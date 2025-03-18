這家飯店是2024年新開幕，抱持著新飯店開箱的心情，這趟來熊本當然要住一下，重點是雙人房才兩千多元台幣，真的不貴，而且裝潢設計風格也很時尚新穎，地理位置也很方便，然後推薦這家早餐必吃，都是用熊本當地食材製作的，有馬肉、雜炊、拉麵等..非常豐富好吃。

熊本GRIDS PREMIUM酒店｜交通位置

地址：〒860-0012 熊本縣熊本市中央區紺屋今町 1-7

電話：+81963122700

時間：入住時間 下午3:00｜退房時間：上午11:00

優惠訂房連結：｜

位於JR九州新幹線「熊本」站，乘坐熊本市電約15分鐘

距離熊本市電辛島町站步行約3分鐘

距離日本最大的巴士站之一「熊本櫻町巴士站」僅5分鐘路程

現代時尚的裝潢風格我很喜歡

外觀雖然看似低調，但裡面風格獨具。

日式的木質台階設計還放上座墊

可以讓大家以最舒服的方式放鬆的空間。

櫃臺亮眼的色系，一進入飯店就會被吸引住

日本現在為了環保，不主動提供備品

有需要可在大廳拿取，如茶包、耳塞、棉花棒、化妝水、洗面乳、乳液等…

看到可愛的熊本熊就知道人在熊本了

寄放行李的空間，用鐵繩串著自己的行李箱，直接設定密碼即可。

走廊與房間的燈光都偏暗

飯店採用省能源、長壽命的LED照明，以減少能源消耗。

熊本GRIDS PREMIUM酒店｜房型介紹

雙人一大床房型｜｜

飯店共有116間雙人床客房、56間雙床客房、25間可容納三人的沙發床客房，共計197間不同風格的房型。床上用品採用了由德國ADVANSA公司生產的寢具填充材料Suprelle™ Blue，該材料由與Plastic Bank合作，致力於減少海洋塑料污染和貧困問題的組織提供。以對人和環境友好的床用品提供高品質的休息空間。

房間確實不是很寬敞，而且光線真的很暗

還好我們這趟非商務行程，純粹來度假就還可以。

也大致瞭解飯店想要追求環保的理念。

整體來說還是很有質感，而且價格也不貴。

一體成形的小沙發桌椅

電源開關與電源孔都設計在床邊很方便

阿蘇健康茶的設計很可愛

洗手檯設計在浴室外面

我個人是挺喜歡這種設計的，很方便

高級灰的吹風機與電熱水壺，好喜歡這顏色

然後電視與冷氣開關都擺放在明顯的地方，以及很好穿的拖鞋。

一些常用備品也都放在明顯處，很方便找

開放式衣架

沒有浴缸，只有淋浴間

提供沐浴乳、洗髮乳與護髮乳，香氣很是好聞喔。

浴巾、吹風機等都放在洗手檯下方

公共空間裡也有提供啤酒、飲料的自動量販機

冰塊自取

投幣式洗脫烘

Check in之後到晚上22:00為止，免費提供咖啡自助取用。

熊本GRIDS PREMIUM酒店｜餐點介紹

早餐自助餐廳追求「當地風味」和「手工製作」健康鄉土料理。堅持使用當季食材，以及來自山都町的有機JAS認證農場。

二樓的餐廳配置了插座，除了早餐時間外，也做為休息區使用。

使用由阿蘇山的火山灰豐富的土壤和極端的氣候差產生的特色甜味，這是熊本選定的「熊本故鄉傳統蔬菜和特產蔬菜」及「ひご蔬菜」。

當地特產馬肉，從大米到甜點水果，從飲料茶到牛奶，都選用熊本產品。

除了有雜炊以外，早餐還有拉麵真的好酷

這家飯店早餐真的值得專程爬起床來吃，充滿驚喜與期待。

交通方面更是沒話說的方便

其實不用搭乘路面電車，周邊就有下通可以逛。

斜對面就是 SAKURA MACHI 櫻町熊本 購物中心

頂樓有超大隻熊本熊喔，步行即可到，這裡也超好逛的。

熊本GRIDS PREMIUM酒店｜グリッズプレミアムホテル熊本

地址：〒860-0012 熊本縣熊本市中央區紺屋今町 1-7

電話：+81963122700

時間：入住時間 下午3:00｜退房時間：上午11:00

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