台中西區新開幕老宅咖啡廳金鶴龐克咖啡 Golden Crane Punk Café，在台中教育大學附近的巷子裡，是間和花藝店共享的複合式咖啡廳~

金鶴龐克 Golden Crane Punk

店家地址：台中市西區民生路126巷15號

營業時間：10:30–18:00

電話號碼：0939-793-007

金鶴龐克咖啡（金鶴胖克）將老宅與花藝結合，店裡各處都是手做花藝，氛圍感相當舒適放鬆。

金鶴龐克才剛開始試營運時，因為在附近的全球影城看電影，經過門口，就被老宅與植物的結合吸引到~

一找到時間就約了朋友一起來這間台中老宅咖啡店喝咖啡~

如果對花藝課程有興趣，也可以詢問金鶴龐克的老闆夫妻。

店裡除了花藝課程，也有提供藝術和文學等領域的雜誌書籍。

書櫃在更深入一點的空間區域~

後半部空間很適合團體辦活動，花藝課程也是在這邊進行~

如果有場地租借的需求，也可以向老闆夫婦洽詢。

金鶴龐克 菜單價格 其實我一直也很納悶，怎麼金鶴龐克咖啡 Golden Crane Punk Café 一下是寫「金鶴龐克」，一下又是「金鶴胖克」？ 金鶴胖克菜單以咖啡為主，目前品項不多，價格一般，甜點依現場供應為主，也可能會有菜單上沒有的隱藏版甜點喲！

騎士之宴牛可頌

味道還可以，但是覺得有一點甜，比較容易膩~

可惜可頌口感不夠酥脆，不是我的菜。

冰拿鐵

冰拿鐵因為是以不透明的陶瓷杯裝著，就沒有什麼視覺感受~

喝起來還可以~

香草拿鐵

朋友的香草拿鐵，熱拿鐵長得比較可愛一點~

說口味稍微比較甜一些，但也可能她本身就不愛甜~

草莓布丁

朋友還點了草莓布丁，是菜單上沒有的當日甜點~

布丁口感比較古早味布丁，較為扎實，草莓果醬也是比較甜一些。

這天和朋友相約在這間新開幕的台中老宅咖啡廳金鶴龐克下午茶，飲品和甜點我們都比較還好，但老屋改造結合花藝設計的氛圍真的很喜歡，還是推薦喜歡舒適空間的朋友可以來這兒踩點~