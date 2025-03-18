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【韓國食記】Cafe Onion Anguk - 隱藏在傳統韓屋內的唯美咖啡廳，麵包一字排開超壯觀

Cafe Onion Anguk Cafe Onion 어니언 안국점 首爾美食 more
2025-03-18 11:28:00 文字：雞蛋糕生活美學專題報告
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雞蛋糕生活美學專題報告

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北村韓屋村逛累了，可以來Cafe Onion 吃個下午茶休息一下，這間是最近超熱門的韓屋咖啡廳，不能預約只能現場排隊，當天排了約40分鐘才排到，咖啡館藏身在一間獨棟的韓屋，周圍使用大片落地窗可欣賞中庭景色，用餐氛圍營造得極好，店內有多款麵包咖啡飲料可選，每種都看起來很厲害，來到北村韓屋強烈推薦一定要來這吃個下午茶，感受韓屋的歷史氛圍。

 

【韓國食記】Cafe Onion Anguk

 

【韓國食記】Cafe Onion Anguk

▲要不是大門的上方招牌有個Onion 字樣，很難讓人聯想到這間韓屋是間咖啡館，往內走驚喜的發現地上有個大大的囍字，古代的韓國使用的也是中文。

 

【韓國食記】Cafe Onion Anguk

 

【韓國食記】Cafe Onion Anguk

▲韓屋的中庭使用碎石子鋪成，用餐區改建成大片落地窗，採光非常好還能欣賞窗外中庭風景。

 

【韓國食記】Cafe Onion Anguk

 

【韓國食記】Cafe Onion Anguk

【韓國食記】Cafe Onion Anguk

▲在屋外也有戶外空餐區，但二月氣溫非常低沒有抗寒功夫還是不要輕易嘗試。

 

【韓國食記】Cafe Onion Anguk

【韓國食記】Cafe Onion Anguk

▲店員帶位後先將東西放到位子上再至櫃檯點餐結帳，店內用餐區是臥榻空間須脫鞋，在矮桌和座墊上用餐，氛圍非常好。

 

【韓國食記】Cafe Onion Anguk

▲Cafe Onion 菜單：麵包架上的麵包直接夾取，菜單上的飲料咖啡再跟店員口頭點餐。

 

【韓國食記】Cafe Onion Anguk

 

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▲雪山麵包、大蒜麵包、草莓塔都是熱門品項，滿滿的麵包一至排開真的很壯觀，但我覺得麵包應該要加個壓克力罩比較衛生。

 

【韓國食記】Cafe Onion Anguk

▲生意非常好店員補貨的手從沒停過。

 

【韓國食記】Cafe Onion Anguk

 

【韓國食記】Cafe Onion Anguk

▲拿完麵包後至櫃檯點飲料和結帳，飲料需要時間製作，所以先拿叫號器在座位等待。

 

【韓國食記】Cafe Onion Anguk

 

【韓國食記】Cafe Onion Anguk

▲我們點了cream cheese大蒜麵包草莓塔草莓可頌披薩，本來還擔心點太多吃不完，但發現是我多慮了...(兩位小朋友也是大食客)。大蒜麵包外層有裹上焦糖和蒜片，有脆甜口感，內餡的起司奶油非常香，比在台灣吃到的好吃很多。草莓可頌有藍莓和切片草莓，可頌內的奶油有點多吃多了會有點膩口。

 

【韓國食記】Cafe Onion Anguk

草莓塔有千層的酥酥口感，內餡的奶油吃起來不會太黏膩，草莓上的糖粉甜度也剛好。

 

【韓國食記】Cafe Onion Anguk

▲飲料點了拿鐵6000韓元柚子蜂蜜奶茶7000韓元，沒有去冰所以有一半是冰塊，咖啡很濃郁甜度剛好，奶茶有柚子的果香和蜂蜜的甜，擁有多種層次的味道。

 

雞蛋糕短評：位在韓屋內的咖啡店，當天假日排了約一小時就排到，服務員非常親切有熱情，用餐座位區是傳統韓式座位需拖鞋，用餐環境非常棒，麵包咖啡都很有水準，辛苦排隊很值得！


用餐環境★★★★★
餐點★★★★☆    
服務★★★★★
CP值★★★★


【Cafe Onion Anguk美食資訊】

地址：5 Gyedong-gil, Jongno District, Seoul, 南韓
電話：+827075432123
官網：instagram
營業時間：09:00–22:00
外送：無
線上預定：無
停車場：無
服務費：無
洗手間：有
刷卡：有

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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