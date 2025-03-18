在長崎這座充滿歷史韻味的城市，除了走訪各大觀光景點，深入體驗

在地文化也是不可錯過的重頭戲。長崎歷史文化博物館，作為日本少數

以對外交流歷史為主題的博物館，提供了一場沉靜式的漫步體驗，讓您

深入了解長崎的獨特文化與歷史。現在將帶您全面探索這座博物館的

亮點與貼心服務，開啟一場難忘的文化之旅。

博物館亮點 常設展與特別企劃

長崎歷史文化博物館以其豐富的展覽內容聞名，主要分為二個常設展區

長崎歷史展、長崎奉行所，讓您全面了解長崎的歷史與文化。

入場相關資訊:

常設展 成人630日圓，國高中小學生310日圓

※特展另行收費(公休日 第一、第三個星期一)

營業時間:

4月至11月：8:30～19:00

12月至隔年3月：8:30～18:00

（閉館前30分鐘停止入館）

交通資訊:「櫻町」電車站下車後步行約5分鐘

貼心服務 免費寄物櫃與數位導覽

博物館為遊客提供了多項貼心服務，讓海外文化交流史

作為博物館的核心展區，這裡展示了長崎與葡萄牙、荷蘭、中國及朝鮮

等國家的交流歷史。從珍貴的貿易文物到文化交流的記錄，您將看到

長崎如何成為東西方文化交匯的橋樑。您的參觀體驗更加便利與豐富。

館內設有免費寄物櫃，只需先支付100日圓即可使用，歸還鑰匙後會全額

退還。這項服務讓您可以輕鬆存放行李，專心享受博物館的展覽。

數位導覽服務

只需下載 ポケット学芸員 APP，即可享受多國語言的數位導覽服務。輸入

展示物旁的指定數字，便能進一步了解展品的歷史背景與文化意義。

這項免費服務不僅貼心，更能讓您深入探索展品的細節。

貼心小提醒，此款APP在日本各大博物館都可以使用，相關地點可參考APP上說明

長崎歷史展

從長崎的起源到現代，這片展區以時間軸的方式，展示了長崎作為日本對外

交流窗口的重要地位。無論是江戶時代的貿易繁榮，還是近代的國際交流

，都能在這裡找到詳盡的介紹。

長崎與葡萄牙、荷蘭、中國及朝鮮等國家的交流歷史。從珍貴的貿易文物到

文化交流的記錄，您將看到長崎如何成為東西方文化交匯的橋樑。

互動體驗 寓教於樂的文化探索

博物館內設有多項互動體驗小遊戲，讓您在輕鬆的氛圍中學習歷史與文化。

估價小遊戲

透過估價遊戲，您可以了解江戶時代的貿易商品價值，感受當時的商業氛圍。

與歷史人物合影

您可以在館內與歷史人物的虛擬場景合影，留下一張獨特的紀念照。

學習打電報

體驗當年的通訊方式，了解電報在長崎歷史中的重要性。

長崎奉行所

這片展區重現了江戶時代長崎奉行所的場景，讓您彷彿穿越回當時的行政

中心。透過文物與互動裝置，您可以更直觀地了解長崎在幕府時期的角色與功能。

此外，館內還設有日式場景，讓您拍下一張難忘的美好回憶。

逛完博物館後，不可錯過的販售區

在結束博物館的參觀後，別忘了到一旁的販售區走走逛逛。這裡有各種精美

的名產及周邊商品，從傳統工藝品到現代設計，應有盡有。

或許您會在這裡找到心愛的小物，為這次旅程留下難忘的美好回憶。

長崎歷史文化博物館

長崎市立山1丁目1番1号

營業時間:

4月至11月：8:30～19:00

12月至隔年3月：8:30～18:00

（閉館前30分鐘停止入館）

入場相關資訊:

常設展 成人630日圓，國高中小學生310日圓

※特展另行收費(公休日 第一、第三個星期一)

交通資訊:「櫻町」電車站下車後步行約5分鐘

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