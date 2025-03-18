「後驛鵝肉店」是台北後車站商圈的一間老店，每到用餐時刻，店裡總是人潮滿滿，在這裡不只可以吃到鮮嫩多汁的鵝肉，也可一同品嚐鴨肉的美味。我們點了一份鵝肉，還有鴨腸子、鴨下水湯等美味，吃得飽飽好滿足！

「後驛鵝肉店」的所在位置就如店名，位在台北後車站商圈的建成市場中，這個在地傳統市場隱藏許多美食店家，這間鵝肉店就是其一。我們是平日中午來訪，店裡還是很多顧客用餐。

「後驛鵝肉店」一樓的座位不多，空間狹小，倒是可以看到店員切肉的過程。

來到二樓用餐區，就有較多的座位，不過空間也有點狹窄。

「後驛鵝肉店」 是鵝肉鴨肉都有賣喔！填菜單要看清楚，我們差點就填錯格，還好店員有確認。鵝肉一份是400元起跳，鴨肉則是150元起，其他還有一些小菜、湯類、主食類的餐點可以選擇。

鵝肉鴨肉都可以選擇白煮或煙燻，我們點了一份白煮的鵝肉。

一上桌好大一份，是鵝腿的部位，每一塊鵝肉都看起來十分肥美，讓人食指大動、食慾大開。

油亮的鵝腿肉，一旁還有薑絲做為點綴。我們兩個人點了一份鵝肉，這份量真的有點勉強。

「後驛鵝肉店」的鵝肉真的不錯吃，鵝肉的口感十分鮮嫩不乾柴，搭配的鹽水入味更提升整體香氣，鵝肉入口後香甜的肉汁，會在口中散發開，每一口吃起來很過癮。

桌上也有醬料可以沾取，不過我覺得鵝肉吃原味，最能品嚐鵝肉的香甜滋味。

鴨腸可以做湯或乾的，我們點了一份乾的鴨腸，鴨腸處理得不錯沒有什麼異味，咬起來相當脆嫩，口感不錯。

主食部分我們點了乾麵和湯麵線。

乾麵裡的調味醬是清爽的口感，同時搭配著油蔥和韭菜的香氣。

湯麵線表現得也不錯，麵線是偏細的那種，不會過於軟爛，湯頭喝起來有藥膳的感覺，十分爽口。

另外還點了「鴨下水湯」，湯頭也十分鮮美好喝。

鴨下水湯的配料也相當豐富，鴨胗、鴨肝不同食材呈現出有脆有嫩的口感，一口接一口吃也不會膩。

我們這次高估了自己的食量，就算我們是肉肉控，還是無法把一整盤大份量鵝肉吃光光，只好打包幾塊鵝肉回家了。

整體而言，「後驛鵝肉店」雖然用餐空間略為狹窄，不過整體環境還滿乾淨的，這次我們吃鵝肉的感覺相當不錯，鵝肉鮮嫩多汁，肉質鮮美甘甜，也吃了鴨腸和鴨下水的美味，下回再來吃看看鴨肉囉！

《店家資訊》

「後驛鵝肉店」

地址：台北市大同區長安西路220巷29號

電話：02-25550498

營業時間：10:00-18:30 (每週三、日公休)