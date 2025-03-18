花蓮住宿推薦｜康橋商旅CP值超高，免費單車租借，晚上還附宵夜吃～

康橋商旅一直以來都不讓人失望，難怪現在週末一房難求，也成為遊覽車最喜歡來的旅店。這次到花蓮，我們再次選擇了CP值高的花蓮住宿康橋商旅花蓮站前館，飯店鄰近花蓮火車站，醒目的黃色建築讓人一眼就能找到，交通便利。對於像我們這種自己開車來的親子旅客來說，附設停車場無疑是一大福音，讓旅程更輕鬆無憂。來康橋商旅住宿還包含24小時的點心吧、豐盛早餐，甚至提供宵夜時段駐唱歌手表演與啤酒暢飲，有時候還會有魔術表演呢！讓人從白天到深夜都能盡情享受高CP值的服務。想在花蓮找到舒適又超值的住宿，康橋商旅花蓮站前館絕對是好選擇之一！

康橋商旅 花蓮站前店｜位置在哪裡？有沒有停車場？

康橋商旅花蓮站前館離花蓮火車站不遠，附設地下平面停車場及對面的平面停車場，車位很多。附近還有影城、美妝店、餐廳等，地理位置很方便。

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康橋商旅 花蓮站前店｜四人房

康橋商旅 花蓮站前店入房時間：15:00、退房時間：11:00

我們一家四口當然住四人房最寬敞，還有小沙發可以晚上去東大門買東西回來吃。但後來我們為了吃康橋的宵夜，根本沒有買什麼～XD

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有瓶裝水、室內皮質拖鞋，插座也是老公驚訝的多。

浴室熟悉的多孔淋浴設備已經拆除，現在改成比較常見的了～沐浴用品也縮減成三瓶（以前還有分男生女生用的香味呢！）。另外，採用免治馬桶，老公超喜歡～

康橋商旅 花蓮站前店｜設施

門口有免費的單車租借，若自己有單車，後方有提供單車相關的保養用品。

一樓後方有免費的24HR洗脫烘設備，對於長時間出門的旅客來說，真的很貼心～

一旁有商務電腦可以使用。

有下午茶點心吧（開放時間：15:00-22:00）、咖啡冰淇淋（開放時間：24HR)可以使用，桌上更設置了奶瓶消毒鍋給家庭客群使用。

康橋商旅 花蓮站前店｜宵夜時段：19:00-21:00

康橋最有名的就是他們家的宵夜，不是每一家都有，大家在預訂的時候可以看一下。

晚上宵夜還有駐唱歌手會來唱歌，有小朋友的家人還會幸運地遇到魔術表演，當天只有我們一組家庭客，根本就是VIP服務，專門表演給我們看，還有氣球可以拿~不過後來看到旅遊長青團也能看表演，可能就依照當下的狀況而論了。

我最期待的就是那個姑姑茶葉蛋，真的超級入味又好吃~雖然家人都覺得太鹹，但我認真覺得很好吃！另外也有康橋招牌麻辣燙、現燙擔仔麵等等可以吃，所以為了吃康橋的宵夜，即使我們有去東大門，也沒有買甚麼~XD

康橋商旅 花蓮站前店｜早餐時段：07:00-10:00

康橋的早餐也蠻多好吃的，光是蔥肉包我就看到好多人夾了三、四個，港式雞粥也很美味~現場也有現煎蛋、蘿蔔糕、蛋餅等等，我個人也很喜歡喝上一碗他們的堅果飲，各式堅果加入豆漿或熱牛奶，就是很健康的養生飲。

康橋商旅 花蓮站前店 粉絲團：康橋商旅 官網：康橋商旅 地址：花蓮縣花蓮市國聯五路101號 電話：03-8359333 入房時間：15:00 退房時間：11:00 查詢當日房價：、 附近活動：、

花蓮康橋商旅 入房時間？退房時間？ 花蓮康橋商旅 入房 15:00、退房11:00 花蓮康橋商旅有沒有停車場? 有地下平面停車場、對面也有平面停車場