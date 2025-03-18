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日本[旅遊]長崎 長崎歷史文化博物館 一場穿越時空的文化之旅

2025-03-18 14:05:18 文字：寶貝小飄
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寶貝小飄

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日本[旅遊]長崎 長崎歷史文化博物館 一場穿越時空的文化之旅

在長崎這座充滿歷史韻味的城市，除了走訪各大觀光景點，深入體驗
在地文化也是不可錯過的重頭戲。長崎歷史文化博物館，作為日本少數
以對外交流歷史為主題的博物館，提供了一場沉靜式的漫步體驗，讓您
深入了解長崎的獨特文化與歷史。現在將帶您全面探索這座博物館的
亮點與貼心服務，開啟一場難忘的文化之旅。

日本[旅遊]長崎 長崎歷史文化博物館 一場穿越時空的文化之旅

日本[旅遊]長崎 長崎歷史文化博物館 一場穿越時空的文化之旅

日本[旅遊]長崎 長崎歷史文化博物館 一場穿越時空的文化之旅

博物館亮點 常設展與特別企劃
長崎歷史文化博物館以其豐富的展覽內容聞名，主要分為二個常設展區
長崎歷史展長崎奉行所，讓您全面了解長崎的歷史與文化。

日本[旅遊]長崎 長崎歷史文化博物館 一場穿越時空的文化之旅

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日本[旅遊]長崎 長崎歷史文化博物館 一場穿越時空的文化之旅

入場相關資訊:
常設展 成人630日圓，國高中小學生310日圓
※特展另行收費(公休日 第一、第三個星期一)

營業時間:
4月至11月：8:30～19:00
12月至隔年3月：8:30～18:00
（閉館前30分鐘停止入館）

交通資訊:「櫻町」電車站下車後步行約5分鐘

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日本[旅遊]長崎 長崎歷史文化博物館 一場穿越時空的文化之旅

貼心服務 免費寄物櫃數位導覽
博物館為遊客提供了多項貼心服務，讓海外文化交流史
作為博物館的核心展區，這裡展示了長崎與葡萄牙、荷蘭、中國及朝鮮
等國家的交流歷史。從珍貴的貿易文物到文化交流的記錄，您將看到
長崎如何成為東西方文化交匯的橋樑。您的參觀體驗更加便利與豐富。

日本[旅遊]長崎 長崎歷史文化博物館 一場穿越時空的文化之旅

日本[旅遊]長崎 長崎歷史文化博物館 一場穿越時空的文化之旅

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館內設有免費寄物櫃，只需先支付100日圓即可使用，歸還鑰匙後會全額
退還。這項服務讓您可以輕鬆存放行李，專心享受博物館的展覽。

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數位導覽服務
只需下載 ポケット学芸員 APP，即可享受多國語言的數位導覽服務。輸入
展示物旁的指定數字，便能進一步了解展品的歷史背景與文化意義。
這項免費服務不僅貼心，更能讓您深入探索展品的細節。
貼心小提醒，此款APP在日本各大博物館都可以使用，相關地點可參考APP上說明

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日本[旅遊]長崎 長崎歷史文化博物館 一場穿越時空的文化之旅

長崎歷史展

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從長崎的起源到現代，這片展區以時間軸的方式，展示了長崎作為日本對外
交流窗口的重要地位。無論是江戶時代的貿易繁榮，還是近代的國際交流
，都能在這裡找到詳盡的介紹。

日本[旅遊]長崎 長崎歷史文化博物館 一場穿越時空的文化之旅

日本[旅遊]長崎 長崎歷史文化博物館 一場穿越時空的文化之旅

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長崎與葡萄牙、荷蘭、中國及朝鮮等國家的交流歷史。從珍貴的貿易文物到
文化交流的記錄，您將看到長崎如何成為東西方文化交匯的橋樑。

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互動體驗 寓教於樂的文化探索
博物館內設有多項互動體驗小遊戲，讓您在輕鬆的氛圍中學習歷史與文化。

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估價小遊戲
透過估價遊戲，您可以了解江戶時代的貿易商品價值，感受當時的商業氛圍。

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與歷史人物合影
您可以在館內與歷史人物的虛擬場景合影，留下一張獨特的紀念照。

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學習打電報
體驗當年的通訊方式，了解電報在長崎歷史中的重要性。

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長崎奉行所

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這片展區重現了江戶時代長崎奉行所的場景，讓您彷彿穿越回當時的行政
中心。透過文物與互動裝置，您可以更直觀地了解長崎在幕府時期的角色與功能。

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此外，館內還設有日式場景，讓您拍下一張難忘的美好回憶。

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逛完博物館後，不可錯過的販售區

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在結束博物館的參觀後，別忘了到一旁的販售區走走逛逛。這裡有各種精美
的名產及周邊商品，從傳統工藝品到現代設計，應有盡有。
或許您會在這裡找到心愛的小物，為這次旅程留下難忘的美好回憶。

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長崎歷史文化博物館
長崎市立山1丁目1番1号

營業時間:
4月至11月：8:30～19:00
12月至隔年3月：8:30～18:00
（閉館前30分鐘停止入館）

入場相關資訊:
常設展 成人630日圓，國高中小學生310日圓
※特展另行收費(公休日 第一、第三個星期一)

交通資訊:「櫻町」電車站下車後步行約5分鐘

 

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