你有多久沒有回家圍爐吃火鍋了？還記得小時候吃火鍋都是一大鍋！由於時代變遷，現在幾乎人手一鍋，好像很久沒和家人一起圍爐吃鍋了，非常懷念那種可以全家一起的感覺，相當溫暖，滿心圓讓我們像回家一樣溫暖，有別於一般火鍋，這裡的湯底是川味紅燒牛肉湯底，超大份量可以2-5人吃，一鍋800元，價位雖然有點高，但裡面除了有牛腱和牛腩就價值700元，且包含各種時蔬和湯頭渴到飽，還贈送蝦餅、兩盤麵可以自製牛肉麵，不管你要乾的湯的都可以，對於我這種愛喝湯的真是一大享受，用餐環境寬敞舒適附停車位，適合家人聚餐，朋友聚會新選擇。

滿心圓牛肉鍋週年慶活動，牛五花、梅花豬、板腱牛等，平日滿一送一，假日第二盤半價。

滿心圓由來：滿溢同心品團圓，象徵跟家人一起團圓圍爐，梅花嬸想要讓我們從溫暖的牛肉鍋中，感受家的溫暖與幸福。

一進門就看到五顏六色高掛燈籠，相當喜氣。

天冷！來碗超大份量，誠意滿分，色香味俱全的牛肉火鍋！影片分享

招牌必點：牛肉鍋，梅花嬸獨特的牛肉鍋採用牛骨新鮮蔬果熬煮而成，添加獨家配方，造就獨特風味牛肉鍋，適合四人以上享用，6人點小鍋需加點一道主菜，7人以上需點大鍋。

菜盤、火鍋料、海鮮都可以加選，彩盤60元，買五送一相當划算。

用餐環境寬敞舒適，幾乎都是圓桌象徵團圓，醬料、餐具自取，白飯吃到飽。

牛肉鍋有大小之分，本身會有牛腩、牛腱、番茄、高麗菜、大白菜、金針菇、凍豆腐、附贈手工粗、細麵條、蝦餅，另外牛腩、牛腱、麵條不夠都可以加點。

建議先喝湯，再涮肉、火鍋料和青菜，最後再煮麵。還可以加牛油享受多層次口味。

不管是牛腱和牛腩都煮得超軟很好吃，不管大人小孩老人家都可以吃。

湯頭超好喝的，牛腩牛腱軟嫩，肉類蔬菜不用額外醬就很好吃。

可以自製牛肉麧拌麵或牛肉麵，享受雙重口感，超幸福的～

重點是湯不夠可以自行加湯，加的是川味紅燒牛肉湯底，真是牛肉湯很到飽，超滿足的～

湯頭非常鮮甜好喝，一不小心就見底了～

好康分享：粉絲團按讚加分享貼文送棒棒冰乙支。

小美冰淇淋30元。回味小時候傳統冰淇淋的味道。

大門口有免費停車場可以停車相當貼心，服務親切還不收服務費，難怪Google評論高達4.9顆星，真是好吃又溫暖的牛肉鍋。

滿心圓牛肉鍋：桃園市龜山區樂善三路116號；營業時間：平日：11:30-15:00；16:30-21:30，假日：11:30-21:30

林口長庚美食推薦2023│精選TOP 10間熱門餐廳│巷弄內美食清單│在地人推薦必吃美食│銅板美食小吃│龜山長庚湖周邊小吃店

林口玻璃屋餐廳【JAPOLI義大利餐酒館】林口三井OUTLET超美的水上餐廳/招牌必點水牛城辣雞翅/適合朋友聚會家人聚餐約會首選

桃園龜山新開日式早午餐【放飯早午餐】早餐就可以吃到小巧可愛日式飯糰和蛋拌烏龍麵/招牌必點日式串糰子紅豆湯/多項組合套餐150元起/桃園日式早午餐推薦

林口最新景點|李科永紀念圖書館|獨棟挑高二層樓綠建築|新北首座兒童專屬圖書館|四大專屬兒童主題閱讀區|林口免費親子景點

桃園落羽松秘境|長庚養生文化村|被落羽松包圍的觀景平台|欣賞落羽松最佳環湖步道|桃園IG打卡景點

林口最美的火鍋店【御鼎湯原本鍋物】鍋物268元起附餐吃到飽/全面升級麻辣鴨血滷味蛋糕自助吧無限享用/林口CP值高火鍋店

文章標籤