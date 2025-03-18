【桃園美食】八德區公所旁《早到飽》早餐價格吃早午餐，內用紅茶免費喝到飽！

店家還是寵物友善餐廳，有提供寵物餐喔！

「早到飽」是桃園市八德區的早午餐餐廳，以多樣化、可愛好拍的餐點和寵物友善聞名，富有創意的餐點都能成為社交媒體上的亮點。這裡提供平價早餐、三明治、蛋餅等豐富選擇。餐廳還提供舒適的座位區和免費WiFi，非常適合小家庭聚會及與毛小孩共度美好時光。想要享受美食和拍照樂趣，「早到飽」絕對是值得一試的好去處。

早到飽在哪裡？

早到飽位在八德區公所旁邊，周遭有停車場，路邊也有停車格，開車去蠻方便的。

早到飽聯絡方式

早到飽｜早午餐、親子寵物友善早午餐店

評分： / 4.1

/ 4.1 地址：334桃園市八德區中山路161號( 地圖 )

電話：03 373 1202

營業時間

星期一: 06:00 – 14:00,

星期二: 06:00 – 14:00,

星期三: 06:00 – 14:00,

星期四: 06:00 – 14:00,

星期五: 06:00 – 14:00,

星期六: 07:00 – 15:00,

星期日: 07:00 – 15:00

星期一: 06:00 – 14:00, 星期二: 06:00 – 14:00, 星期三: 06:00 – 14:00, 星期四: 06:00 – 14:00, 星期五: 06:00 – 14:00, 星期六: 07:00 – 15:00, 星期日: 07:00 – 15:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

比較特別的是店家標榜寵物和親子友善，只要遵守規定，毛小孩也可以一起吃早餐喔！

早到飽-菜單

早到飽的餐點選擇性蠻多的，而且價位也不高，就大多都是現在早餐的價格，我看蠻多客人點的就是我們常在早餐店吃到的那樣。

點餐方式直接拿手機掃桌上的QR CODE就可以了，簡單方便，有任何問題再問店員。

早到飽-環境和自助區

他們的座位有沙發區和吧台區，吧台區的布置蠻特別的，有一點復古感。

外帶的話可以自己掃碼點餐，我覺得還蠻方便的，可以省去人工點餐的時間，並且也減少人工點餐可能會發生的失誤。

櫃檯旁邊就是醬料區和餐盤回收區，我看蠻多客人都會自動自發的把餐盤放過去，應該是時間久了大家形成的默契。

在網路上我找不到這家的文章或是宣傳，但店內生意還是很好，我想跟他們的紅茶喝到飽很有關係，不用另外點飲料就有紅茶喝，對一個小家庭來說省了一筆費用呢！

早到飽-餐點

我會選擇來拍早到飽的原因是~他們最近有好幾樣餐點好吸引我呀！但是實在吃不了這麼多，就選了幾樣特別想吃的，其他的等之後有機會再吃看看囉！

芋泥奶蓋厚片

最吸引我的是這個芋泥奶蓋厚片，有芋泥有奶蓋就算了，還放了甜筒和眼睛，整個可愛到爆炸！

他們的芋泥不會很甜膩，而且搭上奶蓋頗有芋頭牛奶的感覺，整個厚片吃起來也不會覺得太乾，基本上是好拍又好吃的餐點。

草莓芋泥可頌

草莓系列都是季節性商品，既然是季節性那就一定要趁還有的時候點來吃吃看啦！

可頌本身很酥脆，裡面的草莓給的也蠻有誠意的，搭配芋泥吃起來酸甜又帶有綿密的芋頭香氣，我覺得如果還有的話很值得點。

草莓法式吐司

這又是一道用了奶蓋的餐點，法式吐司中間抹草莓醬，外層在裹上蛋液去煎，本身就已經蠻有特色了。再加上奶蓋和草莓，另外還有QQ軟軟的珍珠，就視覺上來說也是挺豐富的。

奶油義大利麵（+焗烤）

這是Yelena說要吃的奶油義大利麵，我覺得就是…普通的奶油培根義大利麵，畢竟不是店家主打的餐點，百元內就可以吃到，算是滿足小孩的口腹之慾這樣。

小肉豆

就是縮小版的熱狗，吃起來QQ的，就某一年突然從南部流行到北部來的東西。

寵物餐

身為寵物友善店家，當然也準備了寵物餐點，用雞胸肉和蔬菜揉製的丸子，我們家兩隻還蠻喜歡的。

珍珠鮮奶茶

我覺得味道偏淡，就…早餐店還是喝普通的奶茶就好，不挑的話就喝免費的紅茶吧！

滿額送代幣玩扭蛋

店家有推出滿額就送代幣玩扭蛋的活動，可以選擇優惠券或是小玩具，我們選擇了優惠券。

追蹤支持哪哪麻

哪哪麻的心得

我覺得早到飽的餐點著重在很有創意，我們今天大部份都是甜食，我看他們的鹹食也蠻特別的，還有我喜歡的墨西哥餅和烤餅，而且口味也很特別又多元化，難怪生意會很好呢！

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