花蓮無菜單料理｜七星潭旁的慕名私房料理，要先預約才吃得到！

花蓮七星潭美食慕名私房料理是蠻多人分享的美食，雖然很多人覺得是觀光客去的餐廳，但「我就是觀光客」啊～XD 慕名私房料理目前統一價格，成人價$990、兒童價$490，要先預訂才能吃得到。多以原住民香料馬告入菜，餐具都很有特色，吃起來也很有飽足感，沒有吃過吃看看也是新奇的體驗。

慕名私房料理｜位置在哪裡？有沒有停車場？

慕名私房料理位於花蓮七星潭附近，有幾個停車位，附近有自行車道，接著就有路可以前往礫灘，可以提早來這邊走走看看。

慕名私房料理｜店內環境

店內有很多特色裝飾，魚簍、竹筏等等，大家可以抬頭看看。

慕名私房料理｜無菜單料理 成人：990、兒童：490

我們在網路上預訂，午餐跟晚餐各有兩個預約時間。以前還有分價位，現在統一價格：成人價 $990、8-12歲兒童價 $490，可提前告知有什麼忌口。

以下菜色名字為自取（畢竟是無菜單料理，實際菜色請依照店家為主）

馬告冬瓜檸檬（熱）

一開始會送上冬瓜檸檬，而且居然是熱的，好新奇～添加了馬告的冬瓜檸檬，有著獨特香氣，很好喝，但因為是熱的，口味上就會更甜一點。

刺蔥麵包及特調小米酒

裡頭添加了手作刺蔥卡士達麵包，麵包體較為乾爽，是稍微粗糙質地的那種，看別人介紹好像是鹹光餅。

特調小米酒有稍微酒精，開車的人自行斟酌，喝起來很像乳酸飲料，甜甜的，我還蠻喜歡的～

喝酒不開車、開車不喝酒、未成年請勿飲酒

前菜

紫山藥佐柚子醬、蒜香海菜及豬皮（？

紫山藥因為柚子醬吃起來酸酸甜甜，用豬皮沾醬也很好吃～海菜沒有過多的調味，帶點黏黏的口感。

主食之一（圖中為兩人份）

野菜佐馬告咖哩（圖中左上）那個咖喱醬吃起來跟西堤的蝦子沙拉醬超級像，好好吃；鮑魚佐魚肝慕斯（圖中左二），有幫我們直接拆開，直接夾起來吃就好，沒有腥味，但味道也沒有太重，口感是彈牙的。

百香果曼波魚皮（圖中下），吃起來很Q彈，入口已經是滿滿的百香果味；鰹魚生魚片（圖中右）淋上些許特調醬油的鰹魚生魚片，肉質很嫩，一個人有兩塊，不吃生魚片的人記得提前說。

檸檬蝦

醬料特調得剛剛好，酸酸甜甜，蝦子很新鮮，超下飯，一人一隻不夠吃啦～

白米

添加了小米的白米飯，口感較爲乾爽，單吃也很好吃欸！

爆炒鹹豬肉

油脂較爲豐富，焦香味較重，搭配一旁的南瓜泡菜很解膩。上頭居然還是我沒有買到、要等半年的花崗山剝皮辣椒，真的好好吃～

清炒野菜

吃起來較爲粗一點，我就沒有吃太多了～

野菜湯

店員說了一個原住民特色名字，但我記不住～XD裡頭還有南瓜、玉米等等。湯頭清甜，喝上一碗暖胃舒服。

香茅鹽烤魚

一個人是半隻，我們兩個人就直接上一隻了！份量還蠻大的，加入香茅的味道，味道很特殊，魚肉肉質嫩，單吃就很好吃。

海鹽冰淇淋佐小米酥

添加了海鹽的冰淇淋，吃起來鹹甜鹹甜，底部脆口的小米酥，應該是大人會喜歡的口味～

兒童餐

小朋友的餐點，不過比較可惜是仍提供的是炸物跟沙拉，而且沒有主食，有主菜沒有白飯之類的給小朋友搭配，感覺就少了點什麼。以一份五百元來說，感覺還可以再更精緻一點。

沒有吃過可以吃看看～是原住民老闆開的，餐具都很有特色，不過在菜色上原住民的特色感覺可以再跟突出一點，單純分享給大家。

慕名私房料理 粉絲團： 地址：花蓮縣新城鄉明潭街10巷23號 電話：03-8239336 營業時間：11:00-14:30、17:30-21:00