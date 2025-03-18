溪頭住宿推薦│適合親子露營的溪部好呆庄，各式露營車主題搭配多種活動，晚上還能烤棉花糖！

溪頭知名的親子露營區溪頭好呆庄真的好難搶，就算我買到了團購優惠券，週六的訂房也是一房難求，只能選擇228前的日期了～回訪了ｎ次的溪頭好呆庄，真的算是我們住中部的露營福音，不會開車開太久就能抵達。多種露營車房型，適合全家一家大小來這邊玩。溪頭好呆庄園內還有遊樂設施、半露天電影院，還可以營火烤棉花糖，周五～周日還有夜間導覽，我們228連假前遇到加開場次真的很幸運～聽到了貓頭鷹及角鴞的聲音、還有飛鼠的身影。帶小孩來，也可以選擇加購晚餐的火烤兩吃，還贈送甕仔雞一隻！隔天早餐是精緻的清粥小菜，附近鄰近溪頭妖怪村、杉林溪，都可以順道走走，吸收一下芬多精。

溪部好呆庄│位置在哪裡？有沒有停車場？

溪頭好呆庄位於鹿谷鄉，先在門口與店家辦理ｃｈｅｃｋ ｉｎ 就可以依指示停靠車子。

餐廳內有誠實商店，可以自行購買，也有販售咖啡飲品。

餐廳旁有公共廁所及飲水機可以使用。

有許多區域可以選擇。

溪部好呆庄│前區-電玩場景旅居車(一大床+上下舖)

入房時間：１５：００、退房時間：１１：００

溪部好呆庄的住宿種類很多，我比較偏好住在前區的露營車，如果喜歡住一般房型及後方的馬車房型，也可以參考我之前的溪部好呆庄舊文。他們常常會將旅居車的外頭更改造型，這次來就換成知名電玩場景。

露營車內部的空間不大，但有的都有。一大床＋上下舖（上鋪僅限５０公斤）、廁所、淋浴間、熱水壺、消夜泡麵、空調、冰箱、吹風機等等。床頭旁也都有插座。

因應環保政策，不提供一次性備品，毛巾也需要自己帶～

溪部好呆庄│園內設施

園內很寬敞，露營區散布在各個區域，中間有餐廳、遊樂設施等，一群小朋友來玩就會玩得不亦樂乎。

有露天電影院（開放：１８：００－２２：００） 彈珠檯、腳踩泡泡車、溜滑梯等等，但晚上９點過後，為了確保安靜，就不可以玩囉～

溪部好呆庄│２０２５ １－３月活動

溪部好呆庄每季都有開設許多活動可以參加，但多半都是周五～周日，而房間現在都訂到六月了，大家可要好好把握阿！我覺得ｃｐ值最高的就是星期五了！

溪部好呆庄│活動：烤棉花糖

房內跟著消夜泡麵的還有依照人數入住發放的棉花糖，晚上還會用竹子燒成營火，讓大家來烤棉花糖。不得不說我老公烤的棉花糖真的好～好～吃～小朋友也很愛這樣圍在一起的感覺。

溪部好呆庄│活動：尋寶九宮格

週五～周日有活動：尋寶九宮格，在好呆庄內找到指定的東西拍照回到出發地交給店員審核，就可以獲得小禮物啦！當天我們去的時候，小朋友蠻多，都會看到小朋友東奔西跑地尋寶，真的很可愛～

溪部好呆庄│活動：夜間導覽

週五～周日還有夜間導覽可以參加，需要走路到庄外的小路，路很平坦，但因為為了看夜間生物，盡量不開燈，所以有跟我夜盲的人真的要斟酌一下。不過可以的話，建議都可以去參加，我們當時看到了飛鼠的身影，也聽到了貓頭鷹、角鴞的聲音，但因為參與的人太多、動物藏得隱匿，貓頭鷹跟角鴞都沒有找到，很可惜，但整體導覽還是很喜歡的～

（因為很認真參加，當下也很暗，就沒有拍照了）

溪部好呆庄│晚餐：火烤兩吃

溪部好呆庄晚餐時間：１７：３０

為了方便，我們有加購晚餐火烤兩吃＋甕仔雞一隻。從餐廳拿回住宿區自行料理，都是使用卡式爐，蔬菜火鍋搭配各式燒烤肉片，還有熱騰騰的甕仔雞，甕仔雞真的還不錯吃～一家四口吃剛剛好，如果覺得還不足夠，開車十五分鐘就有全聯可以買東西~

溪部好呆庄│早餐

溪部好呆庄早餐時間：８：００～１０：００

以前的早餐是野餐籃裏頭放麵包，現在都是到餐廳用餐，提供的是比較精緻的清粥小菜，有地瓜粥及現煮麵食。

還記得以前來會有小攤車來賣臭豆腐跟豆花，下次也可以看看能不能遇見喔！

溪部好呆庄 粉絲團：溪部好呆庄 地址：南投縣鹿谷鄉和雅村愛鄉路1之2號 電話：04-92755177 入住時間：15:00 後 退房時間：11:00 前 訂房連結：請點此