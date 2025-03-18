台北室內親子景點非常推薦「郵政博物館」！只要銅板價就可以參觀，館內透過文物展示和互動體驗，讓大小朋友可以輕鬆學到郵政相關知識。如果有帶小小孩來參觀的話，一定要到四樓的「兒童郵園」，營造出的童話氛圍，融合有趣的設施，讓小小孩在遊戲中學到郵政常識，是一處寓教於樂的好地方。

還沒進入「郵政博物館」，佐佐看到這面牆就說要拍照！

進入「郵政博物館」一樓大廳，就先購票，全票只要30元，優待票只要15元，就可參觀！入館門票是一張很可愛的明信片，拿到明信片票卡後，佐佐也在大廳地面的彩繪擺上寄明信片的姿勢拍照。

寶小銘先來分享郵政博物館的四樓「兒童郵園」，這層樓是專為兒童設計的郵政學習專區，童話風的場景讓人眼睛為之一亮。

來到「兒童郵園」，小朋友就會化身為小郵鴿，然後進入奇妙的郵鴿鎮。

來到郵鴿鎮，會有一連串的學習任務，首先基本的要學會如何寫信、寄信等，透過多媒體互動遊戲，小小孩融入情境中學習，真的很有趣！

可以學習到信封書寫方式、郵遞區號的作用。

讓小朋友瞭解郵局不只是寄信，也可以寄物品。

接著來到「郵鴿鎮郵局」，童話繪本風的場景超好拍照！

這裡有一些多媒體遊戲任務。

透過遊戲任務，讓小小孩認識到郵局的「儲匯」和「郵務」業務。完成任務會很有成就感呢！

認識郵政專用信箱和一般信箱的不同。

接著這一區會學到郵差的工作，可以體驗當小小郵差的樂趣。

像是送包裏排路順和分信格的體驗，從互動中讓小小孩感受到郵差的辛苦。

透過滾球遊戲讓小小孩學到一封信的旅程。

森林教室也是滿溫馨的，好像置身於童話森林裡。平常做為一般休憩區，如果有團體小朋友參觀的話，會安排寫信和教學的課程。

這個郵件處理中心自動化作業真的必看！ 超大型的自動化設備呈現在眼前，搭配一旁的動畫，讓大小朋友可以瞭解整個自動化的流程。

各類郵件、郵袋的展示。

包裏處理中心的設備模型示意。

郵件運送的方式非常多元，透過模型展示搭配圖文說明，小小孩也能瞭解。

蓋郵戳也很有趣！

四樓的「兒童郵園」，圖文說明都有標註注音符號，方便小朋友閱讀。

除了四樓的「兒童郵園」之外，其他樓層的展示也非常精彩。「郵政博物館」六樓是特展區，當期展出「蛇麼意思」生肖郵票特展，展區中央還有蛇意象的裝置藝術。

透過漫畫來認識蛇。

這一區可以認識蛇的特性，還有台灣常見的蛇和六大毒蛇。

這一區介紹有關蛇的傳說，像是女媧的人首蛇身、排灣族的百步蛇傳說。這裡還有播放百步蛇娶新娘的繪本動畫，佐佐看得很專心。

西方也有一些有關蛇的神話故事。

接著是特展的主題蛇的郵票，包括國內外的都有，讓人大開眼界。

這個新加坡發行的蛇年郵票我滿喜歡，有著充滿浪滿的意象。

這裡還有一處閱讀區，有許多有關蛇主題的書籍和繪本故事，佐佐在這裡也看了好幾本繪本。

郵政博物館五樓是「郵票世界」，可以認識郵票的相關知識，也欣賞到不同主題的郵票。

郵票主題的分類十分廣泛，像這個以台灣風景名勝為主題的郵票，就很吸引寶小銘的目光，非常精美呢！

除了國內發行的郵票之外，也可以欣賞到世界各國發行的郵票。

這裡還有一台郵票主題互動式設備可以玩。

「奇幻星空郵票展」這區郵票主題，小小孩會很喜歡

有宇宙、星座主題，就連外星人主題的郵票也有耶！

也可以欣距離看到國內外最名貴的郵票和信封。

郵政博物館三樓主題是郵政歷史，可以瞭解從古代到現代的郵政發展，欣賞早期到現代化的郵政設備。

郵政博物館設置的多媒體互動式設備，增添小小孩學習的樂趣。

「郵政博物館」是一處適合親子看展的好地方，在四樓兒童郵園裡置身在童話繪本世界，學習到郵政常識，還有許多互動式科技可以邊玩邊學，整個博物館展示內容豐富，而且只要銅板價就能參觀，是很不錯的親子室內景點，分享給大家。

《景點資訊》

「郵政博物館」

地址：台北市中正區重慶南路二段45號

電話：02-23945185轉811

開放時間：週二至週日09:00-17:00 (最後入場時間16:30)

票價：全票30元、優待票15元(學生、20人以上團體、65歲以上)、免票資格詳見官網

官網： https://museum.post.gov.tw/post/Postal_Museum/museum/