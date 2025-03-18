澳門曾經是葡萄牙的殖民地，這裡的葡萄牙菜料理相當有名，而土生葡萄菜料理是在Casa Maquista土生公館才可以品嘗到，土生公館是在推廣非物質文化遺產『土生葡人美食烹飪技藝」，所謂土生是指澳門土生葡人，是葡萄牙人與華人、東南亞一帶的馬來人、菲律賓人或南亞的印度人通婚後形成的族群，他們有自己的語言和生活方式，信仰的是西方宗教，卻有着明顯的東方生活習慣，所以他們的料理就是葡萄牙菜與澳門菜的融合，目前也只有在這裡才可以吃得到正宗土生菜了。
Casa Maquista土生公館地理位置介紹
Casa Maquista土生公館是位在官也街附近，龍環葡韻住宅群裡，沿著海邊馬路走到底就是餐廳的位子，整棟建築是蒂芬尼綠的顏色，很有葡萄牙建築的風韻。
Casa Maquista土生公館環境介紹
Casa Maquista土生公館的招牌不是很明顯，只有在樓梯處放置一個黑色的招牌。
廊道上有擺放著戶外休閒椅，很喜這種歐風的桌椅。
餐廳內部的裝潢是採用原木桌椅，搭配著咖啡色系的窗簾，木質調帶給人一種溫馨感。
牆壁上有著陶瓷藝品和當時葡萄牙官員在澳門的生活照片，在這裡可已看到當初的歷史痕跡。
很喜歡這種長桌的佈置，整個很有歐美宴客的氛圍。
這種搖椅已經很少見了，細膩的雕花呈現出典雅的風格。
餐廳內還有許多老物件，都是老闆的珍藏品。
前往二樓的用餐區有著荷葉瓷盤裝，大大小小的瓷盤看起來超精緻的。
二樓的用餐區四周有著玻璃景觀窗增添整個明亮感。
二樓用餐區也有著店家收藏的老物件，增添了幾分懷舊感。
餐點介紹
餐點上桌了準備來用餐，首先送上的是薄荷青瓜湯，用新鮮薄荷味和青瓜去熬製，薄荷味道還蠻濃厚的，喝起來挺順口的。
小食拼盤，有著黃薑角仔、土生咖哩黑毛肉角、土生咖哩雞肉角、芝士多和薄荷肉丸。
第一層是芝士多和薄荷肉丸，芝士多奶香氣十足、薄荷肉丸有著薄荷香氣更解膩。
黃薑角仔，裡面的內餡有加入薑黃，搭配一旁的辣醬風味更佳。
土生咖哩黑毛肉角、土生咖哩雞肉角，這兩個的內餡都差不多，咖哩味道偏濃郁。
餅糠吉列牛，是搭配一旁的洋蔥、紅蘿蔔絲一起品嚐。
洋蔥、紅蘿蔔和路蕎經過醃漬後更加爽口。
牛排裹上一層薄粉增加酥脆感，炸過的牛排熟度恰到好處，肉質吃起來相當嫩口。
咖哩秋葵蝦，蝦子相當大隻，蝦肉厚實且彈牙，咖哩帶點微辣，一旁的鵪鶉蛋口感也不錯。
黃薑粉豬肉，使用黃薑粉去燉煮豬肉，入口後淡淡的薑黃香氣散發出來，一旁的馬鈴薯相當綿密。
醉薑燴雞，經過燉煮後薑的香氣相當濃郁，醬汁融入雞肉裡，層次感十足。
馬介休椰菜卷，馬介休就是醃漬過的鱈魚，高麗菜包裹著馬介休，入口後高麗菜的清甜帶出鱈魚的鮮美滋味，整體口感相當豐富。
小教堂焗肉圓，這道料理我個人相當喜歡，豬肉不會太肥膩，外表有著起司和培根增添香氣，鹹香的口感真的不錯。
茄醬釀苦瓜船，這道料理有點像是台灣的苦瓜盅，苦瓜經過蕃茄醬熬煮後去除了苦澀感，上面的豬絞肉的香氣十足。
甜品拼盤有著雞爪砵酒啫喱、雞蛋椰汁糕、耶榮糯米飯、椰子蛋糕和冬瓜醬配克力架。
總結
澳門的葡萄牙料理餐廳有很多，可是正宗的土生葡萄牙料理在Casa Maquista土生公館才可以吃得到，土葡菜現在是列入澳門非物質文化遺產，還蠻值得來品嚐看看，餐廳又位在龍環葡韻住宅群裡，可以來這裡拍照遊玩，順道來此用餐喔！
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店家/景點資訊
- 店家名稱：Casa Maquista土生公館
- 所在地址：中國澳門氹仔 海邊馬路 龍環葡韻
- 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 10:00-22:00
- 店家電話：+85362176332
- 評價：★★★★
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