【新竹旅遊】內灣老街附近《錦屏美人湯館》露天風呂適合全家大小玩一整天，還有個人石甕溫泉！

還有雙人和家庭湯屋可以選擇，天冷天熱都可以來喔！

錦屏美人湯館位於新竹縣尖石鄉，是冬天必去的泡湯勝地。這裡的溫泉水質清澈，沒有異味，非常適合放鬆身心。湯館提供多種溫泉池，包括室內溫泉池（裸湯）、露天溫泉池和私人湯屋，讓每位顧客都能享受舒適的泡湯體驗。冬季浸泡在溫暖的溫泉中，享受無與倫比的舒適感，是寒冷季節的最佳選擇。錦屏美人湯館還設有休憩區域，提供豐富的餐飲選擇，其中包括特別推出的鱘龍魚套餐，鮮美滋補。這裡是家庭和朋友共度美好時光的理想場所。

錦屏美人湯館在哪裡？

錦屏美人湯位於新竹內灣再進去一點，離台3線其實不遠，很適合逛逛內灣老街然後泡湯、吃飯。

錦屏美人湯館聯絡方式

錦屏美人湯館－天然溫泉 推薦美人湯 裸湯 景觀湯屋 露天溫泉 冷泉戲水 溫泉美食 鱘龍魚料理 芳療紓壓 2025網友推薦 高cp值

評分： / 4.3

/ 4.3 地址：313新竹縣尖石鄉五鄰69號( 地圖 )

電話：03 584 1199

營業時間

星期一: 09:30 – 22:00,

星期二: 休息,

星期三: 09:30 – 22:00,

星期四: 09:30 – 22:00,

星期五: 09:30 – 22:00,

星期六: 09:30 – 22:00,

星期日: 09:30 – 22:00

星期一: 09:30 – 22:00, 星期二: 休息, 星期三: 09:30 – 22:00, 星期四: 09:30 – 22:00, 星期五: 09:30 – 22:00, 星期六: 09:30 – 22:00, 星期日: 09:30 – 22:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

錦屏美人湯官網：https://www.jp-spring.com.tw/

湯館前有梅園、櫻花園和吊橋，除了泡湯之外還可以走走逛逛賞花。

錦屏美人湯館美泉 × 湯屋

錦屏美人湯我們在2014年的時候來過一次，當時是晚上來的，後來聽說有重新改造過，設備更新讓泡湯更舒適。

錦屏美人湯館湯屋收費方式：

雙人湯屋-定價$1500，第三位加$300 4-9月：平日$1350/90分鐘、假日$1350/60分鐘

10-3月：平日$1350/90分鐘、假日$1500/60分鐘 四人家庭湯屋-定價$3500，第五位加$300 4-9月：平日$2800/120分鐘，假日$3150/120分鐘

10-3月：平日$2800/120分鐘，假日$3500/120分鐘 農曆春節期間需加收一成服務費

備註：附茶包、咖啡包、礦泉水、運動飲料、毛巾、沐浴用品

▲玻璃屋內是用餐的餐廳，如果泡完湯想吃飯或是買套組行程的話，都是在這用餐。

停好車我們就先到大廳報到，因為今天有事先預約湯屋套餐行程，跟櫃台報到後拿著房卡就可以搭電梯到湯屋泡湯了。

房卡上會寫各個用餐時段，還有露天風呂開放的時間，基本上套餐行程就包含湯屋和露天風呂，只要在購買的時段內都可以任意使用設施。

這邊先介紹我們今天的湯屋~慕星。

慕星是位於美人湯館最高層的4人家庭湯屋，同樣規格的只有兩間，建議都要提早預約才有。

慕星裡面的設施有兩張雙人床、湯屋還有一個戶外露臺，剛一打開門就覺得這房間好棒啊！晚上來泡一定更有氣氛。

基本的電視、咖啡、飲料等備品都放在旁邊，讓我們驚喜的是竟然還有泡麵！

大家都知道泡完湯容易餓，這時候來一碗泡麵是最好不過的了，可以墊墊肚子又不會太飽。

湯屋的部份把廁所和淋浴間分開來，這樣還蠻方便的，上廁所的上廁所、淋浴的淋浴。

旁邊有放一點簡單的備品，像是毛巾、洗衣籃之類的，還貼心放了個小凳子，如果不方便站著洗也可以拿凳子進去坐。

泡湯池的部分我覺得看起來很整潔乾淨，不會看起來老老舊舊的，還有個浴簾的設計可以隔開視線，既保留了隱私也成全了家人好友一起泡湯的歡樂。

室外則是我很喜歡的地方，陽台區竟然有單人泡湯的石甕！

我們去的時後天氣蠻冷的，冷天氣在室外泡這種個人石甕湯很有特別的FU，和泡大的湯池是完全不一樣的。

錦屏美人湯館露天 × 風呂

除了泡室內湯也可以到停車場的另一邊享受露天風呂，這邊有各種不同的湯池可以泡，不過是開放的區域，就必須和其他人一起共用。夏天的話還有其他設施可以玩，所以不只冬天來，夏天也很好玩喔！

錦屏美人湯館露天風呂收費方式：

開放時間：09:30～22:30，22:00清場（每週二養護，公休一日）

定 價：全票NT$ 400元 ／ 優待票NT$ 250元（孩童100～140cm、12歲(含)以下需憑證）

備 註： 未達收費標準之100公分以下幼童禁止進入裸湯區。

設 施：戶外高低溫泉池、男女裸湯、禪靜能量區、禪靜能量池、碗型滑水道、負離子水簾、冷泉親水區塞納河畔沙灘、烤箱、蒸氣室。

露天風呂部份是需要穿著泳衣泳帽的，來之前建議自己先準備，如果沒有的話現場也可以購買。

室外湯池區提供男女更衣室和蒸氣室、烤箱，以泡湯來說設施挺多並且多元化，讓遊客可以玩得很盡興。

室外湯池會提供一條大毛巾，也可以自備，攜帶的包包、用不到的用品建議可以放在置物櫃裡面，輕輕鬆鬆的去泡湯就好了。

如果沒帶泳衣也沒有泡湯屋的話，還有裸湯可以選擇，但是…這是男女分開的，麻煩請不要走錯。

▲裸湯照片請參照官網

裸湯的旁邊有一區是能量池區因為我們去的當天裡面有些人在泡，不好意思過去拍照，但那邊景色的確是蠻漂亮的。

待到晚上的話還可以在光漾鞦韆拍美美的照片，別有一番風情喔！

一般來說大多數人都會待在戶外高低溫池區，由出水口開始溫度最高，一路往低處溫度就越低。池區還蠻大的，我看人少的時候還有人在裡面游泳。

還有SPA氣泡池，這是每隔一段時間就會自己啟動，不僅泡溫泉還有細小的氣泡打在身上，帶有一點按摩的作用蠻舒服的。

從旁邊看好像阿寶正在被煮一樣，看起來挺好笑的。

另一邊也有沖洗式的SPA區，但這邊水是冷的，比較適合夏天來玩。

泡得太熱想休息的話，旁邊有躺椅可以躺著稍微休息聊聊天，我覺得很可以在這裡待蠻久的，泡一泡累了就上來享受群山環繞的舒適，過一會兒再下去泡。

到了晚上露天風呂又更有FU了，冷冷的天氣泡熱熱的湯，除了沒下雪，其他都很像在日本泡湯一樣。

露天風呂輕食吧

如果肚子餓的話可以上來輕食吧點一些東西吃，我看蠻多人都是泡一泡就披著毛巾上來，吃完東西後又繼續下去泡，感覺像是冬天的水上樂園一樣。

錦屏美人湯館〔美人鱻境〕-美顏鱘龍雙人餐

我們的套餐行程包含鱘龍雙人餐，也就是用鱘龍魚做的料理，可以視人數再另外加點。

膠原藥膳鍋

主餐是用中藥材加上鱘龍魚煮的膠原藥膳鍋，鱘龍魚本身富含膠原蛋白，可以吃到牠們軟骨QQ軟軟像是吃牛筋一樣的口感。

綜合鱘龍盤

店家建議先喝湯，之後涮魚肉和魚筋，魚肉吃起來Q彈鮮嫩，魚筋則是帶點脆脆的口感。

還可以沾特製的馬告味噌醬或蒜蓉醬一起吃，更加增添風味。

黑麻油麵線

之後再用藥膳湯拌麵線一起吃，可以酌量加入一點旁邊附的米酒，整個吃起來身體都暖呼呼的了。

龍肉南瓜蛋

特色菜還有龍肉南瓜蛋，用鱘龍魚肉和南瓜一起煎成煎蛋，和我們平常吃的菜圃蛋、九層塔蛋等家常菜很不一樣。

煎蛋裡面包入Q彈的魚肉，多了點口感和香氣，蠻推薦可以試試看的。

刺蔥鱘軟骨

另一道則是刺蔥鱘軟骨，刺蔥是原住民族常用的配菜，和馬告一樣在某些特定地方才吃的到。

這一道用炸的方式呈現，QQ脆脆的鱘龍骨外裹上一層酥脆的麵衣，第一次吃到覺得很特別。

蔥爆松阪豬

松阪豬本身口感也是比較Q脆的，我們比較常吃到麻油的做法，用蔥爆吃起來多了一點蔥香味，也比較沒那麼膩。

季節時令蔬和當季水果

這天的時蔬是高麗菜，水果則是柳丁，做為平衡味道解膩的餐點，我覺得還不錯。

追蹤支持哪哪麻

哪哪麻的心得

到了晚上停車場入口會有迎賓花路，用光影打出櫻花的樣子，看起來蠻美的，很適合來這邊拍個短影片、限動什麼的。錦屏美人湯館我覺得是蠻適合常常到訪的溫泉館，無論是湯屋或是露天風呂都很不錯，有時間的話我會比較傾向下午就去露天風呂泡湯一直玩到晚上，整個感覺就是非常愜意放鬆啊！

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