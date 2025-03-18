來到彰化溪湖的溪湖糖廠，除了有懷舊鐵道小火車跟古老蒸汽火車頭，還可以品嚐66Cheesecake的彩虹北海道霜淇淋！搭乘蒸氣五分車，參觀充滿工業風的製糖廠，造訪日治時期台灣的工業核心 ! 而且免門票就能入內參觀，可說是最棒的彰化親子景點！本篇連同溪湖景點、溪湖小吃美食伴手禮一起推薦給你～

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彰化溪湖糖廠

溪湖糖廠營業時間

溪湖糖廠起源於1919年的日治時期，原本舊名為大和製糖株式會社。1945年台灣光復後，經營權變成台糖，才改名為溪湖製糖所。2002年製糖業結束，而政府也響應「老寶貝，新創意」的目標， 將溪湖糖廠轉型成新形態的觀光休閒園區，成為了彰化人氣景點。

溪湖糖廠｜交通方式

自行開車去溪湖糖廠

由中山高員林交流道下，往溪湖方向沿148號縣道前進,抵達市區外環道十字路口，看見楊仔頭羊肉爐(左方)，右前方是包子店時，該路口左轉，直行至台糖加油站路口左轉至台19線，即可看見溪湖糖廠入口。

點我導航 👉彰化縣溪湖鎮彰水路二段762號 👉西園區停車場 👉烤肉區停車場

搭車去溪湖糖廠

（一）搭台鐵

搭乘台鐵彰化車站下車，轉搭員林客運彰化站往西螺竹塘(經溪湖)之班車在溪湖糖廠門口下車。

搭乘台鐵員林車站下車，轉搭員林客運至溪湖站下，再步行至溪湖糖廠。

（二）搭高鐵

員林轉運站搭乘員林客運至溪湖站下車，再步行10分鐘至溪湖糖廠。

（三）搭客運

台中干城車站亦有直達溪湖之員林客運，往二林西港線或北港線均可搭乘在員林客運溪湖站下車，沿彰水路往南直走約15-20分可達。

台中干城車站亦有直達西螺之員林客運(約一小時一班)，在溪湖糖廠門口下車。

溪湖糖廠｜園區介紹

園區主要規劃成四大區域：「鐵道區、文化區、活動休閒區、烤肉區」，有著鐵道迷必看的鐵道區，裡面可是包含了台灣鐵路重要的歷史喔! 當然還有糖業文化區，糖業文化區可是介紹了當時台灣身為亞洲糖廠最大輸出國的輝煌紀錄呢。最後還有大型戶外活動及休閒服務區，是適合親子來放鬆的區域。每逢佳節，廠內也會設有容納上百人的大型烤肉區，非常適合親子、情侶來旅遊～

溪湖糖廠｜製糖廠介紹

巨大煙囪

製糖工場位於糖業文化區內，遊客很容易被巨大的煙囟管（約有45公尺高），以及濃濃的蔗糖香味所吸引。很多人都會問：「在這產糖的地方，為何反而看不到一隻螞蟻呢？」製糖廠的人開玩笑地說：「那是因為糖太多了，螞蟻搬糖搬到過勞死了。」

▼這跟煙囪也象徵著台灣當初是世界製糖第一國家的「標竿」! ▼

煮糖蒸發槽

糖廠二樓跟三樓還可以看見早期煮糖蒸發槽，這可是到日治時期到民國初年振興台灣經濟的工業核心，喜歡工業風格的朋友，也可以來這裡拍一下跨時代背景的照片喔～

▼充滿蒸氣龐克（Steampunk）的氣息▼

溪湖糖廠｜溪湖小火車

溪湖糖廠小火車

大家都會想知道，為何小火車被叫做五分車呢？主要是因為「甘蔗專用鐵道的軌距寬僅76.2公分，為國際標準鐵軌的一半，所以叫做五分車」！

園內五分車有柴油和蒸汽火車二種，蒸氣火車只有週日行駛，而柴油火車平日、假日皆有載客服務，門票為100元，單程全長3.6公里，來回需50分鐘。途經草埔站跨東螺溪至濁水站，在濁水站會停留十分鐘，可下車走動，附近還可買到小農水果，喜歡火車的朋友一定要來搭搭看～

溪湖糖廠小火車票價

溪湖糖廠五分車票價表（來回票） 票別 柴油火車 蒸氣火車 適用對象 全票 100元 150元 滿12歲或身高150公分以上 兒童票 50元 70元 1. 兒童身高滿115公分未滿150公分者

2.兒童身高滿150公分未滿12歲者(需出示證明) 優待票 50元 70元 1.滿65歲者(需出示證明)

2.身心障礙者及陪伴者一人為限(需出示證明) 免票 0元 0元 1.兒童身高未滿115公分

2.兒童滿身高115公分而未滿6歲者(需出示證明)

3. 免費之兒童，需由已購買全票或成年之旅客攜帶，每一旅客已攜帶二位免費兒童為限；超過須補兒童票

溪湖糖廠小火車時間表

柴油火車

例假日10:00、11:00、13:00、14:00、15:00、16:00等固定班次發車。

例假日10:00、11:00、13:00、14:00、15:00、16:00等固定班次發車。 蒸汽火車

週日11:00、14:00發車。(依現場公告為主)

非假日：需20人以上預約乘坐五分車，可安排專人解說導覽。

▼園區內也有載客用的346火車頭喔，火車迷一定要來朝聖一下▼

▼蒸氣火車館內的火車也可以進去拍照喔！▼

溪湖糖廠｜66 cheesecake

廠內有一間玻璃木屋，外面有一超大的彩虹冰淇淋，成了網拍打卡熱點，店名叫做「66 cheesecake」。主要販售日本北海道鮮奶所產的起司蛋糕、彩虹霜淇淋、三明治冰淇淋，還有最近人氣最高的唱片行千層酥。

唱片行千層酥

不用飛日本，就能品嚐超人氣甜點「唱片行千層酥」！不僅賣相可愛超好拍，酥脆的餅皮配上濃郁卡士達及新鮮水果，真是美味又療癒！鹹甜口味目前共有9種可以選擇，唱片千層酥是現點現做，而且每日限量販售，記得要早點來以免錯過哦。

巨大北海道彩虹霜淇淋

彩虹霜淇淋一次可吃到六種不同口味，店內還有造型可愛的冰淇淋甜筒椅，記得進來坐坐，美味又好拍哦！

超軟Q起司蛋糕

軟綿綿的起司蛋糕，是使用美日新鮮雞蛋，搭上北海道鮮奶手工製作而成的，吃起來不只超級Q彈，切開後那撲鼻的奶香真讓人欲罷不能阿!

▼原料都是用北海道的十勝牛奶▼

除了招牌彩虹霜淇淋之外，北海道泡芙、特別烘製的曲奇餅、泡芙、布可，也很受歡迎！

66 cheesecake 營業時間：10:30~18:30 地址：彰化縣溪湖鎮彰水路二段763巷5號 電話：(0 4)885-1220 官方粉專：66 Cheesecake

溪湖糖廠｜溪湖景點推薦

溪湖景點｜巫家捏麵館

還記得小時候參加市集，最喜歡圍在捏麵人的攤子旁，看著老闆將五顏六色的麵糰變成栩栩如生的人物。巫家捏麵人便能讓你回憶這樣的美好時光，館內介紹各種黏土的原料，以及使用各種精美的捏麵作品，表現出早期傳統農業社會的縮影。室外則有小火車、大草地、泡腳池，最適合帶著家中小孩一起來，不但可以餵魚、滑草，還有室內遊戲室，和捏麵人DIY活動可參加呢！

溪湖景點｜溪湖軍機公園

溪湖軍機公園停放著空軍報廢的老飛機，代號為C-119G的運輸機，是公園內最受歡迎的打卡標的，綠色的巨大機身很是顯眼，人站在它旁邊顯得特別渺小，內部裝置仍維持如服役時一樣，遊客可以透過窗戶一窺究竟。三架戰鬥機各有特色，一旁放有解說牌讓民眾了解飛機的歷史和用途。軍機公園內設有許多遊樂器材，有著飛機造型的設施、機場跑道圖樣的步道、還有停機坪廁所，一旁的大樹林蔭寬大，不論是想遊戲、拍照、或是散步休息，都不怕太陽太大啦！

溪湖景點｜沐卉親子農場

沐卉親子農場佔地廣大，活動多元，是休閒假日時出遊的好去處。沐卉親子農場內設備有2個大戲水池和瀑布灑水，分別適合孩童戲水，一旁則有大草皮可以野餐、丟球、玩飛盤，炎炎夏日帶孩子在此消暑，方便又安全。樹屋探索、低空溜索、攀岩等探險遊戲，既刺激又能夠加強孩子們的協調能力，最適合年紀稍長的孩子來此消耗精力。最後還可以全家一起在園區內露營野炊，DIY種菜，享受遠離都市與科技，難得貼近大自然的美好時光。

溪湖景點｜台灣欒樹綠色隧道

溪湖綠色隧道位於東螺溪旁，長達1.5公里，道路2旁種滿了高壯挺拔的台灣欒樹，行車至此，滿框的綠色映入眼廉，不妨下車來拍拍照，享受清涼的微風，穿過樹稍吹拂在身上，其舒暢的感受，是冷氣房比不上的唷。每年到了秋季，巒樹開始開花結果，將綠色隧道染成了一條紅黃相間的繽紛大道，與夏天有著截然不同的氛圍。你也可以帶著腳踏車來此，專為行人和自行車設立的車道長約1公里，讓你可以輕鬆享受徜徉在大自然的環境中，不必擔心被車子撞到的風險。

溪湖景點｜溪湖美食推薦

溪湖美食｜溪湖古早味肉圓川

古早味肉圓川是許多溪湖人共同的回憶，在地開店近70年，每到用餐時間仍是人聲鼎沸生意超好，肉圓內除了大塊的溫體豬肉，還加入了新鮮竹筍，增加了爽脆的口感同時提鮮，讓肉圓吃起來不那麼單調容易膩，肉圓先蒸後低溫油炸，外皮軟Q滑嫩，淋上店家特製的醬汁，甜甜的略帶堅果香味，非常特別。店裡除了肉圓，另有賣米糕、肉羹、多種湯品，平實的口味與價格，不是令人超級驚艷的滋味，但卻能令人回味再三。

溪湖美食｜溪湖春日日本料理

溪湖春日日本料理提供道地的日式料理，吧台上師傅現場製作料理上桌，米飯採用越光米，以及每日從基隆漁港進貨的新鮮魚料，新鮮就是美食的第一步。餐點包含生魚片、壽司、丼飯、燒烤、炸物等，就算不敢吃生食，仍可以在這裡吃得很滿足。店裡的招牌之一唐揚雞，外酥裡嫩，咬下還能看到肉汁流淌，是大人小孩都喜歡的味道。店裡的人氣王則是海鮮丼飯，內容有鮪魚、鮭魚、牡丹蝦等食材，新鮮甘甜的海鮮滿滿的鋪在飯上，CP值超級高。

溪湖美食｜阿秀羊肉爐

到了溪湖會看到許多的羊肉爐店，阿秀羊肉爐是最顯眼的其中一間，文青風的裝潢是清水模加上木板裝飾，乾淨清爽的空間，不說會以為是日本料理店。阿秀羊肉爐的湯頭有薑絲清燉和中藥兩種，提供給不同口味的顧客選擇，小編覺得2種湯都好喝，夏天喝清燉不上火，冬天就喝中藥溫補最適合，再配上幾盤熱炒，鹹香的炒菜與甘甜的湯頭搭配得超級完美。在阿秀可吃到平時少見的羊部份，羊腦、羊肝、羊尾巴等，店家處理的很乾淨且沒有腥味，沒吃過可以嚐鮮看看哦！

溪湖景點｜溪湖伴手禮推薦

溪湖伴手禮｜陳義發餅行

在地經營了五十年的陳義發餅行，從陳家祖輩北上學習製作糕點，如今已傳承至第三代，店家選用在地好食材與傳統食譜，做出如今已越來越少的古早味糕餅。伴手禮首推桂圓蛋糕，綿密的蛋糕體，咀嚼後能吃到黑糖的甜味，並帶著淡淡的龍眼乾香氣，上頭灑上杏仁脆片，增加不同的口感，而且店家特別減少醣量，以符合現代人的口味。蛋黃酥和綠豆碰也是人氣商品，層次明顯的餅皮，一咬下就碎在口中，蛋黃酥內的紅豆泥綿蜜香甜，鹹蛋黃略帶濕潤不乾澀，鹹味中和了紅豆的甜膩；綠豆碰的選用半肥半瘦的豬肉，與口感細膩的綠豆沙一起吃下，又鹹又甜的滋味在嘴中散開，絕對是來溪湖必買的伴手禮。

溪湖伴手禮｜貝林古堡葡式蛋塔

走進貝林古堡，迷人的蛋塔香氣撲鼻而來，可看到忙碌的員工正在後廚整理剛出爐的蛋塔，這裡葡式蛋塔共有種口味，原味蛋塔可吃到單純的蛋香，金黃的酥皮層次超多層，個頭大又扎實，吃起來很有滿足感；焦糖口味有著淡淡的焦糖與黑糖香；牛奶口味則是牛奶糖的味道，比起原味再稍甜一點，適合嗜甜的民眾；巧克力口味使用比利時苦甜巧克力，食用前再稍稍微波後，可以到細滑的半融巧克力，是店裡的人氣口味；抹茶紅豆能吃到紅豆顆粒，在滑嫩的布丁內餡裡，多了一點不同的口感。太多口味不知如何選擇嗎？買綜合禮盒就好啦！

溪湖糖廠佔地很廣，又有大片綠地和好吃的食物，如果不知道要到那裡玩的話，那麼溪湖糖廠一定要來玩一趟哦！喜歡鐵道的朋友們，小編推薦大家到彰化扇形車庫走走！或著有更多時間的話也可以來趟彰化一日遊哦！