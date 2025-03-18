【桃園美食】龍潭石管局旁《玉蘭活魚餐廳》在地特色活魚合菜，2個人也可以吃喔！

大家都在問活魚吃哪家？來這家60年老店就對了啦！

玉蘭活魚餐廳位於桃園龍潭，是石門水庫附近的必吃美食之一。這家擁有60年歷史的老店，以新鮮的活魚料理聞名，特別適合家庭聚餐和朋友聚會。餐廳提供多樣化的魚料理，從清蒸到紅燒，每道菜都充滿了鮮美的滋味。這裡的活魚都是現抓現殺，保證每一口都能品嚐到最新鮮的魚肉。除了魚料理，還有其他豐富的桃園美食選擇，讓每位食客都能滿足味蕾。來到龍潭，不妨到玉蘭活魚餐廳享受一頓美味的活魚大餐，體驗當地的美食文化。

玉蘭活魚餐廳在哪裡？

玉蘭活魚餐廳靠近石門水庫，是當地著名的美食景點。你可以使用導航搜尋「玉蘭活魚餐廳」來找到具體位置。

玉蘭活魚餐廳聯絡方式

玉蘭活魚餐廳

評分： / 4

/ 4 地址：325桃園市龍潭區文化路1號( 地圖 )

電話：03 471 2696

營業時間

星期一: 11:00 – 14:00, 16:30 – 20:30,

星期二: 11:00 – 14:00, 16:30 – 20:30,

星期三: 11:00 – 14:00, 16:30 – 20:30,

星期四: 11:00 – 14:00, 16:30 – 20:30,

星期五: 11:00 – 14:00, 16:30 – 20:30,

星期六: 11:00 – 15:00, 16:00 – 20:30,

星期日: 11:00 – 15:00, 16:00 – 20:30

星期一: 11:00 – 14:00, 16:30 – 20:30, 星期二: 11:00 – 14:00, 16:30 – 20:30, 星期三: 11:00 – 14:00, 16:30 – 20:30, 星期四: 11:00 – 14:00, 16:30 – 20:30, 星期五: 11:00 – 14:00, 16:30 – 20:30, 星期六: 11:00 – 15:00, 16:00 – 20:30, 星期日: 11:00 – 15:00, 16:00 – 20:30 FB

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

玉蘭活魚餐廳停車 可以停在店前面的專屬停車場，周遭也都很好停車。

門口就有貼營業時間，另外還有費用支付的方式，除了現金還可以用信用卡和虛擬信用卡喔！但不能用行動支付。

玉蘭活魚餐廳菜單

菜單分成合菜和單點，比較特別的是玉蘭活魚有提供2人份的合菜，也有4人~12人的，就看預算和人數選擇。

另外還有單點的部份，如果合菜沒有想吃的也可以用單點，或是合菜另外再加點也可以，選擇多又很方便。而且光是活魚那一欄就有23種吃法，小時候我們都是看到活魚三吃，現在已經演變到23吃了，聽說最多是市府辦活動辦過100吃。

自己抓活魚

活魚餐廳點餐分成兩種，一種直接點，另一種是現抓整條活魚然後再選吃法，可以做幾種吃法就看活魚的大小囉！

這次是帶奶奶來一起吃活魚，於是我們選擇了自己抓魚這個選項，體驗看看什麼是抓活魚。

抓活魚的話可以評估一下人數然後選擇大小，可以自己指定要哪一條，或是尋求店家的建議看要抓多大的魚。

服務人員身手非常快的撈起我們指定的魚，竟然是一條烏溜！一秤7斤8兩，算是蠻大條好幾個人吃都有剩呢！

▲阿寶以為我要拍他…其實沒有，我沒有要拍你，麻煩離開點。

玉蘭活魚餐廳環境

玉蘭活魚占地其實蠻大的，旁邊也有獨立包廂可以坐，不過一般來說都是開放大廳的座位，如果需要包廂或多人包場可以詢問一下店家。

玉蘭活魚餐廳餐點-活魚四吃和單點菜

▲這一桌加服務費不用4000元

因為我們是選魚做料理，在等待時可以先吃吃桌上的小菜，我來蠻多次的小菜都不一樣，不過都是很有特色又還蠻好吃的。

糖醋魚

說到吃活魚絕對不能錯過的招牌菜就是糖醋魚，用剛剛那近8斤的大烏溜的尾巴去做，以類似松鼠魚的做法去製作，將魚皮和魚肉反過來，炸過再淋上糖醋醬，吃起來外酥內嫩，不論大人小孩都非常愛呢！

而且玉蘭的糖醋魚和我們熟知的糖醋魚做法不一樣，他們用的是烏醋沒有用番茄醬，所以醬汁看起來是褐色的。闆娘魚姊說從她阿嬤那一輩就是這樣的做法，60年來一直做到現在都一樣。

辣豆瓣魚

辣豆瓣魚基本上用的是魚肉比較嫩一點的部位，我得說玉蘭的辣豆瓣是真的有辣，魚也是真的很軟又很嫩，阿寶拿來配白飯可以吃好幾碗，剩下的醬我還打包回家再做一道菜，不過還是要小心魚刺，不要因為魚好吃就忘記魚刺的存在。

炸魚塊

炸魚塊也是我蠻推薦可以點的，尤其是有小孩的時候，糖醋魚和炸魚塊都是非常受歡迎的。炸魚塊外面炸的香香酥酥，因為魚本身沒有另外調味，所以可以自己沾一點醬或胡椒鹽之類的，我自己習慣不沾就直接吃。烏溜的口感比雞肉嫩但又不鬆散，會讓人感覺欲罷不能，但一樣小心裡面有刺喔！

▲旁邊的炸蝦片也炸的很好吃，又酥又脆不會硬。

百菇魚頭湯

魚頭的部份我們選擇做百菇魚頭湯，清爽又帶有各種菇的香氣，有點像是藥膳的清淡版。

另外也推薦可以點砂鍋魚頭，玉蘭活魚的是沒有沙茶版比較清爽，適合搭配桌菜一起吃。如果想專門吃砂鍋魚頭的話，推薦到龍潭交流道旁邊的玉蘭砂鍋魚頭，有更多不同的吃法喔！

碧綠東坡肉（限量）

這是東坡肉不是蹄膀喔！光是看它那油光水亮的焦糖色就讓人食指大動！瘦肉軟嫩不乾柴，肥肉則是軟滑不膩，整塊肉非常的入味，搭配底下的筍絲一起吃，也是非常下飯的一道菜。

橙花排骨

橙花排骨味道酸甜清爽，有柑橘的香氣但又不會過酸，排骨軟硬度適中，吃起來清爽不油膩，是桌上很快就被消滅掉的一道菜。

青龍皮皮挫

本來看玉蘭的菜單還蠻中規中矩的，突然冒出這一道青龍皮皮挫感覺真的很有趣。其實就是青龍椒和皮蛋下去一起炒，辣中帶有青龍椒獨特的香氣，加上皮蛋特殊的味道還蠻特別的，我自己覺得很適合當作聊天的配菜吃。

鮮菇小松菜

吃多了肉當然要來點青菜，魚姊推薦我們鮮菇小松菜，咬起來清脆汁水多，配上菇菇吃起來挺有層次感的，而且小松菜也不是餐廳常見的菜，可以點來吃吃看。

手工蔥油餅（2片）

這邊的蔥油餅是蝸牛型的，先用油煎炸過咬起來外脆內嫩，而且裡面還包了滿滿的蔥，有麵香又有蔥香，如果當早餐一個人大概就可以吃掉一份了。但如果配菜建議大概2~4人一份（2片），搭配其他菜一起吃會比較剛好。

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哪哪麻的心得

我覺得玉蘭活魚是來到石門水庫必吃的一家老店，菜都很有自己的特色，並且因為闆娘本身也是吃貨，經常會更新不同的菜色，可以說是我們家要請客吃桌菜的首選呢！這次帶奶奶來也吃得很開心，奶奶一直誇店家手藝好，吃的比平常在家還要多，希望下次還有機會再跟奶奶一起來吃囉！

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