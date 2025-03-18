這次趁著連假，我去了福壽山千櫻園和武陵農場賞櫻，真的是超美！下山的時候經過清境，順便去了一下現在超夯的星嵐拉麵，想順便看櫻花。原本打算去青青草原看櫻花，但因為人真的太多了，於是決定改去星嵐拉麵，雖然那裡也很多人，但還是比青青草原少了點。值得注意的是，這間拉麵店每週只營業三天，不過在櫻花季期間，營業時間會比較長，之後的營業安排可以再看他們官網的公告。

星嵐拉麵｜交通資訊

星嵐拉麵位於南投縣仁愛鄉榮光巷40之1號，其實這裡的路真的蠻小的，而且店附近沒有專屬停車場，路邊全都是停車，變成單行道，開車會有點不太方便。建議大家如果開車過來，可以停遠一點，再走過去會比較輕鬆！

星嵐拉麵｜環境介紹

星嵐拉麵的海拔其實還蠻高的，從這裡還可以看到霧社水庫的美景，風景超級迷人！在享受美食的同時，也能好好欣賞這裡的自然景色，真的很值得一來！

如果你想吃拉麵，記得先去抽號碼牌排隊。如果只是想拍照，園區是免費開放的，進去後可以先走走看看。在你進去吃拉麵之前，會經過兩排盛開的櫻花，現在正是花季，這禮拜應該就會掉光了，趁著還有機會，趕快拍幾張美照吧！

星嵐拉麵的櫻花真的很集中，整片看下來超級美，拍照起來效果超讚！每一角落都是賞心悅目的風景，簡直就是拍照愛好者的天堂，來這裡一定能拍出超美的照片！

因為是連續假日，所以來星嵐拉麵的人真的超多！我們大約中午12點多到，正好是用餐時間，去拿號碼牌時，店員說要等4～5個小時，實在太久了！所以我們後來決定沒有在這裡用餐，只好期待下次有機會再來挑戰囉～

不過會需要等那麼久，可能也是因為店內的位置真的不多，大概只有20個座位左右，這樣一來人多就很容易排得很長。難怪要等那麼久啊！

除了入園時左右兩排有櫻花之外，園區內還有一小片櫻花園，現在也正值盛開時期，真的很美！如果能在櫻花樹下用餐，那就更棒了，至少又可以多幾個用餐位置了～邊吃拉麵邊欣賞這片美麗的櫻花，感覺一定很浪漫又放鬆！

因為我們沒有在星嵐拉麵用餐，所以拍完照後就離開了。離開時，發現越來越多人進來了！如果真的想在這裡用餐，建議先去抽號碼牌，再去拍照等候，不過就不知道是否可以預約了，最好還是事先確認一下比較保險！現在去可能櫻花都快掉光了，今年來不及，記得明年要安排喔！

星嵐拉麵｜住宿建議

清境佛羅倫斯渡假山莊

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