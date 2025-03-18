來到九州自由行怎能不泡溫泉、吃美食、看火山？這篇攻略幫你整理好最實用的九州懶人包！還在煩惱九州自由行花費？玩幾天最剛好？這裡也有九州5日遊行程建議，不論是熱門景點、美食推薦、住宿選擇，還是九州自由行交通攻略、必買伴手禮通通搞定，讓你輕鬆暢遊九州！
重點整理：
九州自由行怎麼玩？
九州是日本四島之一，包含福岡縣、熊本縣、大分縣、佐賀縣、長崎縣、宮崎縣、鹿兒島縣等地區。自然資源豐富且有悠久的歷史文化。九州每個城市都各具特色，值得細細深度造訪！如果想安排九州五天四夜，推薦可以挑選1~2個區域遊玩！
|九州景點
|必去景點
|福岡自由行
|福岡塔、海之中道、門司港、柳川遊船、太宰府、糸島、櫛田神社
|熊本自由行
|熊本城、阿蘇山、黑川溫泉、水前寺成趣園
|大分自由行
|由布院、別府地獄溫泉、金鱗湖
|佐賀自由行
|唐津城、武雄溫泉、大魚神社、祐德稻荷神社
|長崎自由行
|豪斯登堡、九十九島、軍艦島、稻佐山夜景
|宮崎自由行
|高千穗峽、高千穗神社、日南海岸
|鹿兒島自由行
|櫻島、屋久島、仙巖園、奄美大島、霧島神宮
九州自由行行前須知
九州自由行四季
九州一年四季各有特色，春天有浪漫的粉色櫻花季；夏天可以體驗夏日煙火、海灘活動；秋天各大山區、神社有滿山楓葉；冬天則是賞雪泡溫泉的好時機，隨時都有適合安排九州自由行的理由！
|季節
|特色
|推薦景點
|春天 (3-5月)
|櫻花滿開、氣候宜人
|福岡舞鶴公園、熊本城、長崎大村公園
|夏天 (6-8月)
|祭典、煙火、海灘活動
|博多祇園山笠祭、鹿兒島櫻島、宮崎青島
|秋天 (9-11月)
|楓葉、溫泉、美食季節
|高千穗峽、太宰府天滿宮、黑川溫泉
|冬天 (12-2月)
|賞雪、溫泉、燒酒料理
|阿蘇火山、雲仙溫泉、指宿砂浴
九州自由行花費
以九州五日自由行來說，台灣飛往九州的機票大約為8,000~12,000元，住宿四晚大約每人6000~8000元，剩下加上交通、景點門票、飲食和一些雜支，大約可以準備30,000元預算！
九州自由行行程推薦
九州的旅遊行程通常以5～7天為主，短天數適合專注探索九州北部景點，例如福岡、熊本、大分、佐賀、長崎等。如果有6天以上假期，可以深入南九州的鹿兒島、宮崎，體驗更豐富的自然與文化景點。另外選擇自駕可以靈活安排行程，探索當地的特色小鎮與溫泉鄉！
九州五日遊
想安排九州五日自由行，又不想趕行程，以福岡為中心沿路玩博多市區、熊本景點、別府泡溫泉、慢遊由布院，會是比較舒服的選擇！這個行程給想放慢步調、細細感受九州魅力的旅人：
- 九州自由行5天4夜：福岡＋熊本＋別府＋由布院
|天數
|行程
|推薦景點 & 美食
|Day 1
|熊本＋門司港
|景點：熊本城、門司港懷舊街區
美食：熊本拉麵、燒咖哩
|Day 2
|福岡市區
|景點：櫛田神社、川端商店街、福岡城、舞鶴公園、中洲屋台
美食：屋台拉麵、烤雞串、博多明太子料理
|Day 3
|別府溫泉
|景點：地獄溫泉巡遊、別府溫泉街
美食：地獄蒸料理、溫泉蛋、豐後牛
|Day 4
|由布院漫遊
|景點：由布院之森列車、金鱗湖、湯之坪街道
美食：布丁、奶酪蛋糕、可樂餅
|Day 5
|福岡最後巡禮＋回程
|景點：永旺夢樂城福岡、博多站周邊
美食：博多拉麵、伴手禮（通太郎、明太子）
📣如果想安排熊本、大分、佐賀、長崎、宮崎、鹿兒島等景點，也可以參考這些一日遊行程安排適合的九州五日遊！
九州七日遊
想安排九州自由行7天6夜，可以往南九州深度旅遊，從鹿兒島櫻島火山、指宿溫泉、高千穗峽到熊本城，結合自然美景、溫泉放鬆、美食巡禮，無論是自駕探險還是搭乘大眾交通都能盡情享受！
- 九州自由行7天6夜：鹿兒島＋宮崎＋熊本
|天數
|行程
|推薦景點&美食
|Day1
|鹿兒島市區探索
|景點：鹿兒島城遺跡、仙巖園、天文館通商店街
美食：黑豚豬排、白熊剉冰
|Day2
|櫻島火山＋霧島神宮
|景點：櫻島火山展望台、熔岩道路、霧島神宮
美食：薩摩炸魚餅、黑豚味噌燒
|Day3
|指宿溫泉放鬆之旅
|景點：池田湖、長崎鼻燈塔、指宿砂浴溫泉
美食：指宿黑毛和牛、沙蒸料理
|Day4
|宮崎日南海岸風光
|景點：青島神社、鬼之洗衣板、日南油津
美食：宮崎雞南蠻、芒果甜點
|Day5
|高千穗峽谷秘境
|景點：高千穗峽、天岩戶神社
美食：流し素麵（流水素麵）、高千穗和牛
|Day6
|熊本市區漫步
|景點：熊本城、上通＆下通商店街
美食：熊本拉麵、馬肉料理、太平燕（熊本特色湯麵）
|Day7
|福岡最後購物＋回程
|景點：博多運河城、天神地下街、AEON永旺夢樂城
美食：博多拉麵、明太子料理、屋台小吃
九州自由行熱門景點
九州擁有豐富的自然美景與人文歷史，無論是福岡的繁華都市、熊本的歷史遺跡、大分的溫泉鄉，還是鹿兒島的火山奇景，都值得探索！小編幫大家整理了福岡、熊本、大分、佐賀、長崎、宮崎、鹿兒島等地區的精選景點，快來挖寶你最想去的九州自由行景點！
九州自由行景點
👉【福岡景點】精選20個日本福岡一日遊必去景點
👉【熊本景點】10大熊本必去景點/賞櫻景點/門票優惠
👉【大分景點】別府溫泉、由布院一日遊就看這篇！
👉【佐賀景點】精選8個必去景點！輕鬆暢玩佐賀一日遊
👉【長崎景點】豪斯登堡、市區景點、親子景點一日遊
👉【宮崎景點】必去11選！高千穗峽/鵜戶神宮/鬼之洗衣板
👉【鹿兒島景點】鹿兒島市/櫻島/屋久島/奄美大島一日遊
九州自由行美食精選
來到九州自由行，當然不能錯過各地的特色美食！福岡的博多拉麵、牛腸鍋，熊本的馬肉料理、熊本拉麵，大分的雞天婦羅，宮崎的 雞南蠻、芒果甜點，鹿兒島的黑豚豬排、薩摩炸魚餅，每一道都是在地經典！趕快收藏九州各地美食指南，保證讓你的旅程吃好吃滿！
九州自由行美食
👉【福岡美食】精選17間日本福岡必吃美食懶人包
👉【熊本美食】嚴選7個熊本必吃拉麵、炸豬排
👉【大分美食】必吃大分豐後牛、由布院美食、別府地獄蒸布丁
👉【佐賀美食】必吃佐賀牛、西西里飯、嬉野溫泉美食
👉【長崎美食】必吃強棒麵、和牛燒肉、土耳其飯
👉【宮崎美食】高評價宮崎牛餐廳、宮崎辛麵、特色南蠻雞
👉【鹿兒島美食】必吃黑豬/黑牛/黑薩摩雞/鹿兒島拉麵
九州自由行住宿推薦
九州住宿選擇多樣，無論你是想住在福岡市區交通便利的飯店、由布院的溫泉旅館，還是高千穗的秘境民宿，都有不同的風格可選。推薦住在博多車站周邊更方便移動；如果想體驗日式溫泉旅館，可以選擇別府、指宿或黑川溫泉。小編精選各大九州住宿推薦，讓你輕鬆找到最適合的落腳處！
九州自由行住宿
👉【福岡住宿】精選15間博多/天神高CP值＆交通方便住宿
👉【熊本住宿】精選6間超夯熊本飯店/溫泉飯店推薦
👉【大分住宿】7間大分車站住宿/別府飯店/由布院住宿
👉【佐賀住宿】精選8間佐賀飯店、溫泉住宿、平價酒店
👉【長崎住宿】精選10間長崎飯店，豪斯登堡、溫泉飯店
👉【宮崎住宿】Top6飯店推薦：溫泉飯店、青島住宿
👉【鹿兒島住宿】6間鹿兒島溫泉飯店/高CP值酒店
九州自由行交通攻略
九州交通發達，不管是搭新幹線、JR特急列車，還是租車自駕，都能輕鬆暢遊各地！如果打算跨縣市旅行，強烈推薦購買「JR九州鐵路周遊券(JR Pass)」，可無限搭乘新幹線與特急列車，超划算！想深入探索秘境的話，租車自駕也是不錯的選擇，尤其適合高千穗、指宿、霧島溫泉等較偏遠地區。小編整理了各區最完整的交通攻略，來看看交通怎麼搭最順！
九州自由行交通
👉【福岡交通】弄懂福岡地鐵/西鐵電車/JR/巴士就看這篇
👉【熊本交通】搞定熊本機場交通、市區交通、包車自駕
👉【大分交通】預約由布院之森、JR九州、市內巴士
👉【佐賀交通】5分鐘弄懂佐賀交通！最新觀光列車預約教學
👉【長崎交通】搞懂長崎機場/長崎電車/巴士/JR
👉【鹿兒島交通】市電、JR九州、自駕/包車一日遊
九州自由行必買伴手禮
來九州自由行，不帶些當地特產回家怎麼行？從福岡的博多明太子、長崎的蜂蜜蛋糕，到熊本的黑糖饅頭、馬油保養品，每個地方都有獨特的好物值得收藏！如果想帶點高級的，可以考慮宮崎芒果製品、鹿兒島黑豚零食；而喜歡日本傳統工藝的話，佐賀的有田燒、鹿兒島的薩摩燒也是很棒的選擇。以下整理了九州自由行必買清單，讓你逛街不踩雷、買得開心！
九州自由行必買
👉【福岡必買】精選福岡伴手禮名產、福岡購物景點
👉【熊本必買】來日本熊本必買伴手禮、名產推薦！
👉【大分必買】別府/由布院必買伴手禮、名產7選
👉【佐賀伴手禮】精選必買推薦、購物中心、優惠折扣
👉【長崎必買】長崎蛋糕、豪斯登堡限定伴手禮、購物推薦
👉【鹿兒島必買】購物中心、商店街、伴手禮、名產清單