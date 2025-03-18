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「飛驒牛一頭家 馬喰一代」可說是名古屋必吃美食，是提供飛驒牛肉品非常有名的餐廳，飛驒牛一頭家是來自店家買入一整頭頂級A5飛驒牛因而得名的，所以店裏幾乎什麼部位的肉品都嚐的到。「飛驒牛一頭家馬喰一代名古屋榮」餐廳有CP值超高的午間套餐，三種套餐，有前菜拼盤 (法式風乾肉奶酪塔)、沙拉、里肌肉、菲力、炭燒菲力和鹽漬鮭魚子手捲、飛驒牛生拌牛肉、厚切牛舌、自製豆腐～這麼豐富平均一人不到台幣1000元！來日本旅遊一定要吃頓飛驒牛燒肉啊～

名稱：飛驒牛一頭家馬喰一代

地址：愛知縣名古屋市中區錦3-24-17 BINO榮 5F(地圖)

營業時間：

星期一～星期日/假日前一天/假日 晚餐：15:00～23:00(L.O.22:00, 酒水L.O.22:00)

星期一～星期日/假日前一天/假日 午餐：11:30～15:00

星期一～星期日/假日前一天/假日 晚餐：15:00～23:00(L.O.22:00, 酒水L.O.22:00) 星期一～星期日/假日前一天/假日 午餐：11:30～15:00 電話：+81-52-963-4129

飛驒牛一頭家馬喰一代 (榮分店) 交通訂位

馬喰一代的本店在岐阜市，在日本共有多家分店，在名古屋有4間，東京銀座也有1間，另外4間在岐阜市，另外兩家分別在名古屋市中心與東京銀座。

交通：

地下鐵東山線 榮站 下車，步行1分鐘到BINO大樓 地下鐵名城、名港線 榮站 下車，步行1分鐘到BINO大樓

📍⇒ 官網訂位

📍⇒

飛驒牛一頭家馬喰一代 空間環境

BINO 大樓

BINO 大樓共有17家滿有特色的精品級的店家和餐廳，這幾間餐廳都滿不錯的哦

在名古屋有多家分店，這次我們是到榮商圈的 Hida Beef Family Bakuro Ichidai Nagoya Sakae 這家分店，店址在BINO 大樓的五樓，建議事先訂位才不用等，官網就有提供訂位服務很方便

「飛驒牛一頭家 馬喰一代」的分店外觀

飛驒牛的專業認證，A5等級!! 日本專業的肉品都會有這樣的認證

餐廳一進來就是長廊!

進去就是一間間的小包廂，這樣的設計滿好的，用餐有隱私

包廂內部典雅大方

可以依來客數的多寡而有不同的設計，滿不錯的

飛驒牛一頭家馬喰一代 菜單價位

這裏的菜單厚厚的一大本!

我們是來吃午餐的( 價位比較划算) 這裏也提供中文菜單，店裏有會講英文的店員可以溝通

馬嗆夢幻午膳 100g /5800日元

前菜拼盤

自製豆腐

沙拉

飛騨牛刺身風拼盤

炭燒菲力和鹽漬鮭魚子手捲

特選夢幻拼盤

時蔬拼盤

白飯

醬菜

味噌醬

甜點

優質馬嗆午膳 ( 碳火燒) /3500日元

單點料理

自製豆腐

沙拉

飛騨牛生拌牛肉

炭燒菲力和鹽漬鮭魚子手捲

厚切牛舌

馬嗆三種拼盤

時蔬拼盤

白飯

味噌湯

甜點

特製碳烤午餐 100 g /3700日元

前菜拼盤

自製豆腐

特製午餐肉拼盤

碳烤午餐套餐

甜點

因為我們愛吃燒肉，所以三大一小點了三款不同的燒肉套餐!

結果有滿多菜色重複，不過都滿好吃的

午餐用餐時間是一個半小時

飛驒牛一頭家馬喰一代 心得評價

前菜 (法式風乾肉奶酪塔)

法棍上放上風乾熟成的肉品，加上CREAM CHEESE ，整體風味還不錯

自製豆腐

白豆腐加上一碗醬汁，這裏的豆腐非常細嫩可口，口感界於嫩豆腐和豆花之間!! 加上醬汁後甜甜鹹鹹的味道很不錯

沙拉

五顏六色的沙拉加上名古屋特色味噌醬，非常好吃，這裏的蔬菜都是高品質的!!

加了味增醬，吃來清脆爽口啊！

里肌肉、菲力

因為我們叫的餐點都滿類似的，所以上菜時有些餐點滿類似的XD，不過，好吃最重要啦

ロース 里肌肉，ヒレ 菲力

光看這油花就知它的可口了!! 真的非常讚啊

ロース 里肌肉

同樣是里肌肉，可是這二盤的油花就有點分別!!! 反正都很好吃啦

炭燒菲力和鹽漬鮭魚子手捲

這個手卷也是好吃到要把舌頭吞下去啦

時蔬拼盤

用來燒烤用的蔬菜拼盤，味道也是一級棒

燒肉沾醬 (燒肉醬汁、柚子胡椒醬、和檸檬醋醬汁)

由左至右，分別是燒肉醬汁、柚子胡椒醬、和檸檬醋醬汁

前菜拼盤

6角形的前菜拼盤

這裏的前菜會依時節會有所變化，精緻的日式小菜很好吃

飛驒牛生拌牛肉

生牛肉雖然只有一點點，但牛味十足啊，盤子也好美

厚切牛舌

牛舌是厚切的，風味十足啊

ウデ : 牛肩肉

マル : 後腿骨肉中心

イチボ : 臀肉蓋

牛舌口感是軟嫩中帶著好吃的脆度

和牛肉質超軟嫩的，沾點燒肉醬汁就鮮美無比，當然這裏有三種不同的醬料都有不同的風味變化哦

一面吃燒肉，再搭配QQ的白米飯超滿足

三大一小吃飽飽，共NT三千多元，CP值真的高啊！

位在熱鬧的榮商圈附近的「飛驒牛一頭家 馬喰一代」是名古屋必吃名店之一，建議線上預訂，來日本旅遊一定要吃頓燒肉才有來日本的感覺啊！

燒肉部位中日文對照表

牛舌：タン 肩胛肉：肩ロース 上等肩肉：ザブトン 肋眼：リブロース 肋眼上蓋：かぶり 沙朗・牛腰肉：サーロイン 腰腎肉：ランプ 臀肉蓋：イチボ 牛五花：前バラ 三角牛五花：三角バラ 外橫隔膜：ハラミ 內橫隔膜：サガリ 菲力心：シャトーブリアン 菲力、牛腰內肉：ヒレ 中腹、上等牛五花：中バラ 腰脊心：カイノミ 牛腹脅肉：フランク 後腿骨肉中心：マル 後腿骨肉、腿三角：トモ三角 內側後腿肉：内モモ 板腱、嫩肩里肌：ミスジ 牛肩肉：ウデ 外腹肉：外バラ 外側後腿肉：外モモ 牛小腿、牛腱：スネ 牛尾巴：テール 內臟統稱：ホルモン 牛大腸：シマチョウ 丸腸：マルチョウ 牛肝：レバー 牛心：ハツ 牛的第一個胃：ミノ 牛的第二個胃：ハチノス 牛的第三個胃：センマイ 牛的第四個胃：ギアラ

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