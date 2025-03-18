「蚵學家 烤鮮蚵 研酒所」讓你實現蚵仔自由，快帶另一半去補補 XD

店家主打東石鮮蚵吃到飽只要300元！

還有蒜泥鮮蚵、麻油蚵仔麵線、蛋蛋豬寶盒等多種＂單點”鮮蚵料理，愛吃蚵仔的朋友一定會超滿足

加上日本生食級大生蠔及各式泰國活蝦、熱炒、烤物、炸物等料理，適合家庭、公司聚餐、團體聚會

店家還設置投幣搖搖車、夾娃娃機等設施，可以讓小朋友開心玩樂，爸媽放心吃飯~

快跟著小米一起去看看吧。

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👉蚵學家 烤鮮蚵 研酒所-位置及停車方式

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蚵學家 烤鮮蚵 研酒所位於中華路靠近明新科技大學。

店址前身是明新觀光夜市，旁邊就有大型停車場，對開車的朋友來說很方便

👉蚵學家 烤鮮蚵 研酒所-環境介紹

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店內有4人桌、小圓桌、大圓桌，人多人少來用餐都不是問題！

店家還設置小舞台，有公司聚餐、團體聚會的朋友可以提早預訂喔。

搖搖車可以讓小朋友開心玩樂，爸媽放心吃飯

還有夾娃娃機耶，享用美食之餘還可以來試試手氣~

👉蚵學家 烤鮮蚵 研酒所-菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

除了東石鮮蚵吃到飽300元，還有各式泰國活蝦、熱炒、烤物、炸物等許多料理可以選擇。

泰國活蝦料理有很多口味，愛吃泰國蝦的朋友不能錯過

東石鮮蚵吃到飽每人只要300元！

每次可以拿一整盒回桌上享受~

提醒大家鮮蚵勿生食，要充分烤熟再食用，如果吃下未熟的生蚵，可能會造成腸胃不適

如果對帶殼類海鮮過敏的人，也要特別留意喔。

年輕人就是厲害，單單吃鮮蚵就吃了不少，光是蚵殼就有滿滿一桶

店內的水池有活蹦亂跳的泰國活蝦，愛吃泰國蝦的朋友不能錯過。

👉蚵學家 烤鮮蚵 研酒所-用餐心得分享

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來開動吧！

今天跟Kelly、哆啦和小結巴來吃鮮蚵、泰國活蝦、快炒料理，滿滿一桌好料光看就流口水

蚵仔以無煙高溫炭火燒烤，很快就熟了，烤到蚵殼打開就可以吃囉~

店家會附開蚵殼的刀子，蚵殼很容易就可以打開了。

現在這個季節的蚵仔不算小～

ＫＥＬＬＹ 很貼心幫忙弄好一小盤蚵仔給小米進補！

加上哇沙米醬油一口吃超爽的

日本生食級大生蠔(200元)點綴鮭魚卵，充滿低調的奢華 XD

肥美鮮甜的生蠔和鮭魚卵爆漿的口感，直接吃或沾醬都很好吃~

小米吃完真的很補，晚上就可以嘿嘿嘿了 (謎之聲:小結巴懷孕了，晚上不能亂來喔)

蒜泥鮮蚵(220元)帶有蒜香的醬汁搭配肥美的鮮蚵，一口吃很過癮

麻油蚵仔麵線(150元)滑順的麵線加上麻油和油蔥酥香，讓人一口接一口吃不停~

蚵仔料理還沒結束喔！

蛋蛋豬寶盒(350元)有肥美的鮮蚵、大顆的雞佛，搭配麻油、薑片和枸杞燉煮，吃完真的好補喔 XD

雞佛有麻油的提味不會有腥味~ 還有海味的鮮蚵就甜上加甜了！

最底下還有高麗菜吸滿了食材的鮮味超甜！

胡椒鳳螺(450元)有濃郁的胡椒香，新鮮的鳳螺不會有阿摩尼亞的味道，是很棒的下酒菜

泰國蝦料理登場了，檸檬蝦(700元)是小結巴最愛，部分炸蝦料理師傅還會先去殼，對不愛剝殼的朋友來說很方便

泰國蝦鮮甜彈牙的肉質，搭配酸V的檸檬汁超下飯的！

蝦膏挺多的耶！甜美又黏口

重口味的朋友可以試試蒜泥蝦(700元)，有濃郁的蒜味，屬於偏重口味的料理。

這時候來喝杯冰涼的啤酒就是爽 XD

鹽烤魚(450元)使用的是吳郭魚，魚皮輕輕撕開就可以享用~

土味不重，火候掌握得很剛好，保留鮮嫩的魚汁，是很棒的下酒菜

肉絲炒飯(120元)是我們一致公認是必點的~

炒飯帶有醬油鹹香帶甜的滋味和蛋香、蔥香，讓大小朋友一口接一口吃不停

椒鹽肥腸(250元)有外脆內嫩的口感，沾椒鹽很下飯呢！

薑絲大腸(200元)不會太酸，酸V的滋味與大腸結合很開胃~

鳳梨蝦球(280元)是小朋友最愛

鐵板松阪豬(320元)黑胡椒醬汁挺不錯的，有濃郁的黑胡椒香、不會太辣~

松阪豬吸附濃郁的醬汁，也是很下飯的角色

一口酥臭豆腐(200元)附泡菜和蒜泥醬油，炸豆腐帶有淡淡臭香味，重口味的朋友記得搭配泡菜一起吃。

有喝酒的朋友，記得點雞湯解解酒喔

香菇雞(600元)湯料除了香菇、雞肉還有蛤蠣，所以湯頭除了雞肉和香菇甜味，還多了蛤蠣的鮮甜味，很有層次。

以上是我們的心得分享，我們4人的戰力雖然沒有年輕人強，不過也吃了不少鮮蚵

不過提醒大家鮮蚵要烤熟，不要吃生的以免拉肚子！

除了鮮蚵吃到飽，還有各式泰國活蝦、熱炒、烤物、炸物等料理，很適合家庭、公司聚餐、團體聚會喔。

👉蚵學家 烤鮮蚵 研酒所-營業時間地址

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🌟店家資訊：蚵學家 烤鮮蚵 研酒所

🏠地址：新竹縣竹北市中華路1229號

☎電話：0928 321 369

⏰營業時間：17:00–01:00(週一公休)

粉絲團：蚵學家 烤鮮蚵 研酒所

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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