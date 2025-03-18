【桃園美食】桃園觀光夜市對面《問事咖啡館》飲料超級大一杯，還能求發財金！

推薦烤奶必點喔！餐點也還不錯吃。

問事咖啡館位於桃園區北埔路，是一家隱藏在巷弄中的複合式咖啡廳。這裡的裝潢風格復古文青，老宅改造的氛圍讓人感到溫馨舒適。問事咖啡館不僅提供美味的早午餐、輕食、披薩、甜點和各式飲品，還可以預約問事服務，讓顧客在享受美食的同時，也能解惑心中的疑問。這家咖啡館深受當地居民和遊客喜愛，是桃園美食愛好者不可錯過的好去處。

問事咖啡館在哪裡？

問事咖啡館在桃園夜市牌樓對面巷子進來，附近有好幾個停車場，中正路上也有機會停到停車格，算是非常方便的地方。

問事咖啡館聯絡方式

問事咖啡館

評分： / 4.7

/ 4.7 地址：330桃園市桃園區北埔路149號( 地圖 )

電話：03 335 0995

營業時間

星期一: 09:00 – 19:00,

星期二: 休息,

星期三: 休息,

星期四: 09:00 – 19:00,

星期五: 09:00 – 19:00,

星期六: 09:00 – 19:00,

星期日: 09:00 – 19:00

星期一: 09:00 – 19:00, 星期二: 休息, 星期三: 休息, 星期四: 09:00 – 19:00, 星期五: 09:00 – 19:00, 星期六: 09:00 – 19:00, 星期日: 09:00 – 19:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

他從門口的老宅風格就很吸引我，保留傳統木門和窗花的感覺，讓人很有小時候的記憶。

問事咖啡館用餐環境

問事咖啡館本身是一間宗教和餐飲結合的店，我們之前拍攝桃園5家必吃下午茶的時候有來拍過，我覺得整個環境和餐點都還不錯，這次朋友約就決定來這邊吃了。

我覺得座位的部分很隨興，如果單純喝飲料的話坐窗邊會蠻舒服服的。店裡還有賣水晶和一些飾品，如果喜歡的話可以參考著買。

媽祖和虎爺問事服務

問事咖啡館最特別的是不定期有問事占卜服務，之前來的時候是虎爺和媽祖，這次來又多了關聖帝君，也可以單純上香、許願或是請平安符。虎爺還有發財金可以求，詳細方式可以詢問咖啡館店家。

目前問事咖啡館在集資自動心肺復甦機，預備要捐贈給桃園市政府消防局，如果願意的話也可以幫忙捐獻一份心力。

問事咖啡館菜單

問世咖啡館的餐點名稱也很宗教化，和神明都脫不了關係，不過我覺得這邊最大的特點是他們的飲料，上次訪問店家說餐點是後來增加的，一開始原本也只想做飲料而已。

問事咖啡館餐點

桂花/茉莉烤奶

會選擇這邊聊天很大一個原因是我蠻喜歡他們的烤奶，尤其冬天的時候來一杯喝了很舒服，這次我們點的是桂花和茉莉兩種口味，我們一致認為桂花比較有特色，淡雅的花香和淡淡的甜味剛剛好，茉莉就有點太甜了。

烤奶目前我看到的大多都是攤販在賣，爐子上烤好的烤奶直接倒進紙杯給客人帶走，這邊則是可以直接用烤奶壺倒，FU不太一樣，拍照看起來也比較特別。

而且裡面的料蠻多的，還看的到原本的茶葉，除了喝烤奶之外還可以吃裡面的紅棗、枸杞之類的料。

水果風味柚子茶

阿寶點了一杯冰的柚子茶，他們的飲料還有一大特色，就是冰飲特別大杯，這杯喝完大概也飽的差不多了吧！

鍋煮奶茶

Yelena說她不想喝烤奶又想喝熱熱的奶茶，於是給她點了壺鍋煮奶茶，喝起來奶味比較濃郁一些，因為用煮的，茶香和奶味混合的很好，看到這一壺我得說店家在選食器上真的很用心。

人生不蝦炒泡麵

炒泡麵就是一份加了好幾隻大蝦和荷包蛋的炒泡麵，還附一份沙拉。我覺得算是划算的，畢竟夜市的炒泡麵加幾片肉就將近100元了，這邊有舒適的場地，料也算豐富，170元不算太貴。

而且他們的炒泡麵味道蠻不錯的，很涮嘴容易吃到停不下來，如果有點小餓的話推薦可以點點看。

印尼辣妹巴東飯

阿寶想吃飯，於是選擇了巴東飯，我懷疑應該是看到餐點名稱所以點的？

他們的巴東飯是用牛肉，之前我吃過雞肉的巴東飯，在桃園要吃到印尼料理不算難事，巴東飯基本上就是加入香料和蘿蔔燉煮肉類的配飯菜色，有點像咖哩但不是，還蠻下飯的。

聖母剛睡醒-早午餐

他們的早午餐系列都是用神明來命名，上次我們點過三太子吃雞腿，這次朋友說想要來點清爽的，於是點了起司火腿可頌的聖母剛睡醒，也是看起來蠻健康的餐。

煙燻雞肉法國麵包

我點的是方便拿著吃不用餐具的法國麵包，其實應該是叫越南法國麵包，比傳統法國麵包軟，中間再夾入甜或鹹的配料，我第一次在一間早午餐店看到這樣的餐點。

裡面的配料非常豐富，就CP值來說很值得點，畢竟外帶的越南法國麵包也要一百左右，這一份我一個人還吃不完要靠阿寶幫忙消化。

追蹤支持哪哪麻

哪哪麻的心得

我覺得問事咖啡館是一間可以很放鬆聊天的店家，不管是餐點或飲料都不錯，而且非常的多元化有各國的餐點， 蠻適合約三五好友一起來吃飯聊天的喔！

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