八卦山是彰化、南投一帶的遊憩景點，周邊的名勝景點更是多不勝數。而八卦山休閒軸是南投七大旅遊軸線之一，靠近松柏嶺一帶，沿著八卦山陵線，有人氣南投伴手禮微熱山丘、可以眺望彰化平原美景的猴探井天空之橋、擁有歷史悠久茶葉文化，茶葉集散地的松柏嶺、以及道教聖地受天宮等。本篇彙集了八卦山景點，想要順遊八卦山旅軸，看這篇準沒錯。

重點整理： Toggle

八卦山景點｜微熱山丘 南投三合院

以鳳梨酥聞名的微熱山丘，超高名氣幾乎人人都吃過，在台灣伴手禮界可說是佔有一席之地。而位在南投的「微熱山丘 南投三合院」則是為熱山丘的創始地，隱身在鳳梨田間、193縣道上，有著三合院的質樸以及工業風的華麗，加上對訪客熱情的奉茶及贈送一顆鳳梨酥的服務，讓這裡成為來到南投八卦山一帶的朝聖景點。

微熱山丘 南投三合院 地址：南投縣南投市八卦路1100巷2號 營業時間：10:00–18:00 官方網站： 微熱山丘

八卦山景點｜落羽松森林

距離微熱山丘約五分鐘的車程，位於193縣道上的落羽松森林，經過整頓以及管理之後，環境變得更舒適、漂亮。除了漂亮的落羽松、池塘之外，還有讓人感到愜意的吊床、躺椅、休憩區等設施，讓人可以放鬆的在這邊享受落羽松的美。

紅黃棕綠的落羽松森林，搭配著陽光灑落的光影交錯，這樣的優美氣息，讓人不小心就陶醉在這裡。每到夜晚，園區會點起點燈，讓這裡變得更有氣氛。園區內還有販售咖啡、披薩等小點，可以盡情悠閒的度過午後時光。

八卦山景點｜猴探井天空之橋

猴探井天空之橋是八卦山風景區的著名景點，因為天空之橋連接山谷的兩端，讓吊橋的樣子像是微笑一樣，所以又被稱作為「微笑天梯」，是目前全台最長的天梯。這裡的山谷地形以及山谷前的小山峰，樣子像是猴子蹲伏俯瞰井底樣子，因而取名「猴探井」。

每當天氣晴朗的時候，從猴探井天空之橋眺望，可以飽覽彰化平原、西螺大橋以及濁水溪的出海口，傍晚之時也能看見夕陽，畫面十分漂亮喔！

猴探井天空之橋 地址：南投縣南投市猴探井街300號 營業時間：08:30–18:00（假日至18:30） 門票：全票50元，優待票/團體票30元，特惠票10元

八卦山景點｜橫山賞鷹平台

橫山賞鷹平台位於橫山山上，在南投與彰化的交接處，因橫山是八卦山脈的最高點，所以橫山賞鷹平台是可以盡情欣賞彰化平原、將美景盡收眼底的好地方。

除了遼闊的風景之外。這裡也是賞鷹的好去處，常能在這邊欣賞到老鷹盤旋、翱翔的英姿。每到每年的三、四月，春分前後的時候，這裡還能看見灰面鵟鷹過境的樣子，是非常罕見的畫面喔。

橫山賞鷹平台 地址：南投縣南投市八卦路（建議google map定位 橫山賞鷹平台 營業時間：07:00–18:00

八卦山景點｜茶二指故事館

茶二指故事館位於松柏嶺一帶，是一間以茶業為主題的親子觀光園區，園區內有著可愛的造景、以及豐富且趣味性十足的茶葉導覽內容。

除了豐富且寓教於樂的內容之外，在故事館後面，有一座偌大的茶園，裏面除了有著漂亮的茶樹之外，座落在茶園的巨型珍珠奶茶造景，更是必拍的景點。離開前，別忘了買顆茶香濃郁的茶葉蛋，細細品嚐來自老茶廠的美味。

八卦山景點｜松柏嶺受天宮

擁有三百多年歷史的松柏嶺受天宮，是玄天上帝信仰中心。這裡的氣氛莊嚴、充滿靈氣，讓這裡香客眾多，香火鼎盛，更是有道教聖地之稱，且因位於海拔約400公尺的山上，秀麗、壯闊的美景，更是令人心曠神怡。受天宮的燈籠造景，也深受大家的喜愛。受天宮周邊的商店街，販售各式小吃、農特產、優良茶葉等在地產品，參拜完成後，不妨朝著商店街走走逛逛，享受美食。

八卦山景點｜松柏嶺遊客中心（茶文化主題館）

原為松柏嶺遊客中心的茶文化主題館，是個介紹茶葉史、茶工藝、傳統茶具等茶葉相關文化的地方。館內環境乾淨、明亮，讓人逛起來很舒適，懷舊的場景佈置、有趣的互動設施，都讓人好似身處茶葉蓬勃的年代。

茶文化主題館的「茶薰六覺」體驗，利用視覺、嗅覺、聽覺、味覺、觸覺及意覺的導引，讓你更了解茶的美好，對茶的喜愛更深一層。

八卦山景點｜松柏嶺茶香步道

輕鬆好走的松柏嶺茶香步道，是連接松柏嶺以及田中森林公園的觀光步道，茂盛、綠油油的茶樹，讓這裡的空氣也瀰漫著一股茶香。

這邊都是不輸凍頂茶的「松柏長青茶」，品質好、產量高，是台灣不可或缺的經濟作物。茶香步道的離受天宮很近，喜歡健行的朋友，在計畫旅遊的時候，可以將這些景點安排在一起唷！

松柏嶺茶香步道 地址：南投縣名間鄉（建議google map定位松柏嶺茶香步道） 營業時間：24小時（建議白天前往）

八卦山景點｜順遊景點

名間親子生態園區

名間親子生態園區是南投最大的親子公園，在2022年底重新開幕，佔地2.6公傾，腹地廣大。各式各樣的遊樂設施，巨型彩虹溜滑梯、沙坑、盪鞦韆、噴水池等，讓孩子玩得不亦樂乎。

名間親子生態園區亦結合景觀及生態的特色，還有天空步道、落羽松、生態池植物園區，除了讓小孩放電、大人也能盡情享受大自然的美好。

名間親子生態園區 地址：南投縣名間鄉彰南路256號 營業時間：08:30–16:30 門票：免費

樹德半山夢工廠

樹德半山夢工廠，壯觀的生命樹環狀步道，是近期最紅的南投拍照景點，號稱全球最大的觀光工廠，同時也是傢俱收納類型的百貨商場，一樓廣場假日則有手創及小農市集。工廠正中央的螺旋狀「生命之樹」，購買門票便能隨著步道緩緩向上，透過玻璃窗一層層遠眺外頭的山景，其中更有攀岩、垂降等極限運動，喜歡手作的話，這裡的多元的DIY課程，肯定能帶給你不少樂趣。

中興新村

由舊省府村鎮改造而成，充滿文青氣息的中興新村，是一個有著文藝、自然、歷史氛圍的小鎮村。承襲了當時仿英國新城鎮的設計，除了道路、建築設計十分完善，草木圍繞的綠蔭，形成一整片林蔭大道，讓這裡更有花園城市之感。

中興新村有著漂亮的荷花園、傳承記憶中好味道的餐廳、老眷村的懷舊感、以及特色的文青小店，是非常適合放慢腳步、用心漫遊的好地方。

中興新村 地址：台灣南投縣南投市中興新村 推薦閱讀： 中興新村一日遊

九九峰動物樂園

南投草屯的九九峰動物樂園號稱是亞洲規模最大的『鳥類主題動物園』，占地有4000坪的寬敞場地，園內依種類特性，規劃多個展區及動物醫院，數十種的珍奇鳥類與動物互動區，園區內規畫有4座大型天網鳥籠，鳥、鸚鵡、大型水鳥等數十動稀奇的鳥類跟你互動，可愛動物與迷你馬可以體驗試騎，還有前陣子超紅的恐龍之丘，比人還高的大恐龍就在山丘上，擺好姿勢等你來拍照啦！

南投景點 主題旅遊 竹山景點

埔里景點

集集景點

清境景點

草屯景點

太極美地

日月潭景點 南投觀光工廠

南投親子景點

南投樂園推薦

南投廟宇推薦

南投賞花景點

南投步道推薦

南投夜景推薦

南投美食｜南投伴手禮｜南投甜點｜

南投夜市｜南投咖啡廳｜南投蔬食｜

景觀餐廳｜南投吃到飽｜南投農產｜

埔里美食｜集集線美食｜清境美食｜

南投住宿｜日月潭住宿｜清境住宿｜

南投露營｜日月潭露營｜清境露營｜

南投秘境推薦

武界部落｜忘憂森林