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日本2024東京北海道|函館Liner從新函館到函館、ラビスタ函館ベイ(La Vista Hakodate Bay) 和洋室Japanese weste

2025-03-18 14:40:09 文字：纖茹
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纖茹

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日本2024東京北海道|函館Liner從新函館到函館、ラビスタ函館ベイ(La Vista Hakodate Bay) 和洋室Japanese weste

從JR八戶站到JR新函館

車程約1個半小時左右

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到達JR新函館後轉搭函館Liner

這種轉乘方式就像我們搭高鐵轉搭台鐵的是一樣的

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下車不用急、不用慌

只要跟著指標、跟著人潮走就可以囉!

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函館Liner基本上都會搭上JR的時間

最快只要15分鐘就可以直達函館市中心

方便又快速喔!

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車子像台灣的區間車，有位子就可以自由入座

請顧好自己的行李箱，以免滑動影響他人

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順利抵達函館

之前來函館都是來去匆匆，希望這次可以慢遊函館

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接著我們就去4號月台搭元町・ベイエリア周遊号

前往我們今天入住的飯店

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ラビスタ函館ベイ La Vista Hakodate Bay

就在金森倉庫旁，走路不用5分鐘

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大廳帶有濃濃的復古風

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有機器可辦理入住、退房

如果不會使用也不用擔心，大廳24小時都有值班人員

親切有禮貌喔!

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大廳還有提供免費的咖啡、麥茶、抹茶

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想喝都可以自己拿取，提供外帶紙杯可以帶回房間享用

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另有提供入住所需備品

有需要可拿取

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和洋室Japanese western room 34平方公尺

最多可以入住4個人

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入口處左手邊是洗手檯是獨立在外

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右手邊則是浴室部份

淋浴/浴缸，受限於空間沒有分開

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浴缸是標準大小~

一個人還可~但是腳是無法伸直的!

我們還是喜歡去大浴場泡湯比較舒服~

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廁所是獨立分開

現在真的是越來越喜歡日本這樣的設計

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兩張單人雙人床，靠窗處有一個榻榻米

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床的軟硬度都還可接受的範圍之內

連睡二晚舒適度也不錯

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加床的部份就是在榻榻米的地方

重點來了~

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加床的軟墊就在櫥櫃裡面

沒有提供舖床服務!!!

一切自己動手DIY…這點真的是讓我們覺得比較特別的

加人、加床皆收費，可舖床要自己動手來？!

哈~~~~還好最後有成功，代表我們有做旅館業的潛能？!

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在房間的迷你吧部份

有提供礦泉水、飯店自主品牌餅乾、茶包、快速壺、咖啡豆

要自己動手研磨

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茶具、茶杯都一應俱全

晚上泡杯茶、煮杯咖啡

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和姐妹們坐在這裡聊聊天

打打屁~很愉快喔!

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我們窗邊看出去是函館灣

今日洽好有一艘大船入港

訂房時告知盡量安排高樓層~這個視野真好!

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房間整體來說並不是特別的寬敞，只能說是中等

三個人一起使用這個樣的空間

只能說尚可，但是如何真的入住4個人的話

動線上真的會覺得比較擠一點

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房間的打掃部份，個人覺得要再盡心盡力一些

因為我們在榻榻米的附近還有發現咖啡豆…

雖然有用破日文跟櫃檯反應，但不知道櫃台有沒有聽懂我的意思…

這次入住兩個晚上，希望明天打掃的時候可以更仔細一點囉!

準備外出去吃東西囉!

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