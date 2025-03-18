【桃園美食】南崁夜市附近《海料理海米粉》以海鮮為主題的傳統小吃店，用小吃價格就可以吃到海鮮料理。

究極山珍海味溫泉手切滷肉飯，料多浮誇又好吃！

海料理海米粉【南崁店】是一家位於桃園市南崁的知名餐廳，以其新鮮的海鮮米粉湯和南部口味的手切滷肉飯聞名。餐廳內部環境明亮乾淨，並提供免費加湯服務。除了招牌的海鮮米粉湯，這裡還有多種美味的滷肉飯和乾拌麵，適合各種口味的顧客。這裡是享受新鮮海鮮和地道台灣美食的絕佳選擇。

海料理海米粉【 南崁店】在哪裡？

海米粉南崁店靠近南崁交流道及南崁夜市，顧客可以將車停在餐廳附近找看看有沒有停車格，或是南昌路的洲豐停車場。

海料理海米粉【 南崁店】聯絡方式

海料理海米粉【 南崁店】

評分： / 4.8

/ 4.8 地址：338桃園市蘆竹區奉化路104巷7號1 樓( 地圖 )

電話：03 352 5358

營業時間

星期一: 11:00 – 14:30, 17:00 – 20:10,

星期二: 11:00 – 14:30, 17:00 – 20:10,

星期三: 11:00 – 14:30, 17:00 – 20:10,

星期四: 11:00 – 14:30, 17:00 – 20:10,

星期五: 11:00 – 14:30, 17:00 – 20:10,

星期六: 11:00 – 14:30, 17:00 – 20:10,

星期日: 11:00 – 14:30, 17:00 – 20:10

星期一: 11:00 – 14:30, 17:00 – 20:10, 星期二: 11:00 – 14:30, 17:00 – 20:10, 星期三: 11:00 – 14:30, 17:00 – 20:10, 星期四: 11:00 – 14:30, 17:00 – 20:10, 星期五: 11:00 – 14:30, 17:00 – 20:10, 星期六: 11:00 – 14:30, 17:00 – 20:10, 星期日: 11:00 – 14:30, 17:00 – 20:10 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

海料理海米粉【 南崁店】菜單

海米粉的菜單和我們北部常見傳統米粉或小吃不太一樣，他們的特色是海鮮系列，主打新鮮直送的海鮮米粉、麵和手切滷肉飯，另外還有一些特色小菜可以點。

▲我們用餐當天剛好遇到店家進貨，大顆新鮮的蚵仔好壯觀。

海料理海米粉【 南崁店】自助區

自助區的部份有飲料（須付費）、醬料和碗筷，醬料這邊有店家自製的私房辣椒，屬於香辣口味還蠻辣的，如果喜歡吃辣的話可以拿一些試試。

海料理海米粉【 南崁店】餐點

我們這次和朋友一起點了幾樣店內必點還有新出的菜色，可以大家一起分食嚐嚐鮮。

溫泉滷肉飯

海米粉的招牌之一就是手切滷肉飯，但是…

來到海米粉怎麼能只點普通的滷肉飯呢！最少也要加個溫泉蛋呀！

手切滷肉飯的肥瘦比例是肥肉較多，但不會覺得很膩口，還吃得出膠質黏嘴的感覺。而且他們的米是使用台農一號米，吃起來軟硬剛好帶點Q度，拌入溫泉蛋黃增加濃郁的香氣，整個吃起來更滿足了。

▲之前溫泉蛋是較生會爆漿的，後來因為客人反應改成熟一點稠狀的溫泉蛋。

究極山珍海味溫泉滷肉飯

如果有2~3人，推薦可以點『究極山珍海味溫泉滷肉飯』，也就是把小卷、蚵仔、蝦仁、豬頭肉…等等配料加入，再加上爆漿的鮭魚卵，一整個超級超級豐盛，而且連小菜都不用點了！

我自己很喜歡海味這半邊，主打的就是一個新鮮，而且在小吃店可以吃到鮭魚卵真的很特別，感覺像是在吃日本料理的散壽司一樣，而且這一盤超級好拍，讓照慾症患者可以拍到欲罷不能。

另外還有附一碗湯，裡頭的魚丸給的蠻多的，不過湯是屬於比較清爽一點的味道，想喝不一樣的湯的話也可以另外加點（續加湯免費喔！）。

極上海鮮什錦蛋花湯

原本我在猶豫還要部要點個米粉，但因為滷肉飯已經很多了，就決定點這個配料超級豐富的海鮮蛋花湯，這也是我第一次喝到有這麼多海鮮料的蛋花湯。

和上面的滷肉飯不一樣的是，蛋花湯有蛤蜊和魚皮，吃起來都很新鮮，東石直送的蚵仔也是大顆飽滿沒什麼腥味。蠻適合人多的時候，各自點個滷肉飯、乾拌麵、米粉之類的，然後再點一碗海鮮什錦蛋花湯一起分著吃。

麻油海鱸魚麵線

天氣漸漸變冷，冬天的時候大家都最喜歡來個麻油雞、薑母鴨、羊肉爐什麼的進補一下，我又看到店家新推出了麻油海鱸魚麵線，看到鱸魚就忍不住想點啊！麻油湯喝起來濃郁暖胃，但沒有很重的酒味，鱸魚肉細嫩給的量也挺多，一碗下去暖呼呼的超級滿足。

台南黑輪和南部純手工糯米血

除了海鮮小菜之外，蠻推薦可以點特色的米血和黑輪，他們的黑輪是沒有包料的，吃起來QQ的這樣。比較讓我驚豔的是米血，很紮實又軟Q的口感，讓我會想再外帶一份回家吃。

土雞下水

雞下水在山珍海味滷肉飯裡面也有，也就是雞的各部位內臟做的小菜，這就看人吃，我覺得還是要加一點薑和醬油比較好吃，吃辣的話也很推薦配他們的手工辣椒醬。

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哪哪麻的心得

我覺得海米粉南崁店給在地人除了古早味以外又多了個新選擇，並且就口味上來說是哪哪麻會喜歡的（不加油蔥就是好吃），滷肉飯肥肉多但不膩又不死甜死鹹，蠻推薦大家可以來上一碗。總之就是一間平價又很值得回訪的店家，有經過不妨就去吃吃看囉！

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