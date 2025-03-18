來到九州自由行怎能不泡溫泉、吃美食、看火山？這篇攻略幫你整理好最實用的九州懶人包！還在煩惱九州自由行花費？玩幾天最剛好？這裡也有九州5日遊行程建議，不論是熱門景點、美食推薦、住宿選擇，還是九州自由行交通攻略、必買伴手禮通通搞定，讓你輕鬆暢遊九州！

重點整理： Toggle

九州自由行怎麼玩？

九州是日本四島之一，包含福岡縣、熊本縣、大分縣、佐賀縣、長崎縣、宮崎縣、鹿兒島縣等地區。自然資源豐富且有悠久的歷史文化。九州每個城市都各具特色，值得細細深度造訪！如果想安排九州五天四夜，推薦可以挑選1~2個區域遊玩！

九州景點 必去景點 福岡自由行 福岡塔、海之中道、門司港、柳川遊船、太宰府、糸島、櫛田神社 熊本自由行 熊本城、阿蘇山、黑川溫泉、水前寺成趣園 大分自由行 由布院、別府地獄溫泉、金鱗湖 佐賀自由行 唐津城、武雄溫泉、大魚神社、祐德稻荷神社 長崎自由行 豪斯登堡、九十九島、軍艦島、稻佐山夜景 宮崎自由行 高千穗峽、高千穗神社、日南海岸 鹿兒島自由行 櫻島、屋久島、仙巖園、奄美大島、霧島神宮

九州自由行行前須知

九州自由行四季

九州一年四季各有特色，春天有浪漫的粉色櫻花季；夏天可以體驗夏日煙火、海灘活動；秋天各大山區、神社有滿山楓葉；冬天則是賞雪泡溫泉的好時機，隨時都有適合安排九州自由行的理由！

季節 特色 推薦景點 春天 (3-5月) 櫻花滿開、氣候宜人 福岡舞鶴公園、熊本城、長崎大村公園 夏天 (6-8月) 祭典、煙火、海灘活動 博多祇園山笠祭、鹿兒島櫻島、宮崎青島 秋天 (9-11月) 楓葉、溫泉、美食季節 高千穗峽、太宰府天滿宮、黑川溫泉 冬天 (12-2月) 賞雪、溫泉、燒酒料理 阿蘇火山、雲仙溫泉、指宿砂浴

九州自由行花費

以九州五日自由行來說，台灣飛往九州的機票大約為8,000~12,000元，住宿四晚大約每人6000~8000元，剩下加上交通、景點門票、飲食和一些雜支，大約可以準備30,000元預算！

九州自由行行程推薦

九州的旅遊行程通常以5～7天為主，短天數適合專注探索九州北部景點，例如福岡、熊本、大分、佐賀、長崎等。如果有6天以上假期，可以深入南九州的鹿兒島、宮崎，體驗更豐富的自然與文化景點。另外選擇自駕可以靈活安排行程，探索當地的特色小鎮與溫泉鄉！

九州五日遊

想安排九州五日自由行，又不想趕行程，以福岡為中心沿路玩博多市區、熊本景點、別府泡溫泉、慢遊由布院，會是比較舒服的選擇！這個行程給想放慢步調、細細感受九州魅力的旅人：

九州自由行5天4夜：福岡＋熊本＋別府＋由布院

天數 行程 推薦景點 & 美食 Day 1 熊本＋門司港 景點：熊本城、門司港懷舊街區

美食：熊本拉麵、燒咖哩 Day 2 福岡市區 景點：櫛田神社、川端商店街、福岡城、舞鶴公園、中洲屋台

美食：屋台拉麵、烤雞串、博多明太子料理 Day 3 別府溫泉 景點：地獄溫泉巡遊、別府溫泉街

美食：地獄蒸料理、溫泉蛋、豐後牛 Day 4 由布院漫遊 景點：由布院之森列車、金鱗湖、湯之坪街道

美食：布丁、奶酪蛋糕、可樂餅 Day 5 福岡最後巡禮＋回程 景點：永旺夢樂城福岡、博多站周邊

美食：博多拉麵、伴手禮（通太郎、明太子）

九州七日遊

想安排九州自由行7天6夜，可以往南九州深度旅遊，從鹿兒島櫻島火山、指宿溫泉、高千穗峽到熊本城，結合自然美景、溫泉放鬆、美食巡禮，無論是自駕探險還是搭乘大眾交通都能盡情享受！

九州自由行7天6夜：鹿兒島＋宮崎＋熊本

天數 行程 推薦景點&美食 Day1 鹿兒島市區探索 景點：鹿兒島城遺跡、仙巖園、天文館通商店街

美食：黑豚豬排、白熊剉冰 Day2 櫻島火山＋霧島神宮 景點：櫻島火山展望台、熔岩道路、霧島神宮

美食：薩摩炸魚餅、黑豚味噌燒 Day3 指宿溫泉放鬆之旅 景點：池田湖、長崎鼻燈塔、指宿砂浴溫泉

美食：指宿黑毛和牛、沙蒸料理 Day4 宮崎日南海岸風光 景點：青島神社、鬼之洗衣板、日南油津

美食：宮崎雞南蠻、芒果甜點 Day5 高千穗峽谷秘境 景點：高千穗峽、天岩戶神社

美食：流し素麵（流水素麵）、高千穗和牛 Day6 熊本市區漫步 景點：熊本城、上通＆下通商店街

美食：熊本拉麵、馬肉料理、太平燕（熊本特色湯麵） Day7 福岡最後購物＋回程 景點：博多運河城、天神地下街、AEON永旺夢樂城

美食：博多拉麵、明太子料理、屋台小吃

九州自由行熱門景點

九州擁有豐富的自然美景與人文歷史，無論是福岡的繁華都市、熊本的歷史遺跡、大分的溫泉鄉，還是鹿兒島的火山奇景，都值得探索！小編幫大家整理了福岡、熊本、大分、佐賀、長崎、宮崎、鹿兒島等地區的精選景點，快來挖寶你最想去的九州自由行景點！

九州自由行美食精選

來到九州自由行，當然不能錯過各地的特色美食！福岡的博多拉麵、牛腸鍋，熊本的馬肉料理、熊本拉麵，大分的雞天婦羅，宮崎的 雞南蠻、芒果甜點，鹿兒島的黑豚豬排、薩摩炸魚餅，每一道都是在地經典！趕快收藏九州各地美食指南，保證讓你的旅程吃好吃滿！

九州自由行住宿推薦

圖片來源：

九州住宿選擇多樣，無論你是想住在福岡市區交通便利的飯店、由布院的溫泉旅館，還是高千穗的秘境民宿，都有不同的風格可選。推薦住在博多車站周邊更方便移動；如果想體驗日式溫泉旅館，可以選擇別府、指宿或黑川溫泉。小編精選各大九州住宿推薦，讓你輕鬆找到最適合的落腳處！

九州自由行交通攻略

九州交通發達，不管是搭新幹線、JR特急列車，還是租車自駕，都能輕鬆暢遊各地！如果打算跨縣市旅行，強烈推薦購買「JR九州鐵路周遊券(JR Pass)」，可無限搭乘新幹線與特急列車，超划算！想深入探索秘境的話，租車自駕也是不錯的選擇，尤其適合高千穗、指宿、霧島溫泉等較偏遠地區。小編整理了各區最完整的交通攻略，來看看交通怎麼搭最順！

九州自由行必買伴手禮

來九州自由行，不帶些當地特產回家怎麼行？從福岡的博多明太子、長崎的蜂蜜蛋糕，到熊本的黑糖饅頭、馬油保養品，每個地方都有獨特的好物值得收藏！如果想帶點高級的，可以考慮宮崎芒果製品、鹿兒島黑豚零食；而喜歡日本傳統工藝的話，佐賀的有田燒、鹿兒島的薩摩燒也是很棒的選擇。以下整理了九州自由行必買清單，讓你逛街不踩雷、買得開心！

九州自由行常見問題

Q. 九州親子自由行有推薦去哪嗎？

九州有許多適合親子同遊的景點，如豪斯登堡(長崎)、九州自然動物公園(大分)、海之中道(福岡)。還有許多親子友善的動物園、遊樂園，適合帶小孩一起玩！

Q. 九州自由行自駕方便嗎？

九州自駕還蠻方便的！特別是高千穗、指宿、霧島溫泉等地，開車移動更靈活。但如果行程以福岡、長崎、熊本、大分為主，也可利用 JR鐵路＋高速巴士，不用開車也能玩得很順！