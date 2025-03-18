你有多久沒有回家圍爐吃火鍋了？還記得小時候吃火鍋都是一大鍋！由於時代變遷，現在幾乎人手一鍋，好像很久沒和家人一起圍爐吃鍋了，非常懷念那種可以全家一起的感覺，相當溫暖，滿心圓讓我們像回家一樣溫暖，有別於一般火鍋，這裡的湯底是川味紅燒牛肉湯底，超大份量可以2-5人吃，一鍋800元，價位雖然有點高，但裡面除了有牛腱和牛腩就價值700元，且包含各種時蔬和湯頭渴到飽，還贈送蝦餅、兩盤麵可以自製牛肉麵，不管你要乾的湯的都可以，對於我這種愛喝湯的真是一大享受，用餐環境寬敞舒適附停車位，適合家人聚餐，朋友聚會新選擇。
滿心圓牛肉鍋週年慶活動，牛五花、梅花豬、板腱牛等，平日滿一送一，假日第二盤半價。
滿心圓由來：滿溢同心品團圓，象徵跟家人一起團圓圍爐，梅花嬸想要讓我們從溫暖的牛肉鍋中，感受家的溫暖與幸福。
一進門就看到五顏六色高掛燈籠，相當喜氣。
天冷！來碗超大份量，誠意滿分，色香味俱全的牛肉火鍋！影片分享
招牌必點：牛肉鍋，梅花嬸獨特的牛肉鍋採用牛骨新鮮蔬果熬煮而成，添加獨家配方，造就獨特風味牛肉鍋，適合四人以上享用，6人點小鍋需加點一道主菜，7人以上需點大鍋。
菜盤、火鍋料、海鮮都可以加選，彩盤60元，買五送一相當划算。
用餐環境寬敞舒適，幾乎都是圓桌象徵團圓，醬料、餐具自取，白飯吃到飽。
牛肉鍋有大小之分，本身會有牛腩、牛腱、番茄、高麗菜、大白菜、金針菇、凍豆腐、附贈手工粗、細麵條、蝦餅，另外牛腩、牛腱、麵條不夠都可以加點。
建議先喝湯，再涮肉、火鍋料和青菜，最後再煮麵。還可以加牛油享受多層次口味。
不管是牛腱和牛腩都煮得超軟很好吃，不管大人小孩老人家都可以吃。
湯頭超好喝的，牛腩牛腱軟嫩，肉類蔬菜不用額外醬就很好吃。
可以自製牛肉麧拌麵或牛肉麵，享受雙重口感，超幸福的～
重點是湯不夠可以自行加湯，加的是川味紅燒牛肉湯底，真是牛肉湯很到飽，超滿足的～
湯頭非常鮮甜好喝，一不小心就見底了～
好康分享：粉絲團按讚加分享貼文送棒棒冰乙支。
小美冰淇淋30元。回味小時候傳統冰淇淋的味道。
大門口有免費停車場可以停車相當貼心，服務親切還不收服務費，難怪Google評論高達4.9顆星，真是好吃又溫暖的牛肉鍋。
滿心圓牛肉鍋：桃園市龜山區樂善三路116號；營業時間：平日：11:30-15:00；16:30-21:30，假日：11:30-21:30
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