想找一座城市約會，台中大坑、北屯保證是最適合的地點了！只需要一日遊的時間，就能體驗深藏於常民生活的公共藝術，更能親近綠草如茵的大自然，鄰近夜晚則城市旖旎光景。當然想來點老派的浪漫，大坑、北屯都能滿足您，最推薦的2025大坑景點一日遊，通通就在這篇遊記喔！

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大坑景點｜紙箱王創意園區

年年都在更新遊樂設施的紙箱王，幾乎成了大坑的代名詞，因為園內設施實在太吸引大小朋友喜愛，像是紙雕花園、紙火車、紙餐廳、天空步道、溜滑梯等豐富設施，不論是情侶、親子都能玩得不亦樂乎。

紙箱王的入園門票也可折抵商品或者餐飲，不妨就來兌換菜單最熱門的紙火鍋，或超有特色的紙箱飲料，讓到訪的遊客沉浸在紙藝的繽紛世界。

地址：台中市北屯區東山路二段二巷2號 遊程攻略：紙箱王創意園區 特別推薦：使用台中故事暢遊卡，可整年不限次數、免費入館參觀，詳情可查閱台中故事暢遊卡官網 門票優惠：

大坑景點｜大坑情人橋

橋彷彿是約會行程的標配景點，剛啟用不久的大坑粉紅情人橋，其粉紅外觀不僅製造浪漫情懷，遠觀就像是情人微笑的彎眉，且橋身倒映在河面上，還形成一個大大的愛心，對位置拍攝就能將熱戀身影包裹於其中。

情人橋附近也順勢發展了許多戀愛商機，像是對面的全家便利商店，二樓用餐區就有旋轉木馬與情人橋遙望，就像身處在專屬倆人的愛情國度般，感受彼此百倍奉還的濃情蜜意。

地址：台中市北屯區廍子路366號

大坑景點｜大坑步道

來台中走訪自然步道呼吸新鮮空氣也是不錯的選擇！大坑步道享有台中陽明山、台中後花園美名，園區內共有12條不同級別的路線可選。

其中適合男女老少的步道為9號、9-1號、7號步道，多是平坦好走的公園道路，沿途也有許多小農攤販，讓您邊吃邊走逛，享受幸福的採買時光。而1、6、8、10為低難度，2→5號分別為中、高難度，適合初學者或者登山老手來挑戰，不過大坑步道夏季午後易下雨，建議早點來報到，才能輕鬆愜意的走完全程喔！

大坑景點｜風動石森林體驗空間

風動石公園內設有超多體能遊具，適合12歲以上的孩童挑戰，泰山攀爬、舞獅跳跳椿、平衡木…等設施，能夠訓練孩童的平衡感和協調力，每樣設施前都設有指示標語，告知如何使用及怎麼避免危險，相當的貼心，其中「蜘蛛爬爬網」是公園內最大也是最有特色的設施，除了體力要好，同時也要有足夠的柔軟度和勇氣才行呢！玩累了還有涼亭可以乘涼，更有多個觀景台，可以居高臨下的欣賞市區景色。

地址：台中市北屯區大坑步道六、七、八號交會處 開放時間：24小時

大坑景點｜廍子公園

每年三月，台中大坑廍子公園就會迎來黃金浪潮！廍子公園位於北屯景賢路與廍子路口，佔地約5公頃，是北屯區面積最大的公園。公園內植滿黃金風鈴木，每逢花季盛開時，沿著公園地散步道就能沉浸在黃金雨中，因此獲得黃金公園的美譽。

迎著微風徐徐，不少人選擇來此賞花野餐，而公園設施也相當豐富，包括大型兒童遊樂場、溜冰場、大草坪、綠籬迷宮等，可讓小小孩們在此玩耍放電！

大坑景點｜臺中市眷村文物館

身處顛沛流離的大時代，能挺過時代變遷的愛情更加雋永，來到台中眷村文物館，身歷其境，更能體會戰爭帶來的悲歡離合。

台中眷村文物館的前身為北屯新村，屬於空軍眷舍，而今雖已人去樓空，不過在文創產業進駐後，反倒更有眷村的生活感，像是園區內的理髮廳，坐在懷念的皮椅上，看著老闆堅持用傳統剃刀為客人理髮，搭配房內的花磚紅瓦，更加的有懷舊復古的風情。

大坑景點｜心之芳庭

想去歐洲來點享受南法鳥語花香、華麗雍容的浪漫氛圍？不用再捨近求遠了，台中北屯名氣響叮噹的心之芳庭，整體園區規畫讓您有滿滿類出國的錯覺！

踏進園區的那一刻起，不論是歐風小屋森林島嶼商品販賣處、親親我的家餐廳、愛情郵局、香室等，或是戶外由植栽藤蔓所打造的戀人打卡景點，處處充滿正能量的小語祝福，加上精油、花香的芬芳薰陶，搭配午後正美好的陽光灑落，來一客精緻下午茶款待自己，就像穿越時空來到南法一樣，享受貴族般的款待。

一德洋樓是在地紳士名流林懋陽的故居，林懋陽是台中神岡地區大夫第林振芳之孫，生活富足不虞匱乏，還一連娶了三位老婆，為了讓彼此和睦共處，於1924年興建此樓房。建築外觀是日治時期頗為流行的磚造洋樓形式，兩側山牆清水紅磚牆上，配以灰色橫條洗石子，與臺大醫院的「辰野式」頗為相像。

屋內還保留著四代同堂的居住痕跡，像是廳堂後的餐廳，復古的保溫瓶、菜櫥等位置依舊，靜坐其中，彷彿還能聽見一家子談天說笑的熱鬧喧囂。而林懋陽一家還有許多溫馨逗趣的小故事，不妨預約導覽，跟著導讀的篇章，漫走在英式拱廊，夕陽斜映，明亮又溫暖，更能沾沾林家美滿一生的喜氣。

地址：台中市北屯區文昌東十一街14巷1號

大坑景點｜眺高

一日遊的尾聲，總是要以台中的百萬夜景做結尾才完美。2017年於大坑開業的眺高，短短幾年就以超高人氣獲得好評，由於可以挑高望遠，盡享落日餘暉以及夜晚繁星點點的美景，在加上超有特色的簡約歐美風格建築，自然成為網美打卡聚集地。

而眺高除了坐擁百萬夜景外，餐點也不輸高檔西餐廳，義大利麵、燉飯跟排餐都是店內人氣套餐，甜點、咖啡下午茶更是貴婦級的享受，不妨用美味餐點佐浪漫夜景來圓滿大坑一日遊吧！