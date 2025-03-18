來「Q幼鮮生猛活魚海產」用餐，可以同時享用到台式、泰式和海鮮等豐富多元的美味料理，重點是價位親民、餐點份量多，是桃園大園聚餐的好地方。

「Q幼鮮」用餐空間明亮舒適，桌與桌間都有滿大的距離，用餐起來更為自在。

來看一下「Q幼鮮」的菜單，品項真的十分多樣，會讓人有選擇障礙，結合了台式、泰式和海鮮等料理，好想每一道都嚐嚐看。

首先分享這道是「手工月亮蝦餅」，這道真的是小小孩超愛的餐點。

月亮蝦餅的口感外脆內嫩，再沾點醬料更能提升美味。

「鐵板松阪豬」是一道超下飯的料理，淋在白飯上，就成了燴飯，也深受我們家小孩喜愛。

松阪豬肉的口感軟嫩略帶嚼勁，搭配著豐富的配料，配著飯吃，一連就吃好幾口。

「油雞腿」是一道涼拌料理，雞腿肉的口感極佳，入口後還品嚐得到蔥油香氣。

「糖醋里肌」：香酥的里肌肉，搭配著酸甜開胃的糖醋醬，讓人食慾大開。

「脆皮炸肥腸」：外皮炸得焦脆，內層的肥腸肉口感香嫩。

「滑蛋炒蝦仁」：滑嫩順口的炒蛋，搭配飽滿的蝦仁，更顯得香氣十足！

「五更腸旺」：喜歡吃辣的朋友們可以點這道，搭配著白飯吃正好！肥嫩大腸、Q嫩鴨血和豆腐，呈現出多層次的美味。

來「Q幼鮮生猛活魚海產」一定要點一道鱸魚料理，我們點的是「樹子蒸鱸魚」，鮮嫩魚肉搭配上樹子，鹹香又甘甜。

「傣味茄子」：融入了雲南特色料理方式，讓茄子多了一層香氣，茄子口感也很不錯，軟嫩度適中。

高麗菜我們點了兩盤，一盤是適合小朋友吃的清炒，一盤是我們大人吃的蝦醬。

湯的部分我們點了「薑絲蛤蜊湯」和「酸辣海鮮湯」，蛤蜊湯喝起來十分爽口，蛤蜊給的量也滿多的，酸辣海鮮湯融入了泰式風味，酸辣滋味喝起來十分過癮！

這次我們全家到桃園玩，選了這間「Q幼鮮生猛活魚海產」享用午餐，每一道都讓我們吃得津津有味，而且美味份量兼具，無論是三五好友或是家庭聚餐都很適合喔！

《店家資訊》

「Q幼鮮生猛活魚海鮮」

地址：桃園市大園區中正東路202號

電話：03-3867308

營業時間：11:00-14:00；16:00-20:00(每週四為休息日)

FB：Q幼鮮生猛活魚海鮮

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