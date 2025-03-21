這家CHIFFON手工蛋糕店的戚風蛋糕可是台北非常有名的，而且是台北中山區甜點界的老字號了，聽說他們在1998年就創立了，是台北第一間「日式戚風蛋糕」專賣店呢。雖然在2023年才搬到龍江路這邊，但好味道依舊不變喔。

來到CHIFFON手工蛋糕店，當然不能錯過他們家的招牌戚風蛋糕啦！ 不過除了這個，現場還有超多看起來好好吃的水果塔甜點、瑞士捲、布丁等等可以選擇。

如果肚子餓的話，他們家也有提供日式簡餐，像是日式唐揚炸雞、日式炸豬排、日式烏龍麵等等，不過價位就稍微偏高一點點。

我們是因為上次吃糀日和 Kouji Café

一進到店裡，就覺得內用空間超級寬敞，而且柔柔的木質色調讓人感覺很舒服，在這裡用餐一整個心情都放鬆了。

我和朋友兩個人點了兩份午茶套餐，一份是草莓塔，另一份當然是草莓戚風蛋糕囉！ 再搭配一杯熱卡布奇諾和冰柚子茶，整個就是完美的下午茶組合！ 現在剛好是草莓季，當然要好好把握機會吃草莓口味的甜點啦！

一吃到他們家的戚風蛋糕，我真的要說，這蛋糕本體也太Q彈了吧！ 這應該是我目前吃過最Q彈的戚風蛋糕了，完全名不虛傳！ 草莓塔的尺寸也比一般看到的還要大一些，裡面的卡士達內餡不會太甜，全部吃完也不會覺得膩口。

塔皮的部分吃起來有酥脆的口感。不過因為草莓塔的份量真的蠻大的，建議兩個人一起分享一個會比較剛好喔！

在消費方面，我覺得CHIFFON手工蛋糕店算是中上的價位，偶爾來犒賞自己一下還可以接受。吃完之後，還可以買一些單片小包裝的甜點回家慢慢享用，不用擔心份量的問題，真的很貼心。這次多虧了好朋友帶路，讓我這個生日月又多了一家可以收藏的甜點店啦！

店址：台北市中山區龍江路77號

電話：02-2716-0138

可訂位、可刷卡

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