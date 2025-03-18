台中米其林必比登推薦美食│彭城堂台菜海鮮餐廳一定要先預約，豬油拌飯、八寶冰吃到飽！

台中米其林必比登推薦台菜餐廳彭城堂台菜海鮮餐廳我們也來啦~這間是老公公司帶他來吃尾牙才知道，來彭城堂台菜海鮮餐廳一定要先訂位，附近有停車場，用餐時刻人潮真的很多，內用提供白飯、豬油拌飯吃到飽，甚至甜點還有八寶冰可以吃！彭城堂台菜海鮮餐廳我們點了菜尾鴨、陳釀梅汁三弄酥肉、古早味封肉刈包全套等等，十一個人吃了八菜一湯真的太飽了啦！現場還有許多冷凍包可以帶回家自行料理，大家有機會也可以來吃看看。

彭城堂台菜海鮮餐廳位於台中太平區宜昌路上，對面的巷子內有收費停車場(非特約) 這裡是主要交通要道，又鄰近路口轉角處，大家須注意停車路況。

彭城堂台菜海鮮餐廳│店內環境

彭城堂台菜海鮮餐廳有兩層樓，都是大桌合菜桌的位置，桌與桌之前比較窄一點，建議大家來之前一定要先訂位。店內有很多大同寶寶及其他的懷舊商品，看到櫃子還有可樂，真好奇還能不能喝~(笑)

彭城堂台菜海鮮餐廳│菜單及價格

彭城堂台菜海鮮餐廳是近幾年台中必比登推薦的餐廳，菜單蠻厚一本，多半都是經典台菜菜色，第一頁有推薦品項，第一次來不知道點甚麼，參考這頁就很不錯。而且餐點送上桌的速度很快，我們大概點好餐之後半小時內就送了七成的餐點了！

彭城堂台菜海鮮餐廳│推薦品項: 陳釀梅汁三弄酥肉、菜尾鴨、古早味封肉刈包全套。

我們七大三小吃了八菜一湯，約莫5500元，可以給大家參考一下。內用提供霧峰白米、豬油拌飯吃到飽，飯後甜點還有八寶冰可以免費吃到飽喔~

陳釀梅汁三弄酥肉

在來之前，就有線上做功課，這種酸酸甜甜的菜色我最喜歡了，光聞到香氣就讓人流口水了，炸過的肉裹上特調梅汁醬汁，酸酸甜甜中又帶有微酥的口感，非常下飯！底部襯托的洋芋片也好好吃，就算沾了醬汁，也是酥脆口感。幾乎全部都被小朋友吃光光了。

碳火砂鍋菜尾鴨

料非常的豐富，裏頭直接是一整隻鴨，難怪菜單上就說這道已經不是湯品，是菜了阿！上頭還加了蛋酥，更古早味了~湯燉煮得很濃郁，整體很像砂鍋魚頭那樣的做法，鴨肉不會很柴，吃一整隻鴨腿好滿足。

古早味封肉刈包全套

可以單點封肉，也可以點全套，全套就包含刈包、花生粉、酸菜等。第一次來直接上全套，不過以後如果要吃，覺得點封肉也是可以，肥肉較多，有附上雞油燜筍乾，油脂豐富的封肉夾在刈包中，撒上花生粉及酸菜，一口咬下，豬肉的風味、花生的香氣、酸菜的口感、刈包皮的鬆軟相輔相成，是一個很match的口感，豬肉不會太難咬，要不是還有其他菜，我可以吃兩個。

獨家酸筍絲炒芥藍菜

以前吃這種酸酸的菜，莫名都會害怕，但他們家的酸是順口、不刺激的，多吃好幾口也不會覺得刺刺的。

川七炒牛肉

不論是川七或牛肉都算嫩，肉質不老、帶點微滑及一點點微苦風味，我只有吃兩口~

四季豆肥腸

炸得酥酥的、油亮油亮的，但我好像只吃了兩根四季豆跟一塊肥腸~XD

素炒蕈菇水蓮

水蓮最主要的是吃它們的脆口感，炒得不錯，就是一盤250，對我來說，有點小貴。

麻油蛋松阪豬

麻油香氣十足，松阪豬是脆口的，分量很多，蛋黃吸滿了麻油湯汁，吃起來也很讚阿！

魷魚螺肉蒜

這個酒家菜，我們家一直都很喜歡吃，過年都會請婆婆煮上一份，今年我們家還沒吃，就來這邊吃到了！裏頭食材豐富，筍子、螺肉、魷魚都有，對我們來說湯頭偏甜一點，味道也是偏濃郁的，在冷冷的天上喝上一碗還是讓我們一家人感到暖胃又舒服。

八寶冰

飯後甜點是八寶冰吃到飽，我還聽到隔壁桌說:「加冰、多料」料本身就給得很多，配料也不馬虎，雖然冬天吃真的會有些許冷到的感覺，但還是滿多人吃得很開心。

記得來台中米其林必比登餐廳的彭城堂台菜海鮮餐廳時先預約，才不會吃不到喔！

彭城堂台菜海鮮餐廳 粉絲團：彭城堂台菜海鮮餐廳 地址：台中市太平區宜昌路377號 電話： 04-23511122 營業時間： 11:30–14:00, 17:30–21:00