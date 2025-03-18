愛媛縣景點｜大洲城下町散策～餐廳、住宿推薦～漫步令人感動的小鎮

說到愛媛縣讓我感受最深的地方，一定就是大洲城下町了，去過這麼多日本的城下町，許多都是眼見時已經規劃完好、翻新完成的，所以沒有太多的感受，而大洲城下町則是由一群喜愛這片家鄉土地的年輕人共同努力，一步一步修復的家園。

大洲城下町由於早期人力大量外移到都市，人口慢慢的老齡化，於是許多具有歷史價值的房子被迫棄置，成為空屋和廢墟，而一群年輕人則不忍看家鄉逐漸變成毫無生機的城鎮，因此開啟了城下町的修復之路。

如何來到大洲城下町？

除了自駕開車以外，也有大眾交通方式可以抵達大洲：

✿愛媛縣「松山駅」搭乘JR至「伊予大洲駅」（1小時29分），再搭乘大洲市内循環巴士至「大洲まちの駅あさもや」(6分鐘）

✿若有預約NIPPONIA民宿，則可以預約專車接送（從伊予大洲駅至民宿）

▲大洲市内循環巴士搭至「大洲まちの駅あさもや」下車後，即可抵達大洲城下町

▲下車後會先看到綜合觀光案內所，這裡還能借日式油紙傘帶到街上拍照，是免費的！

▲在城下町隨處可見精心的造景和彩繪地磚，水溝裡的水非常的清澈，鯉魚養得又大又健康！

關於NIPPONIA？

大洲城下町最讓人期待的就是日本NIPPONIA住宿品牌的進駐，只要NIPPONIA經手的老屋、或是歷史古蹟，都能搖身一變成為同時具有現代感、又能保有歷史痕跡的超讚民宿、餐廳、或是商店。目前NIPPONIA 在日本全國 31 個地區共改造完成有 167 棟建築、227 間客房，如果你有留意過的話就會發現每間都非常厲害！且目前在四國僅有愛媛大洲城下町有NIPPONIA改造過的民宿。

大洲城下町民宿之一｜MUNE

我們參觀了在大洲城下町的眾多民宿之一的MUNE，這棟有9間客房的住宅是以往建造「臥龍山莊」的工匠們休息過夜的地方，我們參觀的501房也是曾經作為倉庫使用的空間，現在打造成非常有特色的民宿，就好像住在天守閣裡面的感覺，我超級喜歡這樣的感覺！住在這棟民宿還可以免費享用20幾款飲品（包含各種特色酒類、當地釀造的清酒等等）。

MUNE民宿 ｜官網

▲501房可以睡三個人，客房面積有89平方公尺！這是二樓的空間，旁邊還有可以看到窗外風景的臥榻看書區超愜意！

▲二樓的另一端有日式和洋式風格的客廳，屋頂上面還有三面傾斜的天窗，陽光照進來時一定超美的！

▲曾經作為倉庫使用的倉庫大門現在仍然被保留著，門相當厚重！打開會需要費點力氣，外牆也是保留當初的原貌

▲一樓打開的樣子，裡面是經過修復打造的淋浴間，而中間被圍起來的浴室則是為了保護周圍的建築物本體，不被濕氣所影響到，因此刻意將浴室做在屋子中間，避開了牆壁。

▲MUNE的外觀也仍然保存當初的原貌，不對建築本身外貌做改建，這樣的修復工程其實是非常困難的，無法大舉開工，只能一點一點的修復完成，非常可貴。

餐廳推薦-大洲爐端 油屋本店

來到大洲我真的推薦你們一定要來吃這家！是我會一直想再吃的店！這裡原本是從幕府時期就作為旅館使用的歷史遺產，於2012年重新修復成為餐廳，兩層樓的建築看起來就真的很像以前的旅館格局，透過窗戶還可以欣賞到庭院、大洲城以及肱川的美景～

大洲城下町的復興計畫中也包含了許多餐廳和各式商店，這間餐廳就是邀請到東京惠比壽的名店「Bamboo Grassy」來大洲入駐營運的，除了油屋本店，在大洲還有分油屋共兩間分店。

大洲爐端 油屋本店 ｜官網

地址：愛媛県大洲市大洲42｜google map

營業時間：午餐 11:30〜14:00/晚餐18:00〜22:00

定休日：每週一休息（若遇到週一是假日則有營業，延後到週二休息）

▲「とんくりまぶし」栗子豬肉拌飯！超級好吃！！這樣的一份套餐才1500日幣！可以吃原味、或是加入高湯當茶泡飯，兩種我都超愛！用的是愛媛大洲的栗子，這裡栗子產量不多所以平常不容易聽過，但是很好吃！不是沙沙爛爛的那種，煮的非常入味卻不爛也不會生硬。

▲一樓開放式的板前用餐區氛圍很棒！原木桌板看起來就很高級！我也好想在這用餐啊！

▲二樓的迴廊看得出來以前是旅館的格局，原本是客房的隔間變成了包廂用餐區。

川久保珈琲店

這間經過改裝的咖啡店，主要特色是販售平常不愛喝黑咖啡的人，也能輕鬆入口的咖啡，並取名為WEEK COFFEE，是用改良的美式咖啡作法，使其苦味與甜味達到恰到好處的平衡，成為順口好喝的咖啡。

川久保珈琲店 ｜官方IG

地址：愛媛縣大洲市282番地 ｜google map

營業時間：(平日)10：00～15：00 / (六日、假日)11：00〜16：00

定休日：不定休

▲店面外觀是我好喜歡的落地木飾格子拉門，店內空間不大，但很有氣氛！除了咖啡以外也有販售布丁、起司蛋糕等小甜點。

古民家伊東邸 とうまん屋(末廣製菓)

這間餐廳是2022年底開始營業的，有販售一些烏龍麵、烤糰子、冰品以及雞尾酒冰沙等等的各種餐點，主要特色是有販售 唐饅（とうまん） ，是愛媛縣南予地方的特產，被稱為日本最硬的饅頭，是一種由小麥和水飴做成的點心，這款點心來自荷蘭，相傳是江戶時代荷蘭人傳授到長崎縣出島的，後來在愛媛縣一直被保留到現在。

古民家伊東邸 とうまん屋(末廣製菓) ｜官方IG

地址：愛媛縣大洲市263番地 ｜google map

營業時間：11:00〜17:00

定休日：星期二、三

▲店內販售的 唐饅（とうまん） ，上面壓了貓咪的圖樣，非常可愛！這隻貓叫做「マル」（MARU），是 「かなしきデブ猫ちゃん」 （中文為悲傷的胖貓）的角色，由小説家「早見和真」和繪本作家「かのうかりん」共同發行的童話繪本系列，其中かのうかりん就是愛媛縣今治市出生的作家。

故事中MARU原本是一隻圓滾滾的胖貓，被照顧他的老奶奶嫌棄是一隻懶惰的貓，因此被趕出家門，在踏上流浪旅程中遇到了各類朋友，並且逐步找到自己價值的故事。由於繪本在日本很流行，被愛媛縣當作吉祥物，做了各式各樣的周邊，伊予鐵道甚至還出了胖貓列車喔 （デブ猫ちゃんトレイン） ！

▲店內同時也有販售這隻胖貓MARU的周邊！在愛媛縣其他地方也能看到，我也有買了一隻吊飾，超級可愛！

臥龍山莊

有伊予小京都美名的臥龍山莊，是來四國愛媛不能錯過的靈氣景點！建在崖邊的不老庵，是非常厲害的設計，每年中秋節時，旁邊肱川（ひじかわ）河面上照射到的月光，會剛剛好的反射到屋頂內照亮整個屋子！這些都是經過工匠細心計算好的！雖然沒有實際看過但是聽起來就覺得很厲害！！！目前也是國家重要文化財之一。

臥龍山莊 ｜官網

地址：愛媛縣大洲市大洲411-2｜google map

門票：大人550日圓/小孩220日圓

開放時間：9:00～17:00 (16:30截止入場)

▲臥龍山莊是由河内寅次郎這位富商建造的，其中這個不老庵，是融合了書院造（武士宅邸風格）和數寄屋造（茶室風格）的特色建築，裡面的每一幅窗戶看出去都能構出一幅景色，當年也用來接待貴賓或舉辦茶會用。

うなぎの寝床 愛媛大洲店

うなぎの寝床(鰻魚的睡窩） ，是福岡八女市起家的一間小物店，主要販售地方匠人製作的各種民生工藝品、服飾、生活小物等等，匯集了日本各地的漆器、織物、燒窯、木工等技術成品，在福岡和東京都有多家分店，而大洲市的這間是由原本的一間婦產科改造的，喜歡日本工藝的人一定會喜歡逛這間店。

うなぎの寝床 愛媛大洲店 ｜官網

地址：愛媛県大洲市大洲240-2｜google map

營業時間：11:00〜17:00

定休日：星期二、星期三

▲店舖有兩層樓，每個區塊都有來自日本各地的工藝品，很值得駐足參觀！

東京愛情故事郵筒

愛媛縣大洲市是知名日劇『東京愛情故事』中，女主角赤名莉香的家鄉，劇中主要場景包含了肱川橋、臥龍山莊、以及大洲市的街道，至今仍有許多劇迷會來這裡朝聖。

目前在大洲市街道可以看到這個日本早期的圓柱形郵筒，就在紅磚倉庫旁，劇中的女主角就是在這裡寄信的。

以上就是大洲城下町的介紹啦！因為這裡還正在持續修復計畫，因此就算是日本人來過也還會想再來，因為每次來都會有新的店家、新的餐廳或民宿被修復完成，一點一滴看著當地被活化，慢慢充滿生機的感覺，每次來都能有不同的感動，因此下次來我會想要住上一晚，體驗這裡更多的不同。