愛媛縣景點懶人包(上）｜機場免費接駁車、道後溫泉、冬季滑雪、大洲城下町、松山城

愛媛縣景點懶人包來啦！這次去愛媛縣除了大家喜歡的道後溫泉之外，還有很多厲害的景點，因為內容比較多，我分成上下兩集整理給大家看！

/上集：介紹愛媛縣 中予 和 南予 地方/

/下集：介紹愛媛縣 東予 地方/

愛媛縣直達班機

從台灣直飛愛媛縣松山空港的班機，目前只有長榮航空在飛，常規班次是一週三班，櫻花季會有加班機如下表整理（實際航班請以長榮官網為主哦！）｜長榮航空官網

▲抵達松山空港就可以看到蜜柑狗狗吉祥物、以及各種蜜柑果汁、蜜柑周邊商品！

台灣直飛愛媛縣專屬優惠

搭乘長榮航空由台灣桃園直飛愛媛縣松山空港的自由行旅客（團體不適用），可以享有專屬的 免費市區接駁車 、以及 景點門票兌換券 等，都是免費的！且只有從台灣桃園搭乘長榮航空前來愛媛縣的旅客才有哦！預計前往的旅客可以好好利用！

松山空港免費接駁巴士

從松山空港到愛媛市區的免費接駁巴士非常的佛心！搭乘長榮航空下飛機後出示台灣護照，即可搭乘！且可以在多個地點中擇一下車，回程也可以利用也是免費的！真的是我看過這麼多直飛航班中最佛心的！巴士時刻表如下圖整理，詳細時間請以官方資訊為主哦！

松山空港免費接駁巴士資訊

▲在松山空港的免費接駁巴士就是這台，上車時只要出示台灣護照即可。

免費景點門票兌換券

另外在松山空港的旅遊諮詢處櫃檯，也可以憑台灣護照兌換這個景點門票兌換券，內容有道後溫泉的飛鳥乃溫泉入浴券、松山城天守閣入場券、松山城單人纜車券等，都是非常實用的票券一定要記得領起來！

▲領取的櫃檯就是這個旅遊諮詢處櫃檯。

愛媛縣中予地方景點

愛媛縣分為南予、中予、東予三大區域，中予地方包含了：松山市、東溫市、伊予市、松前町、砥部町、久萬高原町等地，以下跟大家分享這次去的中予景點！

松山城

愛媛縣的松山城是1602年時，加藤嘉明建造的，耗費25年才完工！是日本現存的12個天守之一，也是最晚建成的一座。1933年被指定為日本國家重要文化財，在二次大戰期間也有被戰火燒毀過，當時只有天守閣沒有被摧毀，戰後陸續修復了周邊的建築，並保留至今。

松山城 ｜官網

地址：愛媛縣松山市丸之內1｜google map

開放時間：9時～17時（天守・二之丸史跡庭園）

定休日：12月第3個星期日

天守閣門票：成人520円/小孩160円

纜車吊椅門票：單程270円/來回520円

注意！單人吊椅雨天時停駛哦！

▲松山城外櫻花季節時會非常漂亮！參觀起來也不會很耗體力。

▲松山城位於海拔132公尺的胜山上，因此徒步上山之外，也有吊椅和纜車的選項，喜歡觀賞風景可以搭乘單人吊椅哦！

大街道商店街

從松山城下來後，徒步即可抵達大街道商店街，這裡也是路面電車站，從松山市區都可以搭路面電車來到這裡，前往松山城也很方便，有各式各樣的店鋪，長約483公尺，是松山市最熱鬧的商店街，在這裡也能吃到伊予烏龍麵、鯛魚飯等等愛媛縣美食！

大街道商店街 ｜官網

google map

▲搭乘市內路面電車即可抵達大街道商店街

愛媛縣名物鯛魚飯

來到愛媛縣你絕對不能錯過的就是鯛魚飯（鯛めし），有分成兩種派系，一個是松山派，會將鯛魚搭配昆布高湯和一些醬汁做成釜飯；另一派是宇和島派，使用新鮮的鯛魚（瀨戶內海的真鯛生魚片），搭配特調醬汁和生蛋，拌著香噴噴的日本米一起吃！老實說真的挺讚的！這次吃的是宇和島派的鯛魚飯，敢吃生魚片的人一定要吃吃看！

かどや 大街道店 ｜官網

地址：愛媛県松山市大街道3-1-1 いよてつ会館ビル地下１階｜google map

營業時間：11:00～14:30（最後點餐14：00）、17:00～22:00（最後點餐21:30）

我們這次吃的是在大街道站旁的「かどや 大街道店」，本店是1955年在宇和島開幕的，當時從只有五坪大的車站前小店舖開始起家，直到現在已經在日本有十幾間分店，但只有東京和愛媛縣能吃到，其他縣市目前沒有分店。

▲把鯛魚生魚片鋪在飯上後，淋上醬汁，就變成超級美味的鯛魚飯！

道後溫泉本館

相信大家即使還沒去過愛媛縣，都一定有聽過道後溫泉，那充滿魔力的神隱少女場景就是許多人來到愛媛遊玩的目的之一，擁有三千年以上歷史的道後溫泉，是日本三大古湯之一，相傳是有一隻腳受傷的白鷺，飛到道後溫泉休息，結果他的腳浸到溫泉後就奇蹟般的治癒了，直到現在在道後溫泉到處都能看到白鷺的造景，量是道後溫泉的屋頂就能看到白鷺。

▲我們來到道後溫泉本館扮起了千尋和無臉男，雖然冬天真的很冷，冷到腳底板都快沒知覺，但真的很好玩！

飛鳥乃溫泉

▲在道後溫泉區除了道後溫泉本館之外，還有這間飛鳥乃溫泉館，及另一個樁之湯溫泉館。飛鳥乃溫泉是2017年建造的，是以奈良時期（飛鳥時期）的建築風格下去打造的，裡面有精美的砥部燒瓷磚、日本和紙、木雕等元素，還有金箔裝飾的皇室級包廂，是這裡最新的溫泉館。

道後町屋

在道後溫泉的商店街中，有這麼一間庭園式造景的小餐廳，販售簡餐、漢堡、咖啡和小點心等等。這間原本在大正末期是以前的道後郵局，後面是郵局局長的宅邸，店面寬度只有4.5公尺，但深度有49公尺，這是當時以店面寬度計算固定資產的制度，這裡也被稱為道後版的「京は鰻の寝床」，意思為京都像鰻魚的窩，因為當時的町屋都是住辦合一的狹長形建築，前面是店舖後面是住家，這樣的建築形式特地被保留了下來，後來改造成小餐廳，環境非常優美，也能喝到愛媛蜜柑果汁哦！

道後町屋 ｜官網

地址：〒790-0842 愛媛県松山市道後湯之町14-26｜google map

營業時間：10:00~21:00

定休日：星期二、三

▲店的最深處正是用餐區，有大片落地窗的庭園風景。

▲店內的餐點十分好吃，漢堡濃郁多汁不乾柴。

少爺列車

愛媛縣松山市的少爺列車（坊っちゃん列車），有著復古蒸汽火車的外貌，是以夏目漱石的小說『少爺』命名的觀光列車，當時在小說內容中主角搭乘這輛列車去道後溫泉觀光，在當時讓蒸汽火車非常受歡迎，但因為被時代淘汰而在1954年停駛，後來在2001年推出復刻版的少爺列車，人氣依舊不減！現在要搭乘據說也很難搶到座位呢！

少爺列車官網｜時刻表

▲目前少爺列車行駛路線為松山市駅至道後溫泉站，沒有行駛時會停靠在道後溫泉站外，供遊客拍照留念。

久萬高原滑雪場

愛媛縣冬天可以滑雪嗎？答案是可以的！愛媛縣有滑雪場！而且離市區不會太遠。海拔大約1200公尺的久萬高原滑雪場是四國規模最大的滑雪場，也是人工雪滑雪場，愛媛縣本身冬天不太會下雪，除了高海拔的山區，但這裡可以每天製造人工雪，不用長途跋涉也能體驗滑雪的樂趣。

久萬高原滑雪場 ｜官網｜門票價格

地址：

大眾交通：六日和假日從「松山市駅」有直達巴士可以抵達，需要預約｜預約頁面。

或者從松山站搭乘JR路線巴士，到「横通停留所」的時候打電話給滑雪場，會有人來接送。

▲我們二月去的時候人也不少，很熱鬧呢！現場也可以租借裝備和衣服哦！

▲最大特色是有新手電動坡道，這可以讓新手不用辛苦的帶著雪板爬上去再滑下來，因為新手也還不適合搭纜車上去坡度較高的地方練習，這點是非常推薦的！

愛媛縣南予地方景點

大洲城下町

說到愛媛縣讓我感受最深的地方，一定就是大洲城下町了，去過這麼多日本的城下町，許多都是眼見時已經規劃完好、翻新完成的，所以沒有太多的感受，而大洲城下町則是由一群喜愛這片家鄉土地的年輕人共同努力，一步一步修復的家園。

大洲城下町由於早期人力大量外移到都市，人口慢慢的老齡化，於是許多具有歷史價值的房子被迫棄置，成為空屋和廢墟，而一群年輕人則不忍看家鄉逐漸變成毫無生機的城鎮，因此開啟了城下町的修復之路。

大洲城下町 ｜官網

大眾交通：

✿愛媛縣「松山駅」搭乘JR至「伊予大洲駅」（1小時29分），再搭乘大洲市内循環巴士至「大洲まちの駅あさもや」(6分鐘）

✿若有預約NIPPONIA民宿，則可以預約專車接送（從伊予大洲駅至民宿）

/大洲城下町完整遊記請看這/

▲大洲城下町最讓人期待的就是日本NIPPONIA住宿品牌的進駐，只要NIPPONIA經手的老屋、或是歷史古蹟，都能搖身一變成為同時具有現代感、又能保有歷史痕跡的超讚民宿、餐廳、或是商店。目前NIPPONIA 在日本全國 31 個地區共改造完成有 167 棟建築、227 間客房，如果你有留意過的話就會發現每間都非常厲害！且目前在四國僅有愛媛大洲城下町有NIPPONIA改造過的民宿。

內子町

在江戶時代和明治時期因生產木蠟以及和紙而繁盛的內子町，保留了當時富商的宅邸和部分工廠，長約600公尺的街道充滿了濃濃的古街道風情，被列為日本國家重要傳統建築群保護區，淺黃色的土牆是以當地的土混合稻草去做的，有保溫調節濕氣功能，而白色土牆則是石灰牆，有防火和裝飾功能，目前也有一些工藝品店、以及喫茶店可以參觀休息。

內子町 ｜官網

地址：愛媛縣喜多郡內子町｜google map

▲內子町的街道非常乾淨且保留了非常多當時的建造細節，包含房子內部地板的構造等等，大多都是當時的富商宅邸、町家等等，沿路上都可以看到黃色和白色相間的土牆。

▲上芳我邸是當時最繁盛的木蠟富商的宅邸，現在成為資料館供民眾入內參觀，可以看到當時的富商房子內部，包含廚房、廁所等等的構造，也有展示製作木蠟的器具和流程。