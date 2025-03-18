板橋美食推薦-香港mama X 參團火 - 港式料理/白金湯酸菜魚/ 香茅豬排飯/港式美味好到極點的優質美味餐點推薦!!

相當喜歡吃酸菜魚的我

近來天氣炎熱更加喜歡吃開胃酸爽的菜餚

這次要推薦的是來自香港道地經典口味的港式佳餚

<<店家資訊>>

店家名稱: 香港mama X 參團火 板橋美食｜港式料理｜白金湯酸菜魚

電話:02 2254 0608

地址:新北市板橋區新海路350號

營業時間: (一) (日) 公休 / (二-六) 1000- 1430

FB: https://www.facebook.com/people/香港mama/100093538615722/

店內小而美擁有明亮溫馨的用餐環境

精緻又簡約的餐館內-餐具與醬料都是自助式

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菜單-飯麵湯粉通通有~~

平價大碗的優質料理超推薦給大家的

Menu這邊看XD

蠔油時蔬

想要吃開味料理又不想負擔太重

這道料理絕對必點

蠔油的香氣與蔬菜那鮮脆的口感互搭

完全是相得益彰的滋味

超級下飯又讓人食指大動的滿滿食慾感

香茅豬排飯

淡雅檸檬香茅的氛圍處處展現在油花自在的豬排上

香煎酥脆的豬排充滿著鹹香與愉悅的鬆脆感

活潑明亮的口感與粒粒分明的飯粒彼此靠齊的滋味

實在讓人很難不一口氣就吃光光阿

超好吃的豬排飯一點也不油膩真的很OK

白金湯酸菜牛五花(波浪面)

湯底洋溢著牛五花唯美的油脂泛起味蕾中食慾上的深深漣漪

牛五花的彈牙與熬煮多時的白金湯精華入口

就感受到那股新鮮又讓人滿足的悸動

讓我大快朵頤吃起再搭上Q度破表的波浪面

不到10分鐘就快速完食這碗親民的美味喔

赤金湯酸菜魚(冬粉)

鮮紅閃耀的赤金湯有著滿滿豐厚的茄紅素營養

晶瑩剔透的新鮮番茄加以熬煮而成的赤金湯底

配上扎實又務實的酸菜魚片真是非常開胃

與清爽不膩滑溜的冬粉併吃相當爽朗可口

每一口都讓人充滿著元氣與動力的能量感~

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