【桃園特賣】內壢工業區內《統一麵包工廠》全部麵包特價65折

不是即期品，而是新鮮的麵包喔！

統一企業中壢廠位於桃園市中壢區，是當地知名的麵包工廠。這裡的特價麵包以65折的優惠價格出售，吸引了大量顧客前來搶購。這些麵包品質優良，並非即期品，讓人買得安心。網路上超夯的特價麵包包括7-11的肉鬆麵包、草莓麵包、起司貝果等，價格實惠，深受小資族喜愛。每天下午2點開賣，建議早點前往，以免錯過這些超便宜的美味麵包。

統一企業中壢廠在哪裡？

統一麵包中壢廠位於內壢工業區內，路有點小繞，基本上還是要依靠google導航比較容易到達，附近的路邊有停車格，不過上班時間騎車來還是比較保險的。

統一企業中壢廠聯絡方式

統一企業中壢廠

評分： / 4.2

/ 4.2 地址：320桃園市中壢區定寧路15號( 地圖 )

電話：03 452 3191

營業時間

星期一: 24 小時營業,

星期二: 24 小時營業,

星期三: 24 小時營業,

星期四: 24 小時營業,

星期五: 24 小時營業,

星期六: 24 小時營業,

星期日: 24 小時營業

星期一: 24 小時營業, 星期二: 24 小時營業, 星期三: 24 小時營業, 星期四: 24 小時營業, 星期五: 24 小時營業, 星期六: 24 小時營業, 星期日: 24 小時營業 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

在網路上大家廣為流傳的就是每天14:00開始，會販售65折的麵包，販售的不是即期品，應該算是統一麵包回饋鄉親的一種服務吧！

統一企業中壢廠特價麵包

因為我們提早到達，就先趁沒人的時候進去拍拍照，不然等人一多就很難拍了。但這時候不能先拿，也沒有人會幫忙結帳。

品項就是我們常看到的幾樣7-11會賣的麵包，每天出的品項不一定，我們這次來運氣好有Yelena喜歡的起司貝果，當然要趁機多買幾個。

麵包保鮮期大概有4~5天吧！但也跟便利商店的麵包一樣，不是每個麵包日期都一樣的，所以選擇的時候盡量先看好。

這次來有我還蠻喜歡的巧克力蛋糕，就買回家當點心。

超百搭的土司也有，我覺得這個蠻划算的，畢竟現在吐司都要快50元，65折下來只要30元左右，可以很放心的吃。

還有其他比較特殊的口味也有，像這個莓果核桃吐司我就比較少看到。

差不多一點半的時候就開始有排隊人潮，我們幸好早來排在隊伍的前面，可以早點進去挑選。

排隊結帳的時候，前面的姊姊說今天人已經算少的了，但我還是覺得人好多啊！大家都像不一要錢一樣的拿。

我們也是腦波弱的拿了一堆，如果麵包回家沒有要馬上吃完的話，建議可以冰在冷凍庫，要吃的時候再拿出來回烤或是微波，就會很好吃了。

結帳的時候把自己買的麵包放在麵包籃裡，負責結帳的大哥就會幫忙算錢，而且最厲害的是拿到什麼他都知道多少錢，咻咻咻一下子就算好了。

自助咖啡和販賣機

因為我們早點到，除了拍照之外我還順便看了一下環境，這邊應該本來是給員工買咖啡、食物的休息區吧！全部都是自助拿取結帳，非常的方便。

肚子餓還有泡麵和零食可以買，還蠻方便的。

追蹤支持哪哪麻

哪哪麻的心得

我覺得統一麵包工廠的65折麵包還蠻值得買的，不過就是住附近或剛好去中壢有空的話啦！專程跑一趟要是買的數量不夠多，加上油錢不見得很划算。我們這次買這些麵包大概600多，以現在麵包的價格來說是蠻便宜的，有機會的話我還是會去採購的喔！

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