，一口塞下是可以塞滿嘴的。

白皮水餃

我們有點泡菜、韭菜、皮蛋+剝皮辣椒。泡菜是能吃到泡菜的酸跟辣，不用沾醬就很好吃；韭菜味道也很濃郁，我老公喜歡，但我還好～（餵母乳就很少吃韭菜）皮蛋蠻特別的，雖然能看得到也吃得到皮蛋的口感，但是皮蛋的那種味道可以說沒有很明顯，反而帶點甜味的剝皮辣椒讓整體吃起來很涮嘴，沒有讓人可怕的味道～（我是敢吃皮蛋的）

XO醬乾拌麵

如果現場想吃，可以問一下，算是隱藏版吧！我個人覺得老闆他們很會挑XO醬，鹹香適中，這種拿來配水餃也會很好吃的那種～麵條像刀削麵，吃起來更有嚼勁，喜歡吃辣的，他們家也有特製辣椒，吃起來更過癮！

鮑魚蛤仔雞湯

本來是只做宅配，但太多人在現場詢問，所以只要有現貨，客人需要，老闆都會煮。連我很挑的老公也覺得很好喝，雞肉很大塊、鮑魚也很好咬，蛤蜊的鮮味有融入湯中～

玉米蘿蔔排骨湯

今天的湯幸運的是我喜歡的經典款，現在的蘿蔔真的很好吃～煮的爛，輕輕一咬就分離，玉米也很甜，這種真的吃不膩。

店家有特製辣醬，可以在自助區自行添加喔！有喜歡的人也可以跟店家購買。

生命鬥士手工水餃 粉絲團： 地址：彰化縣和美鎮道周路304號 電話：0983-556223 營業時間：週一 11:00-19:30、週二～週日 10:00-19:30。實際營業時間請參照粉絲團。