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「義大遊樂世界」是台灣知名的主題樂園，提供多項全台首創的遊樂設施，義大世界路線攻略、必玩設施推薦。如令人心驚膽跳的「天旋地轉」。園區內大多數設施位於室內，無論是炎熱的夏日或陰雨天氣，都適合前來遊玩。「動感台灣」：透過高解析度影像技術，帶您再次「遇見台灣」。「寶島金夏趴」：夏季限定的復古風主題活動，帶來清涼一夏的樂趣。無論尋求驚險刺激或輕鬆娛樂，義大遊樂世界都能滿足期待啊！

名稱：義大遊樂世界

地址：高雄市大樹區學城路一段10號

營業時間：09:00-20:00

電話：07 656 8080

📍查房價：

義大遊樂世界交通資訊

自行開車： 使用Google導航，輸入 義大遊樂世界」

使用Google導航，輸入 停車資訊： 園區提供大型停車場，方便遊客停車，開車前來非常便利。

園區提供大型停車場，方便遊客停車，開車前來非常便利。 大眾交通工具： 公車路線 起點 終點 途經站點 8501路 高鐵左營站 義大世界 義大世界、仁林路口等 8502路 高雄美術館 義大世界 義大世界、慈惠宮、金獅湖、高等法院等 8503路 高雄市政府 義大世界 義大世界、義守大學、科工館站、大順覺民路口等 8504路 鳳山轉運站 義大世界 義大世界、義守大學、國軍高雄總醫院等 8505路 前鎮高中 義大世界 義大世界、義守大學、國軍高雄總醫院等 8506路 岡山轉運站 義大世界 義大世界、義守大學、楠梓火車站、橋頭站等 96路 義大世界 義大醫院 義大世界、義守大學、義大醫院等 E03A/E03B路 高鐵左營站 義大醫院 高鐵左營站、樹德科技大學、義大醫院等

義大遊樂世界門票價位

▼2025年義大遊樂世界門票價位：

票種 票價 說明 全票 $1080 滿19歲（含）以上成人購買。 青少年票 $880 滿13歲（含）以上至未滿19歲遊客，憑健保卡購買。 學童票 $680 滿6歲（含）以上至未滿13歲兒童，憑健保卡購買，或身高115公分以上、未滿150公分購買。 優待票 $520 – 滿3歲（含）以上至未滿6歲兒童，憑健保卡購買，或身高90公分以上、未滿115公分購買。

– 持有身心障礙手冊/卡者，本人及隨行之必要陪伴者一名。

– 孕婦本人，憑媽媽手冊購買。

– 滿60歲（含）以上長者，憑身份證件購買。 午後票 $750 13:30後售票及入園，適用於全票及青少年票。 未滿3歲或未超過90公分之兒童免費入園（需家長陪同並憑證件入園）。

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義大遊樂世界｜園區導覽圖

義大遊樂世界不僅擁有獨特的希臘風情設計，還結合了多元化的主題區域與豐富的遊樂設施，讓您和家人能享受無窮的樂趣！園內分為三大區域，分別帶您探索不同的主題風格，並且擁有47項刺激好玩的遊樂設施，是全台最強大的主題樂園之一。更有高空輕軌列車貫穿整個園區，讓您一站式體驗所有精彩。

義大遊樂世界｜景點路線攻略

紫色微笑幫大家輕鬆規劃出一天的遊玩路線！

無論是享受劇場表演、刺激的遊樂設施還是悠閒的購物，都能一網打盡！

序號 建議路線項目 說明 1 義大皇家劇院 欣賞精彩的表演與劇目，開啟一天的奇幻旅程！ 2 城堡列車 坐上可愛的城堡列車，遊覽義大遊樂世界的各大景點。 3 飛越台灣劇院 透過視覺特效，感受飛越台灣的震撼體驗！ 4 旋轉森巴（特洛伊城頂樓） 來一場刺激的旋轉冒險，享受360度的視野！ 5 特洛伊城（室內樂園） 享受室內樂園的多樣遊戲與設施，適合各年齡層的遊客！ 6 VR主題館（特洛伊城B1F） 體驗最新的虛擬實境遊戲，感受前所未有的沉浸式體驗！ 7 戶外表演（特洛伊城木馬廣場） 觀賞精彩的戶外表演，感受歡樂氛圍與娛樂享受！ 8 聖托里尼山城（戶外樂園） 享受戶外的陽光與冒險，攀爬山城一覽全景！ 9 義大世界購物廣場 探索購物廣場，挑選心儀的商品和紀念品！ 10 義大摩天輪 最後坐上摩天輪，從高空俯瞰整個遊樂世界的美景！

義大遊樂世界 ｜必玩設施推薦

義大遊樂世界擁有多項令人驚豔的特色遊樂設施，讓每一位遊客都能找到屬於自己的精彩體驗！以下是幾個熱門的設施：

TOP 1：天旋地轉： 這項設施是全台唯一的超高刺激遊樂設施，旋轉的速度與角度都非常驚險，挑戰您的極限！

這項設施是全台唯一的超高刺激遊樂設施，旋轉的速度與角度都非常驚險，挑戰您的極限！ TOP 2：魔幻飛行： 一個結合VR虛擬實境的遊樂設施，讓您身臨其境地飛越台灣，感受不一樣的空中冒險。

一個結合VR虛擬實境的遊樂設施，讓您身臨其境地飛越台灣，感受不一樣的空中冒險。 TOP 3：義大摩天輪： 高達50公尺的摩天輪，讓遊客可以從高空俯瞰整個園區與高雄的美麗景色。

高達50公尺的摩天輪，讓遊客可以從高空俯瞰整個園區與高雄的美麗景色。 TOP 4： 激流勇進： 適合喜愛水上活動的遊客，這個設施帶您穿越瀑布與險峻的河流，快感十足。

適合喜愛水上活動的遊客，這個設施帶您穿越瀑布與險峻的河流，快感十足。 TOP 5：巨人陀螺： 挑戰遊客的勇氣，超大型的陀螺旋轉設施，讓您體驗到前所未有的快感。

挑戰遊客的勇氣，超大型的陀螺旋轉設施，讓您體驗到前所未有的快感。 TOP 6： 衝天飛車： 這是一個強烈的過山車，提供您在高速中自由飛翔的刺激體驗，保證讓您感到肾上腺素激增。

這些遊樂設施不僅讓您盡情釋放壓力，還能讓您享受驚險與快樂，無論是大人還是小孩，都能在義大遊樂世界找到屬於自己的樂趣！

義大遊樂世界｜義大皇家劇院

耗資十億打造全台唯一媲美國家級劇院的專業表演場地，共有1,800席以上觀眾席

挑高20米的天花板以希臘十二星座之圖案裝飾，加上燈光點綴，精緻的造型設計，讓觀眾抬頭仰望，彷彿走入希臘神話星空

進場時間：預訂每場次演出前20~30分鐘開放進場，無法提早進場；開演後，恕不接受中途進場。 請務必遵守入場之規則；違者，義大遊樂世界服務人員有權禁止入場。 劇院內禁止攜帶飲料、外食及寵物入場。

義大遊樂世界｜城堡列車

因為園區非常大，所以可以選擇先搭單軌電車到特洛伊城(就是這裏的室內樂園)

入園後可以選擇搭單軌電車過去，或是走過去也行，大約5分鐘就到了

城堡列車

全台首創輕軌樂園列車，可以在衛城及特洛伊城皆設置搭乘區，每節車廂可乘載8名乘客，全台獨特的主題樂園輕軌列車，輕鬆飽覽希臘美景！

義大遊樂世界｜飛越台灣劇院

這個就是用飛行的方式來看全台美景，用這樣的方式來認識台灣，真的超棒的，如果你喜歡齊柏林之前的電影，那你一定會愛上動感台灣的

飛越台灣劇院是一個結合了先進科技與美麗台灣風光的遊樂設施，讓遊客透過高解析度的影片與動感座椅，享受仿佛身臨其境的台灣空中之旅。使用最先進的高解析度影像技術，讓遊客觀看到令人震撼的高畫質台灣美景，從空中俯瞰台灣的山川、海岸及都市景觀。動感座椅還會根據影片內容進行相應的動作，如上下、前後傾斜，增加沉浸感，仿佛真的在空中飛行。加上音效與震動系統，進一步增強真實感。設施適合所有年齡層的遊客，無論是年輕人還是長輩，都能輕鬆享受這場視覺與感官的盛宴。

裏面不能拍照攝影！總之，快來感受台灣獨特的風光與魅力。

義大遊樂世界｜旋轉森巴

特洛伊城室內樂園的頂樓，超好玩！

頂樓的旋轉飛車、旋轉流星、旋轉森巴提供全台最高的旋轉快感!! 想要體驗腎上腺素加速的快感，來這裏就對了

旋轉森巴！高空中的忘情森巴舞 一起舞力全開，High到渾然忘我，在旋轉的極致下，舞力全開吧！

旋轉飛車！全台位置最高的旋轉飛車，站在最高點保證讓你嚇嚇叫

會繞圈圈的雲宵飛車!!

旋轉流星

高空急速飛炫的快感，還能欣賞高空美景！

頂樓也算戶外，所以一樣會有好多驚險萬分的遊樂設施

義大遊樂世界｜特洛伊城

這也是義大世界另一個有名的特洛伊木馬!!

記得第一次在網路上看到別人分享的照片還以為它是電影劇照呢!!

特洛伊城，有很多室內遊樂設施，建議小小孩可以先來這裡玩喔！

真的好大!!

這裏是全台最大的室內遊樂館，佔地15000坪，各種好玩的遊樂設施多達31項，共有四層及地下一層，通通都是不同的遊樂器具及餐飲設施

玩累了，就坐著休息一下，吃點東西再繼續玩! 因為是室內的

有特色的餐飲空間

貼心的臉盆設計，高度適合小朋友

特洛依園區內又是另一番天地!!

戶外的都是一些驚險刺激的遊戲，但室內的相對的就溫和許多!!

室內樂園不管是太大陽或是下雨都很適合，這裏的遊戲都是要按身高年紀來玩的，所以我們有些不能玩!!

好家在這裏的遊戲很多，光是玩這些就已經樂不思蜀了，要是再大一點來玩，肯定要玩上二天二夜才夠本!!

城堡旋轉馬車

坐上華麗典雅的豪華馬車，在幸福中旋轉，一起在幸福中旋轉吧！

彈跳星

高掛在半空中上上下下、忽高忽低的不定時彈跳，一番高空樂趣，一同盡情的用力起伏吧！

瘋狂屋

整座屋子開始上下旋轉、左右搖擺，可是把我們甩的七葷八素的!!!

瘋狂小巴士

讓你瘋狂搖晃，巴士讓小孩也瘋狂啦！

酷炫尬車

小時候記憶深刻的碰碰車，在時代的催化下，變成非常厲害的酷炫尬車啦！

飛天卡打車

裝上滑翔羽翼的卡打車，靠著輕鬆的踩踏，能在空中上下飛翔，好玩耶！

救火急先鋒

迅速準確的撲滅火源，富教育意涵的救火急先鋒，適合親子共同搭乘，快一起加入救火的行列吧！

小小駕馴班 （付費設施）

從紅綠燈、加油站、前進、倒退、停車，甚至是高難度的S型彎道，快來考證照

乘風破浪

體驗乘風破浪刺激快感，小型擺盪，小朋友必乘的最佳選擇。

海狗歷險記

遨遊北極享受美麗冰雪世界！坐在海狗背上，搖擺在風平浪靜的水面，沉浸在美麗的冰雪世界

勇敢小水手

下水前都要穿著救生衣，加上有服務人員，所以非常安全

可以消耗小孩的體力，體力過人的勇敢小水手，還要有點方向感，勇敢航向夢幻島吧！

ㄅㄨㄅㄨ車隊

一輛輛媲美變形金剛柯博文的大卡車，男孩們的最愛，帶著冒險和探索的心情出發啦！

特洛伊木馬廣場 戶外表演

表演人員從這裏載歌載舞的出發往中間的廣場移動，表演活動一開始時，還隱約覺得那裏不同呢，原來是外國表演舞者cosplay台客的裝扮啦

再加上運用耳熟能詳的經典歌曲，如：熱情的沙漠…一下子就拉近與觀眾的距離!!

隨著音樂動次動次，表演好精采!! 真的讓人目不轉睛

雨傘已經拿出來了，嚇的我們趕緊先往一旁閃

果不其然，轟一聲，水花從天而下，好清涼啊

開始打水仗了!!

好涼快啊!! 雖然沒直接進去玩，但偶然被水花噴到，也覺得滿清涼的!!

要是臨時起意才來玩的，這裏衣服、雨具~~通通買的到!! 不怕沒準備

義大遊樂世界｜ＶＲ主題館

特洛伊城地下一樓，還有亞洲最大的VR樂園!!!

直的太精采了!!

義大遊樂世界｜聖托里尼山城

沒想到一走出去就大震撼!! 這是最著名有18層樓高360度迴旋的「天旋地轉」

光是這個高度就足以讓人腿軟了

沒想到不單是支臂會轉，就連遊客的座位區也是360度的大旋轉(120秒連續翻轉的強大離心力震撼)，這真的太~~恐~~怖~~了

沿路上都有一些適合拍照打卡的點!! 就算來聖托里尼山城拍婚紗照應該也沒問題吧XD

樂園裏怎麼可以少了雲宵飛車呢!! 只不過這裏的天旋地轉真的太厲害了，它的光芒直接被蓋過去

27公尺高度，感受失心飆落的極限挑戰，這個也好猛!!

玩這個的朋友心臟都特別大顆吧!!

看著車子搭搭搭聲的上去，在下面觀看的我們，心臟也跟著蹦蹦跳呢

這樣一比較就知它有多高了吧!! 媽呀!!!!

這裡也有不少遊樂設施，像是這個5D的鬼船，也是樂園裏少不了的鬼屋項目哦

義大遊樂世界｜義大世界購物廣場

義大世界購物廣場佔地非常廣大，我們光是在義大遊樂世界這一區已經玩了一整天了，這裏幾乎沒逛到呢!!還有二家酒店，義大皇家酒店及義大天悅酒店，直接住這裏可以玩的更開心



義大世界購物廣場面積廣達58000坪，是一地上5樓、地下6層的娛樂型大型購物商場，將近300餘家的知名品牌設櫃，是台灣首創的大型OUTLET MALL

正當我們要走出去的時候，沒想到妹妹被這個舞蹈表演迷住了

義大遊樂世界｜摩天輪

義大遊樂世界的摩天輪是園內的標誌性景點之一，也是遊客必遊的項目之一。這座摩天輪提供了令人驚嘆的全景視角，讓您能從高空俯瞰整個遊樂園的美麗景色，尤其在傍晚時分，夕陽西下，摩天輪的景觀更是絕美。無論是與家人、朋友還是情侶一起，這個悠閒的旅程都是一個值得珍藏的回憶。摩天輪的燈光秀也是一大亮點，夜晚點亮的燈光繽紛璀璨，為遊客帶來浪漫的氛圍。

▼ 義大遊樂世界摩天輪票價 票種 價格 備註 成人票 NT$150 12歲以上成人 兒童票 免費 身高110公分以下的兒童 家庭票 NT$500 2名成人+2名兒童的優惠票價

「義大遊樂世界」真的是一個超級精采的遊樂園！

不僅擁有豐富的遊樂設施和精彩的表演，還有許多室內遊戲區，讓您無論在任何天氣下都能輕鬆玩樂，遮陽避雨兩不誤。當天氣變涼，您可以再到戶外享受刺激的遊戲和美麗的景點，保證全家玩得不亦樂乎，根本不想離開！快來體驗一場充滿驚喜的冒險吧！

義大遊樂世界 ｜住宿推薦

入住「義大皇家酒店親子主題套房」的海洋冒險主題親子房，令我們驚喜連連、終身難忘啊！和旁邊的「義大遊樂世界」、「義大世界購物廣場」一起玩超讚。酒店的規模非常大，裏面的設施也很多，我們全家玩的超開心的。

義大遊樂世界附近景點美食推薦

店家/景點資訊

店家名稱：義大遊樂世界

所在地址：臺灣高雄市大樹區學城路一段10號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 09:00-20:00

店家電話：07 656 8080

評價：★★★★★





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