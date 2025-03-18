在日本的長崎，有一處充滿中國風設計特徵的建築物毗鄰而立，營造出

滿懷異國風情的街景。這裡不僅是美食愛好者的天堂，更是文化探索者

的聖地。長崎新地中華街，與兵庫縣神戶市的南京町、橫濱中華街並列

為日本三大中華街，現在就來探訪其獨特的魅力與故事。

長崎新地中華街位於長崎市的心臟地帶，這裡的建築風格深受中國傳統

文化影響，紅牆綠瓦，雕樑畫棟，每一步都彷彿穿越到了古老的中國。

街道兩旁，眾多販售各式美食、雜貨與食材的店鋪琳琅滿目，不論是

道地的中華料理、茶飲、甜點，這裡應有盡有。

來到長崎新地中華街，你可以品嚐到最正宗的中華料理，如小籠包、

肉包、烤鴨、鹹酥雞等。途中還被台灣炸雞這四個字深深吸引，令人

想去嚐嚐道不道地

除了美食，長崎新地中華街還是一個文化探索的好去處。這裡的建築

風格、街頭藝術、傳統節慶活動，都展現了中國傳統文化的精髓。

每年的春節、中秋節等傳統節日，應景的慶祝活動，吸引無數遊客前來體驗。

這裡也有出售各種雜貨，如童玩、節慶應景的燈籠和米果等，來到這裡

就能輕鬆購買。對於長期居住在國外的朋友來說，這裡無疑是一個令人

懷念思鄉的好地方。

長崎新地中華街與兵庫縣神戶市的南京町、橫濱中華街並列為日本三大

中華街。每一處都有其獨特的魅力。神戶的南京町以其狹窄的街道和

密集的店鋪聞名，而橫濱中華街則以其規模宏大和多元文化著稱。

相比之下，長崎新地中華街則以其濃厚的中國風情和豐富的美食文化脫穎而出。

長崎新地中華街不僅是一個中華美食天堂，更是一個文化探索的聖地。

在長崎新地中華街周邊，有許多與中國歷史息息相關的景點，

例如唐人屋敷跡（唐人公館遺址）、唐寺、聖壽山崇福寺以及

東明山興福寺等。

無論是美食愛好者，還是文化探索者，這裡都能滿足你的需求。

來，開啟一場視覺與味覺的盛宴吧！

長崎新地中華街

長崎県長崎市新地町

營業時間:各店營業時間請參考店家公告

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