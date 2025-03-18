《普卡基湖Lake Pukaki》真是太美了！從牧羊人教堂到庫克山隱士飯店的路上，一定要在普卡基湖Lake Pukaki停下，這個紐西蘭南島景點有壯麗的風景，湖水更有夢幻的色澤，很多來紐西蘭旅遊的人，到了《普卡基湖Lake Pukaki》後，都待了超乎預期之外的時間，不僅美景動人，還有美味的鮭魚生魚片可以吃！真心大堆～

普卡基湖Lake Pukaki

《普卡基湖Lake Pukaki》位在紐西蘭南島中部，屬於庫克山南麓，海拔約500米，湖水面積約169平方公里，湖水主要來自南阿爾卑斯山脈東麓的冰川融水，夢歡般的牛奶色澤是天然的！我從牧羊人教堂離開，前往庫克山隱士飯店途中，我們在普卡基湖Lake Pukaki休息了一會，剛下車就被一片粉色的牛奶藍給震驚，這也…太美了！

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普卡基湖Lake Pukaki在哪

地址：Lake Pukaki Information Centre, Pukaki 7999紐西蘭 / 地圖

普卡基湖Lake Pukaki夢幻湖水色澤的秘密

《普卡基湖Lake Pukaki》湖水色澤是天然的顏色，上面有提到，《普卡基湖Lake Pukaki》湖水源頭是冰川融水，冰川融水的成分中，有懸浮的細小岩石顆粒，百千萬年的累積，就成了冰川沉澱物，所以湖水顏色會隨著天氣和光線的不同，而有所變化。

普卡基湖Lake Pukaki最佳旅遊時間

阿偉是11月中到12月初去紐西蘭旅遊的，這時間是紐西蘭的春末夏初的季節，氣溫稍涼約18度左右，白天普卡基湖Lake Pukaki風光無限，景色絕美，若是紐西蘭自由行，阿偉超推薦你們多待一會，直到黃昏日落時刻，這時候的光景更是讓人心動，可以看阿新的這篇普卡基湖Lake Pukaki的照片。

《普卡基湖Lake Pukaki》真的太美了，只差天氣！但碰上陰天也真的沒辦法，紐西蘭的天氣變化很大，前一刻鐘半小時可能還飄著雨，回頭你又發現出太陽😂

看看雲層後方的藍天，如果能再多待一會，一定會更美！但我是跟團紐西蘭旅遊，所以這點是必須得接受的😂

普卡基湖Lake Pukaki美食

人在《普卡基湖Lake Pukaki》，還有一樣美食不可錯過！就是高山鮭魚生魚片，商店只營業到下午5點，錯過超級可惜！爆好吃推薦～

鮭魚口感之嫩，不愧是鮭魚產地國家，鮭魚美味無比。

普卡基湖Lake Pukaki可以停露營車嗎？

可以！普卡基湖Lake Pukaki附近有免費的露營區，露營車可以停！也可以搭帳篷露營，前往《普卡基湖Lake Pukaki》只要3分鐘，不過要注意一點！旅遊旺季要早點來，因為場地免費～

才剛離開，就收到《普卡基湖Lake Pukaki》祝福，一道巨大彩虹貫穿前後🥰

普卡基湖Lake Pukaki評價

太可怕了！普卡基湖Lake Pukaki美的太可怕了！什麼是動人心魄？來《普卡基湖Lake Pukaki》就知道！這個紐西蘭景點，沒辦法用照片來捕捉100%的美，最好是親身前往感受～

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