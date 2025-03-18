紐西蘭旅遊在即，紐西蘭簽證辦了沒？好啦～其實不用辦啦！因為紐西蘭給予我國90天免簽～那這篇紐西蘭簽證是在寫什麼？當然去玩一定要申請的文件！這文件就是紐西蘭電子旅行授權(簡稱NZeTA)，想想這感覺，也蠻像申請紐西蘭簽證的😂NZeTA費用有兩種收費方式，網路申請(電腦)是23紐元，APP申請(手機)是17紐元，申請流程很簡單，備好護照跟信用卡就可以了～對了！還會收一筆100紐元的旅遊捐IVL，但申辦一次紐西蘭簽證，兩年內不用再重新申請～

紐西蘭簽證申請？

去紐西蘭需要辦紐西蘭簽證嗎？不用喔～紐西蘭政府給予我國90天免簽證的停留待遇，雖然可以免簽入境紐西蘭，但入境前要申請”電子旅行授權 Electronic Travel Authority”簡稱NZeTA，所以感覺上跟紐西蘭簽證沒兩樣😅申辦NZeTA，最好在紐西蘭旅遊開始前一周，就完成辦理，因為申請要時間～若沒完成，可是會被遣返喔！

紐西蘭電子旅行授權 NZeTA 收費

NZeTA申請有兩種收費方式，App申請收費17紐元，網路申請則是23紐元。

國際旅客保育及旅遊捐IVL

此外，還有收一筆”國際旅客保育及旅遊捐 International Visitor Conservation and Tourism Levy”簡稱IVL，2024年調漲為100紐元，雖然價格拉高了，但IVL跟NZeTA一樣，申辦完成後，兩年內再來，不用重新辦理。

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紐西蘭行程預約

以往出國旅遊不是使用Klook就是Kkday安排行程，但歐洲地區使用率更高的，行程更多的卻是GetYourGuide，多了不少Klook跟Kkday沒有的行程，安排紐西蘭自由行行程前，可以先看看有沒有想要玩的～

紐西蘭入境規定

護照（效期超過6個月）

90天內離境機票

離境國有效簽證

持有 紐西蘭永居簽證或澳洲護照者，不用申請 NZeTA 及繳納 IVL ；澳洲永久居民(PR)需要申請NZeTA，但不用繳納IVL。

紐西蘭永居簽證或澳洲護照者，不用申請 及繳納 ；澳洲永久居民(PR)需要申請NZeTA，但不用繳納IVL。 需注意！即使申請了NZeTA，也不保證一定能夠入境！

紐西蘭電子旅行授權NZeTA申辦

紐西蘭簽證申請方式，可以透過網路線上申請NZeTA或NZeTA APP申請，不知道去哪下載APP，在官網也有APP連結可以下載。

紐西蘭電子旅行授權申辦

紐西蘭電子旅行授權申辦e化後，只要透過線上或專屬APP就能快速處理，不用跑東跑西真的非常方便！下載好NZeTA APP ，再透過下方步驟，就可以快速完成申請NZeTA。

線上申請紐西蘭電子旅行授權跟手機APP申請NZeTA，我最後還是選了手機申請，原因是可以省6紐元😂還有動動手指就能搞定，真的太簡單！太方便！在打開NZeTA APP後，先按右下角同意，接著下一頁的步驟很簡單。

再來把準備好的護照翻到個人頁面掃描。

可以快速把資料填上，不用手指頭互碰還擔心打錯。

第二步就是開啟你的相機自拍鏡頭，這邊要注意一下，要脫下眼鏡跟帽子，背景也要乾淨不複雜的牆面。

拍攝完成後，確認好個人資料頁面的個人資料，包含姓名、生日等等，這點非常重要！

隨後就是問答環節，第一個問題是會待在紐西蘭嗎？這當然要選yes啦！因為我們不是來轉機的😂

剩下的問題就是問身分國籍、來紐西蘭的原因等等，基本上用翻譯軟體或是網上都有介紹，阿偉就不逐一翻譯了，雖然有答案，但大家還是要看幾眼，說不定哪天改題目了😂最後的Email要記得填上。

紐西蘭電子旅行授權NZeTA問答

你會在紐西蘭停留嗎？ YES

你是紐西蘭永久居民嗎？ NO

在任何國家遭到判刑？ NO

曾被驅逐出境而被禁止進入紐西蘭？ NO

或曾被紐西蘭以外的國家驅逐過？ NO

曾因醫療需求入境紐西蘭？ NO

你的出生地是？ Taiwan

輸入你的Email

完成後會形成一個檔案。

再來進行付費環節，上面清楚寫到紐西蘭電子旅行授權簽 NZrTA費用是17紐元，另一個100紐元是2024年調漲的旅遊捐 IVL，總共117紐幣，換算成台幣約為2250元。

線上即可刷卡付費，完成繳費後，會有e-mail寄到信箱裡，這封e-mail可以先做好標籤，查找信箱更快速。

切回到NZeTA App首頁時，就會看到剛剛填好的NZeTA資料。

紐西蘭簽證總結

總結一下NZeTA線上申辯的便利度跟使用感想，不得不說網路的發達，已經讓效率跳脫了長時間等待的框架，不僅可以在家中使用網路線上申辦NZeTA，透過專屬的紐西蘭電子旅行授權NZeTA APP，就能快速辦理，省下了排隊時間以及交通問題，這點真的要好好讚揚NZeTA申辦系統的成功～

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