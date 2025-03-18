餐廳：ADIRAK PIZZA

地址：ตําบล สุเทพ, 11/15 หมู่ที่ 5, Mueang Chiang Mai District

電話：+66 81 916 9614

營業時間：11:00~22:00

FB：https://www.facebook.com/adirakpizza/

IG：https://www.instagram.com/adirakpizza/

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清邁最強披薩店就一定要提到這間ADIRAK PIZZA，他們在清邁也有幾間分店，其中一間在藤編市場到塔佩門中間路上，而這次要分享的則是在藝術村baan kang wat外的本店，這次的運氣真的也是特別好，出發前發現他們google 地標改成了暫停營業，嚇得我趕緊上它們FB看看發生什麼事，才知道它們剛好進行整修，很幸運地在我安排的前一天恢復了正常營業，可以說我們是整修後的頭天就來訪了！

店內空間還蠻有披薩店或是美式餐廳的布置風格，藍色的牆面非常醒目，很有趣的地方是掛在牆上的畫作，大家可以仔細觀賞一下，乍看以為是什麼藝術創作，其實都是披薩耶！店內的座位數不算特別多，如果想輕鬆一點品嘗的話可以避開用餐時段。

廚房吧台區維持了原有大片黑板的設計，其實細看的話還能發現店內有很多泰式的在地元素，也許是因為在藝術村旁，感覺擺放的小物件也特別的有創作氣息。

Adirak pizza顧名思義就是披薩專門店，這裡要掃QR code點餐，菜單上以披薩為主，種類還不少，搭配幾款經典沙拉和少量的配菜炸物，另外比較特別的就是飲品主推不少紅酒，這次我們在下午大概四點左右去吃，所以只點了一個披薩和一個沙拉，另外，我發現官網發布的新菜單上好像沒看到這兩款，所以還是要以現場掃菜單為準。

首先這道是我大推的無花果沙拉，無花果做甜點應該大多人都有吃過，但作為鹹食我是第一次品嘗，當初在做功課時，發現Adirak pizza居然有賣無花果披薩，口味的喜好兩極，但真的很有賣點，我自己也是猶豫後決定先吃個無花果沙拉的入門級試試，殊不知這一吃驚為天人，沙拉剛端上桌的時候我心中還有點碎念，畢竟這道價格不便宜，但看起來有點略小且草率，但經過攪拌之後，超薄火腿片沾了醬汁再透過溫度變化而捲動，芝麻葉的冒出讓整盤看起來頓時變得可口，在清邁吃的芝麻葉讓我印象深刻，堅果味的餘韻隨著咀嚼而噴發，無花果和火腿與起司真是天作之合，鹹甜相間口感與風味分別迸發，吃著吃著便覺得值了!由於無花果是季節性的水果，不確定是不是一年到頭都有供應，或是新菜單已經取消，但真心希望下次再訪清邁時還能吃到這道料理。

我們這次點的應該是基本款的瑪格莉特披薩，但我在最新公布的菜單上好像也沒看到，大家可以現場掃菜單的時候確認看看，之所以會選這款，除了考量價位之外，也因為這款披薩的組合最簡單但也最能吃出店家的功力，同時他也是拿坡里披薩的代表，Adirak pizza的餅皮算是偏薄但不是薄脆的那種，邊圈厚而澎，吃起來酥香帶有嚼勁，番茄醬汁是整個披薩的靈魂，必須是自製的風味才不會死甜，搭配濃郁的莫札瑞拉起司與羅勒葉，真的是讓人一片接一片無法停下，我覺得我自己就能吃下一整盤！

Adirak pizza絕對是清邁披薩專賣店的代表品牌之一，披薩的口味非常棒尤其餅皮的烤製相當有後勁，是越吃越讓人有念想的美食，價格上我覺得以清邁物價水平是偏高一點，但以披薩的售價來說也還行、比台灣還是便宜些，吃過後會有物超所值的感受，如果有來逛藝術村的話還是很值得安排吃吃看！

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