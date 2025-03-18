從JR八戶站到JR新函館

車程約1個半小時左右

到達JR新函館後轉搭函館Liner

這種轉乘方式就像我們搭高鐵轉搭台鐵的是一樣的

下車不用急、不用慌

只要跟著指標、跟著人潮走就可以囉!

函館Liner基本上都會搭上JR的時間

最快只要15分鐘就可以直達函館市中心

方便又快速喔!

車子像台灣的區間車，有位子就可以自由入座

請顧好自己的行李箱，以免滑動影響他人

順利抵達函館

之前來函館都是來去匆匆，希望這次可以慢遊函館

接著我們就去4號月台搭元町・ベイエリア周遊号

前往我們今天入住的飯店

ラビスタ函館ベイ La Vista Hakodate Bay

就在金森倉庫旁，走路不用5分鐘

大廳帶有濃濃的復古風

有機器可辦理入住、退房

如果不會使用也不用擔心，大廳24小時都有值班人員

親切有禮貌喔!

大廳還有提供免費的咖啡、麥茶、抹茶

想喝都可以自己拿取，提供外帶紙杯可以帶回房間享用

另有提供入住所需備品

有需要可拿取

和洋室Japanese western room 34平方公尺

最多可以入住4個人

入口處左手邊是洗手檯是獨立在外

右手邊則是浴室部份

淋浴/浴缸，受限於空間沒有分開

浴缸是標準大小~

一個人還可~但是腳是無法伸直的!

我們還是喜歡去大浴場泡湯比較舒服~

廁所是獨立分開

現在真的是越來越喜歡日本這樣的設計

兩張單人雙人床，靠窗處有一個榻榻米

床的軟硬度都還可接受的範圍之內

連睡二晚舒適度也不錯

加床的部份就是在榻榻米的地方

重點來了~

加床的軟墊就在櫥櫃裡面

沒有提供舖床服務!!!

一切自己動手DIY…這點真的是讓我們覺得比較特別的

加人、加床皆收費，可舖床要自己動手來？!

哈~~~~還好最後有成功，代表我們有做旅館業的潛能？!

在房間的迷你吧部份

有提供礦泉水、飯店自主品牌餅乾、茶包、快速壺、咖啡豆

要自己動手研磨

茶具、茶杯都一應俱全

晚上泡杯茶、煮杯咖啡

和姐妹們坐在這裡聊聊天

打打屁~很愉快喔!

我們窗邊看出去是函館灣

今日洽好有一艘大船入港

訂房時告知盡量安排高樓層~這個視野真好!

房間整體來說並不是特別的寬敞，只能說是中等

三個人一起使用這個樣的空間

只能說尚可，但是如何真的入住4個人的話

動線上真的會覺得比較擠一點

房間的打掃部份，個人覺得要再盡心盡力一些

因為我們在榻榻米的附近還有發現咖啡豆…

雖然有用破日文跟櫃檯反應，但不知道櫃台有沒有聽懂我的意思…

這次入住兩個晚上，希望明天打掃的時候可以更仔細一點囉!

準備外出去吃東西囉!

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