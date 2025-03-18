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彰化必買伴手禮-姚君子可麗露-九種綜合多元口味可麗露-減糖法式甜點推薦!!

2025-03-18 11:20:00 文字：熊甜蜜的分享園地
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熊甜蜜的分享園地

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彰化必買伴手禮-姚君子可麗露-九種綜合多元口味可麗露-減糖法式甜點推薦!!

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一直以來都有網購甜點的習慣

畢竟愛吃甜點是人的天性阿~~

畢竟能夠減壓又能享受那忙裡偷閒的閒適感

所以就選擇了來自彰化的團購伴手禮姚君子可麗露

除了減糖手工製作同時又高貴不貴的親民價格

真的很讓人上頭~~口味繁多又不會重複多元的體現

讓人一口氣就買了好多盒呢~~送禮或是款待自己的胃也都相當合宜

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<<店家資訊>>

店名：姚君子可麗露

地址：彰化縣社頭鄉仁愛二路22號(近社頭火車站/全聯旁)

訂購電話：0986-286-585

官網粉專IG連結：

https://www.yjz1212.com.tw

https://www.facebook.com/YJZ1212/

https://www.instagram.com/521cotrn/

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可麗露冷凍保存30天

常溫退冰3-10分鐘食用口感為最佳賞味期

若想回烤-則可用烤箱200度烤15分鐘喔

每種口味都讓人想要拿起相機記錄下來

好看又好吃的法式減糖可麗露~~

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濃情草莓

蓬鬆厚實間帶有那微酸微甜的口感

加上草莓白巧克力的清甜風味作點綴

真的相當好吃~宛若微風徐徐吹來的清新感真的很不錯呢 

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核桃咖啡

全然屬於摩卡咖啡的原汁原味本色重現

搭配那柔軟的可麗露糕體讓人意猶未盡

醇香的不可思議的美味真是下午茶絕配

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泰奶

我覺得清甜中帶有奶味的餘韻

相當相當美好的感受

我本身非常喜歡-甜而不膩卻又蔓延濃郁的奶香感真的好吃

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檸檬雪霜

外表吸睛的檸檬糖霜如點綴綻放在酥香的可麗露上

酸酸甜甜如初戀的滋味與那酥脆焦香的糕體搭配

真的好好吃又相當開胃-搭配咖啡或是紅茶都是天作之合

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貝里斯柑橘

我個人特愛的滋味-柑橘那酸香蔓延的氣息

如同讓口腔漫步在果園般清新怡人的狀態

那果香與焦脆的口感超搭很是美妙的激盪不斷延伸

我很喜歡這唯美浪漫的滋味

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鳳梨檸檬

爆炸多的鳳梨果乾紛紛點綴在可麗露上

視覺效果很美妙-驚豔的部分也在多層次的口感上出現

放縱的鬆弛感讓人一整天的下午都沉溺在鳳梨檸檬可麗露中

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伯爵紳士

家人特愛的口味-內裡的餡料有著綿密的可可奶油香

相當特別又帶有曼妙細密的濃醇奶香

綿密中又吃到焦香可期的可麗露真的很甜蜜美好

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錫蘭紅茶

經典的茶香流轉在整顆可麗露上

減糖的滋味又會婉轉出錫蘭紅茶的沉澱感

口味內斂而不突出但相當值得一品的午茶點心

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水蜜桃烏龍

香脆的水蜜桃果乾與烏龍茶香之間的纏綿搭配

帶來的如夢似幻的口味讓人相當沉迷

濕潤香滑的可麗露中流露出點點茶香的沉穩

整體滋味吃過一次都令人難以忘懷的滋味

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姚君子甜點製造所

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place彰化縣社頭鄉仁愛二路22號
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美味度
4.88
服務品質
4.88
裝潢氣氛
4.31
CP值
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