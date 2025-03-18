來台北玩的朋友，新北住宿推薦北二高中和交流道旁【瓏山林台北中和飯店】，便利的地理位置、寬敞舒適的房間、具水準的美食，還有酒吧、三溫暖與健身房等設施，無論親子家庭客或是商務客都適合入住。

兩大兩小的我們入住豪華四人房( 查房價 )，晚上直接在飯店內餐廳享用江浙料理套餐，睡前泡個舒服的熱水澡或是三溫暖，享受美好的度假時光。

新北飯店住宿「瓏山林台北中和飯店」，適合親子家庭入住的豪華四人房、美味江浙料理!

瓏山林台北中和飯店位於中和中正路上，北二高中和交流道下，位於左側，距離松山機場約30分鐘車程、桃園國際機場約40分鐘車程，大眾運輸可搭乘公車至「連城中正路口」站下車，步行約3分鐘即可到達飯店。

飯店有提供停車場，住宿及用餐客人可免費停車，車位有限，無提供車位保留服務。

■ ADD: 新北市中和區中正路631號

■ TEL: 02-22229999

■ 官網

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瓏山林台北中和飯店雖然有點年紀，設備或許不是那麼新穎，但整體維護還是挺不錯的，燈光美、氣氛佳，溫馨舒服的氛圍，櫃台人員也很親切服務。

櫃台旁有寬敞舒適的交誼廳，挑高的空間還有絕佳的採光。

有三台電梯可以使用，搭乘電梯上樓需要刷房卡，樓層電梯旁桌子有放置餅乾及糖果，小朋友見到很開心，拿了些回房間吃。

瓏山林台北中和飯店提供126間客房，有精緻、豪華、行政等房型，3至6歲孩童可免費入住。( 查詢房價 )

我們入住的是位於8-10樓的豪華四人房，9.5坪的空間兩大兩小入住感受寬敞舒適，房內除了兩張大床外還有一張貴妃椅，我很喜歡有大面積觀景窗的房型，採光較好外還能欣賞窗外景色。

位於市區的飯店窗外可以飽覽市區風光，很喜歡這片藍藍的天空。

空間規劃很不錯，床與設施間有段距離，可以自在的活動。

有辦公桌可以處理公事，小朋友需要寫作業也很方便。

房內設施應有盡有，礦泉水、茶包、咖啡包、電熱水壺、熨斗、保險箱、室內拖鞋、洗衣袋、雨傘、 衣架、手電筒及冰箱等都有提供。

衛浴空間也很寬敞，是免治馬桶還有大浴缸可以泡澡，特別喜歡浴室配備大面鏡。

可淋浴或泡澡，進出浴缸務必小心，浴缸旁有扶手，止滑墊也要記得使用。

有浴、毛巾及洗浴沐乳，因應環保政策不提供一次性備品，梳子、浴帽、牙刷、牙膏、刮鬍刀等個人用品記得自備。

小朋友很喜歡房間內的貴妃椅，在這樣的氛圍下看書都特別認真。

這間是行政主管套房，是有小客廳的房型，坪數有19坪，住宿空間相當舒適。

衛浴空間是分開的，除了浴缸外還有淋浴間及廁所。

瓏山林台北中和飯店健身中心開放時間為每日7:00~23:00，設施種類豐富，跑步機、健身腳踏車、啞鈴、抗力球以及重量訓練設施等應有盡有。

三溫暖開放時間每日7:00~23:00，男女分開，內有噴水按摩浴池、蒸氣浴、烤箱及淋浴設備，備有置物櫃可放置私人物品。

位於飯店一樓的國際酒吧，可以享用午茶或小酌，並提供多樣化的餐飲服務，也有商業午餐可以選擇，沒有入住飯店也可以單純來用餐，酒吧營業時間11:00~22:00。

入住當天我們直接在飯店內吃晚餐，飯店內的江浙料理也很厲害，有小菜佳餚、精緻肉類、河鮮海鮮、清爽蔬食、煲湯燉品、主食麵點、中式甜點等美味料理，除了單點外也提供合菜及套餐。

我們享用的是個人套餐，上圖為單人份，一人一份，菜色包含主廚開胃菜（紹興醉雞、蔥㸆香魚、梅汁小番茄）、乾燒蝦仁、湧泉米菜飯、本幫外婆紅燒肉、百合蘆筍山藥及黑蒜菌菇雞湯。

梅汁小番茄酸甜回甘、開胃涮嘴，紹興醉雞口感軟嫩滑潤，帶著淡雅酒香與微甜回韻，蔥㸆香魚表皮有微酥感，醬香濃郁、風味獨具。

乾燒蝦仁採鮮嫩彈牙的蝦仁搭配酒釀乾燒醬，乾燒醬酸甜微辣的滋味跟蝦仁燴炒特別對味，入口有酒釀撲鼻的香氣。

湧泉米菜飯採宜蘭湧泉米搭配雞骨濃湯煨煮後加入時蔬翻炒，米飯香Ｑ、口感豐富。

本幫外婆紅燒肉選用肥瘦相間的五花肉，帶著糖色焦香的紅燒肉肥肉入口即化、瘦肉鮮嫩不柴，醬香濃郁、甜鹹交融，下飯美味。

百合蘆筍山藥以少油快炒，可以吃到蘆筍的脆甜、百合的清甜及山藥的香滑爽脆。

黑蒜蕈菇雞湯採用雲林黑蒜搭配野生菌菇與蛤蜊，與雞肉細火慢燉，溫潤甘甜、肉鮮味美。

飯店早餐在二樓紅餐廳享用，環境時尚高雅，氛圍很棒。

有熱食、清粥小菜、滷肉飯、麵包、生菜沙拉、水果及各式冷熱飲等中西式餐食，多樣選擇可以吃得很飽足，一早就活力十足。

有台北飯店住宿需求的朋友，推薦瓏山林台北中和飯店給大家，交通便捷、價格親民，無論是休閒度假或是出差洽公都很適合入住。

房價資訊: https://bit.ly/3QAcNZL

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