▲2024.10.27～11.01跟著鳳凰友人的攝影隊腳步，日本自由行趴趴走：青森奧入瀨、十和田、鳴子峽之旅。

▲10/28這天由林寶鶴老師安排為我們在「奧入瀬溪流」趴趴走。

▲「奧入瀬溪流」是青森縣十和田市，十和田湖畔，到燒山之間約14公里的溪流，歸屬於十和田八幡平國立公園，也是日本指定之的天然保護區，整條溪流因河川經過，形成壯觀的瀑布、與美麗的清流小溪。

▲「奧入瀬溪流」之銚子瀑布是接近十田和湖溪流上，源頭的最大瀑布。

▲高7公尺，寬20公尺的銚子大瀑布 是十和田湖形成的溪流上，數一數二的大瀑布， 瀑布很是壯觀，震撼力十足， 傾瀉而下的瀑布濺起大量水花，散發出令人療癒的負離子；而魚類因銚子瀑布的高差，無法沿著奥入瀨溪流逆流而上，進入十和田湖，又名魚止瀑布，也因此據稱：魚類無法棲息於十和田湖中。

▲走在沁涼舒爽的步道上，蟲鳴鳥叫與潺潺溪水聲呼應，瀑布和急流中，倒入水中的樹木，形成天然生態溪流，生生不息。

▲奧入瀬溪流水在巨石中激起水花，滋潤著二岸的植蔬花草，走在這裡吸飽負離子，整個人神清氣爽。

▲樹木倒入奧入瀬，流水依舊包容的經過，形成另一番時光不再的美景。

▲「奧入瀨溪流」的源頭為十和田湖，湖水穿過奧入瀨溪流河道的深邃天然樹林，經過千變萬化的高低差地形，形成幾處不同特色的瀑布，更多是蜿蜒而行在森林密布中，步道旁都是沿著澄澈見底的溪流。

▲在沁涼舒爽的步道上，蟲鳴鳥叫與潺潺溪水聲呼應，瀑布和急流中，倒入水中的樹木，形成天然生態溪流，生生不息。

▲這一趟跟著攝影家們來旅遊的，他們專業拍攝的背影，形成了我賞景的畫面。

▲奧入瀬溪流有名的勝景、尤其以三亂之流及阿修羅激流形成的湍流最為壯觀。

▲沿著奧入瀨溪流步道，不謹只有一趟滿滿楓紅層層美景，更是有著久違的森林芬多精行程；「奧入瀬溪流」其二岸植物因季節變化，多采多姿的層次的葉子，形成令人屏息的美麗景致，天然生態環境，這裡是我會想再來的景點之一；再次感謝美麗的鳳凰友人。讓我有這趟大自然感官饗宴之旅。

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