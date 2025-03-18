端午節將至，還在煩惱送禮送什麼？

想買好吃的冷凍粽子，卻不知道哪家好？

今天就來推薦冊子粽子的網購肉粽禮盒，不論是端午送禮、自己品嚐，都能滿足你的味蕾

2025端午粽子推薦冊子肉粽必吃！網購宅配超方便，端午禮盒送禮超有面子

一年一度的端午節又來啦，想吃傳統美味的粽子，卻不想花時間排隊？那你一定要試試超夯的冊子肉粽

粽子網購冷凍宅配，讓你在家也能輕鬆享受正宗好滋味

【冊粽美饌】6入保冷袋早鳥享9折優惠，購買9入保冷袋最高可享88折優惠

買冊粽系列可以199元加購蔓越莓乳酪派，299元加購巴斯克乳酪蛋糕

下單可享指定出貨日滿2000免運黑貓宅配到府，冊粽銷售期間3/18-5/20數量有限售完為止

冊子Booklet中式料理/法式烘焙專家

油飯 | 麻油雞 | 紅燒牛肉麵 | 牛三寶

年菜 | 肉粽 | 三節禮盒

服務專線：04-22951888

門市自取官方LINE：@a22951888(booklet.pse.is/bk_line)

台北｜松山區撫遠街331號，電話:02-27686808

台中｜北屯區文心路四段229號，電話04-22992292

台南｜東區德昌路121號，電話:06 -2880518

冊子肉粽為什麼這麼夯

💎 嚴選台灣在地好食材，每一口都是真材實料

📢 冊粽份量比一般粽子大顆，吃起來超滿足

🔥 手工包製，傳統工法，粒粒Q彈，糯米吸滿餡料精華，每一口都是濃郁香氣

🛒 粽子宅配、粽子預購，方便快速，現點現做，確保最新鮮，讓你在家也能吃到現包美味

🎁 端午禮盒推薦！附贈超美精緻保冷袋，不僅保鮮效果佳，送禮更顯質感

無紙袋設計，環保又實用，讓心意更升級

🛍️ 獨立真空包裝，乾淨又衛生，每顆粽子的口味也清楚標示，容易辨識，長輩、朋友都愛不釋手

麻竹葉＋桂竹葉雙粽葉包裹，讓粽子在蒸煮過程中吸收粽葉清香，吃起來層次更豐富

經典栗香肉粽，顆顆飽滿，層層入味

一剝開粽葉，麻竹葉與桂竹葉的雙重清香撲鼻而來

每一口都能感受到糯米的Q彈軟糯，完美吸附粽葉的天然清香與餡料的醇厚風味，越嚼越香，讓人回味無窮

嚴選大顆飽滿的栗子，細緻綿密，帶有淡淡的天然甜香，與滷至入味的五花肉完美融合，鹹甜交織，香氣四溢

獨家黃金比例調味，搭配香菇、蝦米、蛋黃等豐富配料，每一口都是滿滿的濃郁層次感，吃一顆就超滿足

頂級干貝粽，極品海味，讓每一口都像是奢華的海上饗宴

每當粽葉一打開，清新的海風與粽葉香氣交織，立刻感受到一股濃郁的海鮮風味撲鼻而來

這款頂級干貝粽採用了新鮮優質干貝，每顆干貝飽滿且肉質緊實，鮮甜滋味猶如大海的滋潤，每一口咀嚼都是鮮美無比的享受

Q彈糯米，吸滿濃郁湯汁，每一粒糯米都吸飽了干貝湯汁的精華，口感濃郁豐富

就像是海味的精華在口中綻放，隨著每一口的咀嚼，海洋的鮮美和肉質的細膩交織融合，絕對是海味粽中最奢華的選擇

聚香麻油雞腿粽，香氣撲鼻，口感細膩

每一顆聚香麻油雞腿粽一開包，麻油香氣與雞肉的鮮香立即撲鼻而來

這款粽子與傳統肉粽不同，特別選用嫩滑雞腿肉，輕輕咀嚼，肉質細緻多汁，帶有微微的麻油香，讓每一口都充滿溫暖的家常風味

特別選用的麻油，讓粽子散發著獨特的香氣，不過於濃烈，卻能完美搭配雞肉的鮮美和米的彈性

鹹香中帶著一絲溫和的麻味，吃起來不膩口，反而越吃越有滋味

每一口都彷彿在品嚐一碗熱騰騰的麻油雞湯，溫暖、香氣十足

家傳素粽，紫米香氣四溢，健康美味每一口

一打開粽葉，撲鼻而來的是紫米的獨特香氣與新鮮食材的清香，不僅僅是傳統的糯米口感

這款家傳素粽巧妙地融入了紫米，讓整顆粽子散發出一股自然、濃郁的香氣

紫米的加入，讓每口都帶著自然的甘甜與營養，更加有層次感

端午節送禮的首選，這款家傳素粽不僅味道美味，還有精美包裝

無論是送給長輩、朋友還是自己享用，都是超有面子的健康選擇

獨立真空包裝，乾淨又衛生，保證每一顆粽子的鮮美與營養

這次冊子的甜點換上全新禮盒，真的超好看

禮盒款式為隨機出貨，每款都精緻又有質感，帶來滿滿驚喜感

現在選擇的冊粽系列，你可以只花199元輕鬆加購蔓越莓乳酪派

讓你的端午佳肴更加豐富多元，無論是送禮還是自己享用，都能大大提升整體餐點的魅力

這款蔓越莓乳酪派，一口咬下，酥脆的外皮立刻在口中化開

帶來一絲香脆的口感，再加上內裡的綿密乳酪餡料，讓整個口感層次豐富、口感十足

最吸引的是那顆顆酸酸甜甜的蔓越莓果乾，每一口都能感受到清爽的酸味

與乳酪的絲滑細膩完美融合，讓人忍不住想再咬一口

只需299元加購，輕鬆享受頂級甜點

這款巴斯克乳酪蛋糕綿密濃厚的乳酪餡，每一口都充滿了濃郁奶香與絲滑的口感

經過精心烘焙，外層焦香脆口，裡面卻保留了乳酪的細膩綿密

入口即化，帶來一股豐富的奶香與微微的焦糖香，讓你每一口都忍不住陶醉其中

如果你在找端午節送禮推薦，那「冊子粽子」的粽子禮盒絕對是你的最佳選擇

內含多種人氣口味，搭配精美包裝，無論是送給長輩、客戶、同事，都能展現滿滿心意

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